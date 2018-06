Otra jornada de lleno en Los Pajaritos

El campo de Los Pajaritos repetirá de nuevo una gran entrada mañana ante el Real Valladolid. En un día, los abonados retiraron todas las entradas puestas a la venta para el encuentro de ida de la serie final por el ascenso a Primera. Un acontecimiento a la altura de las grandes ocasiones aunque no asegure el salto a la máxima categoría ya que ese partido definitivo se resolverá tres días después en la capital pucelana. Como ya ocurrió frente al Zaragoza en la primera eliminatoria, el club colgó el cartel de no hay billetes y cuenta con la totalidad del papel vendido. Con más de 4.000 abonados, las localidades no se han completado en ninguno de los encuentros precedentes, pero, al menos, se asegura la posibilidad de que el lleno del aforo se pueda producir puesto que no quedan entradas para el enfrentamiento.

El Numancia ha priorizado y premiado la fidelidad de sus abonados, una vez más, que entran gratis. Además, ha mantenido la promoción realizada para sus abonados en el partido ante la Cultural Leonesa con precios a cinco euros (Fondos), diez euros (General) y 15 euros (Preferencia) tendrán asegurada la compra del mismo número de entradas adquiridas y al mismo precio para la primera eliminatoria del Play Off de ascenso a Primera división y esta segunda y definitiva. Además pudieron retirar dos entradas más a precio de no abonado. El resto de abonados que no participaron en la promoción realizada por el Club la semana pasada pudieron retirar (con un máximo de dos por abono) entradas a 15 euros (Fondos), 20 euros (General) y 25 euros (Preferencia) hasta agotar localidades. Además, podrán retirar dos entradas más a precio de no abonado. Y eso ocurrió antes de cerrar las taquillas de Los Pajaritos. Las entradas se agotaron y el campo podrá presentar un lleno completo.

Por cuarta vez esta temporada, primero fue en Copa ante el Real Madrid, hace un mes ante el CA Osasuna en la cuadragésima jornada liguera, y justo hace una semana en la primera eliminatoria de la promoción de ascenso frente al Real Zaragoza, se ha colgado el cartel de no hay billetes. Desde el club se vuelve a insistir a los abonados y aficionados que vayan a presenciar el partido en directo que bajen con la suficiente antelación al estadio. Para evitar colas y aglomeraciones innecesarias, se recomienda a los aficionados que accedan al estadio 30 minutos antes del inicio del encuentro, programado para las 20.30 horas. También se quiere hacer un llamamiento para que, en la medida de lo posible, los aficionados bajen andando a Los Pajaritos. En el caso de los aficionados que accedan en coche, deben saber que por razones de seguridad las fuerzas de orden público pueden cortar el tráfico rodado de vehículos cuando lo estimen oportuno, especialmente, las calles adyacentes al estadio de Los Pajaritos.