PP y Cs van cerrando el acuerdo para gobernar la Junta de Castilla y León y, pese a que tanto el presidente del PPy candidato a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como el candidato de Cs a presidir el Ejecutivo autonómico, Francisco Igea, habían afirmado que no iba a haber un cambio de cromos, finalmente se ha puesto todo encima de la mesa y Ciudadanos exige ayuntamientos y diputaciones a cambio de haces presidente del Ejecutivo autonómico a Fernández Mañueco.

Las peticiones de Ciudadanos son claras, según las fuentes consultadas por este periódico, y pasarían por los gobiernos de las Diputaciones de Burgos y de Segovia y los ayuntamientos de Palencia, Salamanca y Burgos. Estas son las peticiones de máximos, que si el PP aceptara Mañueco sería ya el próximo presidente de la Junta. Pero ahora llega el momento de la negociación para definir en qué ayuntamientos gobernaría la formación naranja y en cuáles entraría en el gobierno.

En el caso de los ayuntamientos, aquellos cuyo gobierno depende del acuerdo entre PP y Ciudadanos estarían los de Palencia, Burgos, Salamanca y Aranda, que este último estaría fuera ya que este «principio de acuerdo», como lo denomina el PP en un comunicado o «preacuerdo», a decir del gabinete de comunicación de Cs, hace referencia a diputaciones y alcaldías de capitales.

Precisamente, sobre los de Palencia, Aranda y Burgos pesaba también el veto de la limitación de ocho años impuesto por Ciudadanos y que había aceptado el presidente del PP de Castilla y León y candidato a la Junta, allí donde fuera preciso el pacto con Cs y, eso sí, sin entrar a valorar ni nombres ni ayuntamientos en particular.

En lo que tiene que ver con las diputaciones, el PP necesita a la formación naranja para gobernar en Ávila, Burgos, Zamora y Segovia, pero parece que en este reparto de poder estaría sólo incluidas Burgos y Segovia. En las instituciones provinciales de Salamanca y Palencia el PP tiene mayoría absoluta y en Valladolid no necesita a Cs porque le vale con un voto y Vox cuenta con un representante.

Un acuerdo que viene negociado desde Madrid por el comité nacional de pactos de ambos partidos y que a los dirigentes autonómicos del PP y de Cs les ha pillado a contrapié, tanto que no saben cómo se ha cerrado el acuerdo. Ha sido Génova y la dirección nacional de la formación naranja quienes sellan el acuerdo que, además de las alcaldías y diputaciones para Ciudadanos, le darían la Vicepresidencia de la Junta a Francisco Igea.

Lo que hacen las direcciones de Madrid es lanzar una negociación fuerte desde arriba porque todo apunta que lo que se está haciendo es un pacto a nivel global y Castilla y León entraría dentro de es órdago de el partido que lidera Albert Rivera para tener cuota de gobierno y de poder.

El acuerdo baja hoy a Castilla y León y será aquí donde los grupos de trabajo del Partido Popular y de Ciudadanos tendrán que negociar qué se acepta y qué no.

Será entonces el momento en el que se decidirán qué ayuntamientos y diputaciones gobernará Cs, cuáles el PP y en cuáles la formación naranja entraría en los gobiernos. Conviene recordar que para hacerlo efectivo PP y Cs necesitan el beneplácito de Vox en varios ayuntamientos cuyos votos resultan imprescindibles en las dos capitales para lograr la mayoría absoluta.

En la capital burgalesa Vox y Cs mantenían ayer su primer contacto, un simple café a modo de acercamiento que garantizaba la buena disposición de los de Abascal a favorecer un gobierno de centro derecha en Burgos, como anticiparon la víspera al PP.

Martín, que ya había confirmado que veía «lógico» que el PP nombrase a su aspirante por ser el partido más votado en el centro derecha, confirmó ayer a este periódico que está dispuesto a aceptar que el alcalde pertenezca a Cs, ya que se trata de «un pacto entre ellos». Pero el presidente de Vox Burgos recalca que será preciso que les expliquen a fondo «cuál es el pacto con el PP» para no ser el convidado de piedra en este reparto. Además, pretende cerrar algún tipo de compromiso para incorporar al programa de gobierno del futuro bipartito medidas como la mejora de la eficiencia del ayuntamiento y rebaja de impuestos.

En el caso de Palencia, el alcalde saliente Alfonso Polanco había llegado a un principio de acuerdo con Vox, mientras avanzaba la negociación con la formación naranja en Vallladolid y Madrid. Ahora Vox deberá decidir si acepta que sea el candidato de CS Mario Simón, sí así se decide definitivamente entre PP y Cs.

Precisamente, hoy el presidente de los ‘populares’ castellanos y leoneses reunirá a sus presientes provinciales para explicarles la situación de acuerdo sellado en Madrid y que tendrá que concretarse hoy porque los ayuntamientos se constituyen el sábado.

El PP no quiere ceder la Diputación de Segovia porque ya no tiene la alcaldía y se quedaría sin cuota de poder alguno y en Burgos parece claro que no puede entregar diputación y ayuntamiento porque le sucedería lo mismo.

Ambos partidos iniciarán, además, el lunes el diseño del ejecutivo en el que la que Igea aspira a la vicepresidencia, además de tres consejerías y la Presidencia de Cortes para la formación naranaja. Sería un acuerdo a la andaluza o como acaba de sucede en Murcia.

La realidad es que con este acuerdo, el PSOE ve cómo pese a ganar las elecciones no tocaría prácticamente poder, excepción hecha del caso de León donde tiene prácticamente todos los grandes ayuntamientos, incluida la capital y la Diputación.