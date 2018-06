El último mes y medio de competición ha situado al Numancia en una montaña rusa, en un sube y baja continuo, debido a los resultados, el estado anímico y la posición clasificatoria. A falta de cinco jornadas para el final de la liga regular, el club soriano ocupaba una cómoda cuarta posición con cinco puntos de distancia respecto al séptimo clasificado. La victoria contundente ante el Oviedo parecía unir el futuro del equipo soriano a la promoción de ascenso. Un premio que no había alcanzado en las anteriores ediciones desde su implantación en la campaña 2010-11. Cuatro partidos después, esa posibilidad se había diluido por un mes de mayo desastroso. Un punto de doce en juego llevó al Numancia a jugarse la sexta plaza en la jornada final en un partido agónico ante la Cultural Leonesa, que necesitaba puntuar para no descender. La victoria y los resultados favorables de la última cita del calendario metieron al conjunto soriano en la lucha por la tercera plaza de ascenso. Un gran logro y una despreocupación para un grupo de jugadores que en vez de encontrarse aliviados por la temporada firmada a hasta ese momento parecían presionados por colarse entre los seis primeros. Su clasificación para la promoción de ascenso les ha impulsado. Su estado anímico aparece regenerado. La eliminatoria frente al Zaragoza lo corrobora. Sin ataduras ni obligaciones, el Numancia solventó el cruce donde menos solvencia ha demostrado a lo largo de la temporada, fuera de su hábitat natural, lejos de Los Pajaritos. Con un empate en Soria en el encuentro de ida, sentenció en el de vuelta, en La Romareda ganando su cuarto partido como visitante este ejercicio. La necesidad la convirtió en virtud para olvidar despropósitos como los protagonizados en Lorca o Sevilla no hace tanto, cuando buscaba una cómoda clasificación.

Ahora, todo es posible. A una eliminatoria de dos enfrentamientos, sin apenas margen de error y nula posibilidad de recuperación, no cabe la especulación. El todo o la nada con el premio mayúsculo del ascenso a Primera. El Numancia se presenta en esta serie final con el estado anímico renovado. La cabeza mueve las piernas o las atasca, como le ocurrió el pasado mes de mayo. Esas piernas del grupo de Jagoba Arrasate son de las que más partidos acumulan en los diez meses de competición. El pasado sábado completaron el medio centenar de partidos oficiales y ese dato por la cantidad de minutos de juego puede pasar factura. Desde el cuerpo técnico, la prioridad en estos momentos es la recuperación de sus jugadores y buscar estímulos para afrontar el tramo final para el que no llegarán los lesionados Luis Valcarce y Unai Medina, que se lesionó el pasado sábado en La Romareda. Por el contrario, recuperan a Manu del Moral, ausente en las últimas semanas, y a Julio Álvarez, incluido en las dos últimas convocatorias después de pasarse más de un año fuera de los terrenos de juego por una lesión en el tobillo. Atrás queda el trabajo de las rotaciones para repartir esfuerzos e incluir a todos los jugadores en este proyecto, nacido como siempre para la permanencia, pero que se ha estirado hasta un posible ascenso. Desde la humildad y la modestia que caracteriza la forma de manejarse del club soriano, nunca renuncia a la ambición y la oportunidad es pintiparada para ampliar las gestas que adornan su historia. El epílogo de la temporada está aún por escribirse y la eliminatoria frente al Valladolid pondrá de nuevo en esa montaña rusa de sentimientos a un equipo que ha logrado presentarse en la final de manera casi inesperada.