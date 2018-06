200 actores revivirán una nueva batalla en Numancia

Numancia ya tiene fecha para la próxima batalla contra Roma. Será el próximo sábado 4 de agosto, de nuevo en el graderío de La Hoya de Garray. Este año, comienza la historia de las guerras numantinas por el principio con dos episodios que, con una nueva dramaturgia, fusionarán dos batallas que la Asociación Cultural Tierraquemada ya ha había representado por separado en años anteriores: Numancia cambia el calendario y La batalla de los elefantes. Son dos episodios, destaca el presidente de la agrupación, Alberto Santamaría, que «están relacionadas» y que tienen como elemento común las dos derrotas del cónsul Fulvio Quinto Nobilior. El primer capítulo, no obstante, no tenía tanta acción, de ahí que el comité artístico de Tierraquemada haya pensado darle una vuelta y fusionarlo con este otro episodio, uno de los más apasionantes de las guerras numantinas.

Más de 200 actores y figurantes, todos ellos voluntarios, formarán parte de esta representación que se ha convertido en uno de los grandes eventos culturales del verano soriano combinando artes escénicas con la divulgación de la historia de la antigua Numancia. Tras las fiestas de San Juan, darán comienzo los ensayos de esta gran producción teatral en la que, apunta Rubén García, miembro del comité creativo de Tierraquemada, todavía es posible participar. «La asociación está abierta a todas las personas que lo deseen. No hace falta ser socio. Sólo deben comprometerse a venir a ensayar», señala García. De momento, no se ha llevado a cabo el reparto de papeles principales. «Veremos cuántas personas se ofrecen y entre ellas haremos un pequeño casting», explica este miembro del comité creativo de Tierraquemada.

Lo primero, apunta, no obstante, es dar los últimos retoques al libreto, que incorporará algunas modificaciones al texto original en el caso del relato de la batalla que cambió el calendario romano (y del mundo actual). Para ello, se incorporarán las últimas aportaciones sobre este hecho crucial en la historia que se esbozan en Numancia eterna, publicación que hace referencia a piezas arqueologicas halladas recientemente en Italia que podrían replantar algunos aspectos de este episodio.

Con la experiencia que otorgan casi dos décadas de representaciones teatrales, García asegura que cada uno de los dos bandos, numantinos y romanos, tiene sus fans, de ahí que nunca falten voluntarios para ninguno de estos roles enfrentados por la historia. «Normalmente tenemos gente para todos los papeles. Tenemos grupos muy definidos y los romanos están muy consolidados», explica García.

Aunque se trata de una representación de tipo popular y de carácter amateur, Tierraquemada cuenta con el asesoramiento del equipo de arqueólogos de Numancia para ceñir la pieza teatral al más estricto rigor histórico. Además, las más de 300 citas a Numancia efectuadas por setenta autores grecolatinos distintos permiten tener muchas fuentes documentales para construir un rico relato dramático. Unido a eso, se encuentra un gran trabajo de producción escénica para la dotación de atrezzo necesario y la construcción de una escenografía que ayude al espectador a imaginar cómo debió ser el enfrentamiento militar y el asedio que vivieron hace algo más de 2.151 años los antiguos numantinos. Pero no sólo habrá celtíberos sorianos en este encuentro que se celebra desde el año 1999. A Tierraquemada le gusta invitar a otros grupos de recreación histórica del mundo antiguo. En esta ocasión, visitará Numancia un grupo de recreación celta de Friol (Lugo). Como en otras ocasiones, habrá un hermanamiento con esta agrupación celta a través de un ritual simbólico de mezclar las aguas de los ríos de ambas localidades.

Además, previa a la representación, que está prevista para un aforo aproximado de 4.000 personas, tendrá lugar «el reto» y un pequeño desfile de legiones romanas y de guerreros numantinos por las calles de Garray, uno de los actos que sirve de aperitivo o preludio a la representación teatral.

Lo que comenzó como un proyecto pequeño, poco a poco, ha ido creciendo y, gracias a la implicación de los vecinos de Garray y de otras localidades, mejorando en propuesta escénica y espectacularidad. El año pasado, coincidiendo con la derrota de la antigua ciudad celtíbera se puso en escena Numancia, tragedia en tres años con entrada y epílogo, una pieza que retrataba los últimos años de las guerras numantinas desde la humillación del cónsul Mancino ante las murallas de Numancia y la designación por el Senado de Publio Cornelio Escipión Emiliano como nuevo responsable de las legiones romanas para vencer a los numantinos. Desde sus primeros años, el público siempre ha respondido masivamente con su asistencia en cada uno de estos episodios.