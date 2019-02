Clemente deja el PP y la presidencia de las Cortes y dice que "Mañueco no tiene palabra, capacidad ni liderazgo"

"Ninguneada y apartada" por el Partido Popular. Así es como dice sentirse Silvia Clemente que acaba de anunciar que deja el PP y la Presidencia de las Cortes, una renuncia que acaba de hacer efectiva ya. En su comparecencia ante los medios de comunicación la máxima responsable del Parlamento autonómico arremete contra el presidente del PP y candidato a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, del que dice que "no tiene palabra, capacidad ni liderazgo".

"Creí que Alfonso Fernández Mañueco podía dirigir el Partido Popular de Castilla y León y tener un buen proyecto, pero me equivoqué", destaca Clemente, quien no duda en afirmar que cuando Mañueco le pidió ayuda en el proceso de renovación del partido y se la dio "lo único que pretendía era que yo no me presentara a ese proceso de renovación", asevera.

"Me apartaron de todas las reuniones -continúa Clemente- que se celebraban desde el primer día y de todas las convocatorias que hacían. Me enteraba por los medios de comunicación. La actuación ha estado cargada de hipocresía, ya que hacia el exterior seguían aparentando que yo era la responsable del programa electoral, mientras que hasta por cuatro ocasiones yo había planteado un programa de trabajo que recibió la callada por respuesta".

La dureza de la crítica de Silvia Clemente hacia Mañueco y el proyecto que representa en el PP de Castilla y León se evidencia cuando afirma: "He podido comprobar que este proyecto del Partido Popular para Castilla y León carece de ambición no tiene contenido, no hay iniciativas para conducir a Castilla y León hacia un futuro mejor". Aseveración que remata: "Yo no creo en este proyecto. No puedo creer en quien no tiene palabra y no tiene ambición".

Razones por las que Silvia Clemente decide bajarse del mismo: "No quiero seguir en él. Soy una persona de convicciones auténticas y sólo puedo trabajar cuando creo en lo que hago, cuando creo a quien sigo. En este caso no puedo seguir trabajando porque no existe servicio a los castellanos y leoneses".