Marta Pérez y Mario Arancón hacen de oro a Soria

Una jornada de oro para el atletismo soriano fue la que se vivió ayer en el Campeonato de España absoluto de Atletismo en Getafe, donde Marta Pérez protagonizó una espectacular carrera de 1.500 regresando al primer cajón del podio al que llegó en 2016 y Mario Arancón se convirtió en el mejor combinero del país. David José Pineda edulcoró la jornada con un bronce en el 400 vallas, prueba en la que la cordobesa del CAEP Carmen Romero se alzó con la medalla de plata.

Hasta el último aliento. Marta Pérez recuperó ayer el cetro de campeona de España en los 1.500 metros disputados en el Nacional de Getafe. Una segunda medalla de oro en un absoluto al aire libre que se colgó al cuello tras un apasionante duelo final con Esther Guerrero.

Con un ataque de prácticamente tres vueltas, la soriana no solo paró el crono en 4:10.63, si no que dejó durante buena parte de la carrera sin aliento a quienes en directo o desde el ordenador seguían sus pasos. Tras una salida algo revuelta, la soriana se colocó en cabeza y tirando desde el primer metro fue descolgado una a una a sus rivales a un ritmo al que difícilmente pudieron hacer frente. No era de extrañar, pues partía con la mejor marca, un 4:04.88 intratable.

Solo Esther Guerrero, a quien la soriana pasó por el interior nada más comenzar la prueba, pudo aguantar un tirón de Marta que se alargó durante más de 1.300 metros.

Con las plazas para Berlín en juego –conseguía billete la primera y la federación elige a las otras dos atletas con mínima por estado de forma–, se antojaba una final entretenida. La carrera de ayer, sin embargo, sobrepasó todos los límites y las deportistas consiguieron hacer disfrutar al público.

Llegaron sin aliento. Marta sabía que cambiar largo era una buena apuesta. El resto entendió su papel. En fila india fueron descolgándose una a una. No pudo Lidia Campo, ni Solange Pereira, vigente campeona y que fue tercera. Todas excepto Guerrero, con quien Marta debía dejar el espacio suficiente para evitar un contraataque. La mediofondista, reina del 800, se pegó a la soriana, pero Marta, con un capicúa en el dorsal como Cacho en Barcelona’92, venía como un misil. A un ritmo demoledor, podía parecer que las dos iban protagonizar un cambio de ritmo, pero con el trabajo hecho y las fuerzas ya a punto, el coraje fue lo que decidió los últimos metros. Marta entró en el 4:10.63, Guerrero, en el 4:11.43 y Pereira, en el 4:16.30.

Esta es la segunda victoria en un absoluto al aire libre para la soriana, tras el de 2016. Contaba con mínima para el Europeo de Berlín (4:04.88) y con este primer puesto certifica su billete.

La medalla de Marta fue ayer la quinta de la expedición de atletas sorianos y del CAEP en el Campeonato de España absoluto de Atletismo que se ha disputado en Getafe este fin de semana.

Se suma al oro de un Mario Arancón que se quedó a 80 puntos de mejorar su marca (hizo 7.407) pero le sacó 300 al segundo y lideró con contundencia el decatlón para coronarse como el mejor combinero del país, primera vez al aire libre. Juan José Alarcón y Andrés Corralero, fueron décimo y undécimo. Antes, la cordobesa Carmen Romero se hizo con la plata en el 400 vallas y rebajó su marca en 20 centésimas hasta el 59.23. También apuntaba a medalla David José Pineda en el 400 vallas y terminó en una final muy justa por el segundo puesto con un bronce con 50.82 y marca de la temporada. Además, el sábado, la saltadora de altura torensana afincada en Soria, Raquel Álvarez, fue la más destacada de la jornada y consiguió por primera vez un oro en un nacional a sus 35 años y después de salir de una larga lesión.

Hubo más deportistas sorianos ayer en Getafe. El burgense Saúl Martínez consiguió un meritorio quinto puesto con 1:50.25 en una carrera que lideraron Álvaro de Arriba y Saúl Ordóñez. Ashley Abaga fue también quinta en la semifinal del 200 (24.87) y Carla Franch en la final de pértiga, sexta con 4,20 metros. Luis Manuel Ramírez hizo un noveno puesto en la final de peso con 16,45 y la atleta de Alconaba Elisa Hernández hizo un puesto 14 en la final del 5.000 (17:55.93).