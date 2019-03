Ni 24 horas le duró su nombramiento como candidata de Ciudadanos a la Junta a la expresidenta de las Cortes, Silvia Clemente. Primero se paralizó ante la reclamación del diputado Francisco Igea, al detectar un desfase de 81 votos entre el acta (1.013) y el número total de apoyos recibidos por los candidatos (1.094), y ahora Ciudadanos anula 82 votos y otorga la candidatura a un Igea que da las gracias a la Comisión de Garantías y Valores, «por ser nuestro Tribunal Supremo», destaca durante su comparecencia en la tarde ayer para ser proclamado como candidato.

Horas antes, por la mañana, el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, anunciaba al diputado como cabeza de listas tras el nuevo recuento de la Comisión de Garantías yValores de la formación naranja.

Finalmente, ni los 81 que había de diferencia entre el acta y el total de apoyos a los candidatos, ni los 129 que reclamaba revisar Igea. Son 82 los votos que se anulan por fraudulentos, según indicaba Villegas, primero, y reafirmaba ya por la tarde en la puesta de largo de Igea el secretario organización, Fran Hervías. De esta forma, el recuento definitivo deja a Igea como estaba el sábado con 526 votos, pero rebaja los 561 de Clemente a 479 votos.

La decisión final llegaba después de la reclamación presentada por el propio Igea la mañana del domingo y viene a cambiar el resultado oficial del sábado, en el que Ciudadanos otorgaba la victoria a Silvia Clemente con 561 votos, frente a los 526 de Igea y los 7 de Vanesa Pérez, tal como aclaraba José Manuel Villegas, en rueda de prensa en la sede nacional del partido en Madrid y ratificaba el secretario de organización, Fran Hervías, ya por la tarde en la sede Ciudadanos Castilla y León en Valladolid.

Pero en algo no coinciden el número dos de Cs y su secretario de organización, que es en saber quién fue el que primero detecta los votos fraudulentos. Villegas, en su comparecencia de la mañana, dejaba clara que «el sistema ya había detectado» los 82 votos que se acaban anulando. Una diferencia que procedían en «mayoría» de los casos de la candidatura de Clemente y que habían sido suficientes para marcar la distancia y dar la victoria a Igea, por lo que será el candidato del partido en las elecciones autonómicas del 26 de mayo. Explicaciones de Villegas que para nada coinciden con lo dicho por Hervías. Tanto es así, que el secretario de organización del partido naranja contradice al número dos, José Manuel Villegas, y asegura que «de no haberse producido la reclamación habría pasado desapercibido».

Fran Hervías se felicita de la detección de incidencias gracias a la disponibilidad de un proceso «totalmente transparente y garantista», pero a renglón seguido deja claro que la Comisión de Garantías y Valores había puesto en marcha una «exhaustiva audioría» de todos los procesos de primarias, «cuando en Castilla y León la candidatura de Igea había alertado de que no cuadraban los votos emitidos con la participación, lo que llevó a determinar 82 votos nulos a los que el sistema no pudo adjudicar un emisor».

«La Comisión de Garantías y Valores –continúa Hervías– anuló esos 82 votos, emitió un nuevo dictamen en el que indicaba que Francisco Igea había sido elegía candidato con 526 votos (51%) ante Silvia Clemente, con 479 votos (47%)». El número cuatro del partido se felicita por contar con «un sistema riguroso, transparente y capaz de detectar cualquier incidencia en menos de 24 horas». Pero, insiste a preguntas de los periodistas, que «habría pasado desapercibido» de no haber sido denunciado por Igea.

Algo que le lleva a afirmar que «todos los procesos son mejorables» y que algo se aprende de todo lo sucedido, básicamente que las prisas no son buenas. «En vez de que las prisas mediáticas marquen la pauta de dar a conocer un resultado, habrá que facilitarlo cuando estemos convencidos de que el proceso ha sido totalmente transparente y sin incidencias», matiza.

Lo que tampoco aclara es cuándo a conocerse quién, cómo y desde dónde se produjo ese voto fraudulento. En este punto, Hervías recuerda que es la Comisión de Garantías la que lo está investigando y será quien tomará la decisión final después de conocer lo ocurrido, eso sí no sabe decir cuándo será, pero insiste: «Estoy seguro de que responderá con la agilidad con la que actúan y pronto podremos saber qué ha pasado».

Eso sí, para el dirigente de Ciudadanos, lo sucedido evidencia que «el partido está fuerte y cohesionado» en un ejercicio de participación interna y niega cualquier tipo de crisis, que resulta evidente sí existe como lo demuestra la primera dimisión en la ejecutiva en alguien con tanta ascendencia ante el presidente Albert Rivera como es Pablo Yáñez.

Es más, lejos de hablar de crisis interna, Hervías asegura que el partido está siendo testigo de «una muestra de unidad y cohesión» tanto que, según sus palabras, «es difícil encontrar partidos con más democracia, libertad, cohesión y unidad que en Ciudadanos». «Estoy convencido –insiste– de que vamos a salir a ganar estas elecciones, vamos a ir a por todas y tenemos un excelente candidato, ese es el objetivo para teñir Castilla y León de naranja», algo en lo que sí coincide con José Manuel Villegas, quien resaltaba horas antes que «ahora todo el partido y todos los afiliados están con Igea y van a trabajar por esa candidatura».