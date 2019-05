41 países por la gloria de Eurovisión 2019

Cuarenta y un países lucharán los días 14, 16 y 18 de mayo para ganar el Festival de Eurovisión, cuya 64ª edición se celebra en Tel Aviv. Si nos atenemos a las apuestas, el gran favorito de este año es el holandés Duncan Laurence, pero seguido muy de cerca por el ruso Sergey Lazarev, el italiano Mahmood, el suizo Luca Hänni y el sueco John Lundvik. España, representada por el triunfito Miki, no figura entre las favoritas. Los pronósticos, no obstante, pueden dar un vuelco. Un ejemplo: el año pasado nadie contaba con Chipre, hasta que Eleni Foureira aterrizó en el escenario de Lisboa y estuvo a punto de dar la campanada. Fue segunda.

Duncan Laurence, el holandés, tiene 25 años. Se dio a conocer en el 2014 al participar en la versión holandesa del programa 'La voz', donde fue eliminado en semifinales. La televisión de su país lo eligió a dedo para el festival. Defenderá un tema propio, 'Arcade', una balada en la que pasa con una facilidad extrema de los graves a los agudos.

El ruso Sergey Lazarev es la segunda vez que participa en el certamen. Ya quedó tercero en el 2016. Ahora regresa con la balada 'Scream', donde relata la historia de alguien que decide romper una relación por mucho que le duela. Su puesta en escena la ha diseñado el griego Fokas Evangelinos, el mismo que está trabajando con Miki. Ojito, porque ya ha ganado dos festivales y con el ruso, en el 2016, hizo auténticas maravillas. En aquella ocasión, a Lazarev le vimos trepando sobre estructuras virtuales y mantener el equilibrio en lo alto del escenario sobre rocas proyectadas en la pantalla.

DE ORIGEN EGIPCIO

Mahmood se erigió en representante de Italia en Eurovisión al ganar el famosísimo Festival di Sanremo. Su victoria desagradó a Matteo Salvini, el discutido ministro del Interior de Italia, que recientemente dio su apoyo a Vox en las elecciones generales del 28-A. El artista, de 26 años, es hijo de un egipcio y explica que su música está muy influenciada por el pop que se hace actualmente en Marruecos. Su tema,' Soldi', incluye una frase en árabe, para mayor escándalo del ministro. Es un medio tiempo que trata sobre la tortuosa relación que el intérprete mantuvo con su padre hasta que el hombre abandonó a la familia. ¡Ojo al dato! El videoclip oficial acumula más de 75 millones de visualizaciones en YouTube.

Pero quien verdaderamente puede revolucionar las previsiones es el suizo Luca Hänni. Joven, guapo y cachas, participa con She got me, un tema bailable con algún toque oriental. Habla de una femme fatale que con su presencia lo revoluciona absolutamente todo.

Hay muchas expectativas sobre el número que está preparando, porque Hänni, además de cantante y modelo, también está haciendo sus pinitos como bailarín: en el 2017 fue uno de los ganadores del talent show Dance, dance, dance de la cadena alemana RTL. En el 2012, con 17 años, decidió abandonar su trabajo como albañil para dedicarse a la música: se presentó a la versión alemana del Pop Idol y ganó. Y a partir de entonces, todo fue un camino de rosas: primer álbum, disco de oro, gira por Alemania, Austria y Suiza, victoria en el cazatalentos del baile de la RTL y Eurovisión.

John Lundvik nació en Londres hace 36 años. Con una semana de vida, fue adoptado por una familia sueca. Fue atleta profesional, y cuando vio cerca el final de su carrera deportiva, probó suerte en la música. Y debutó a lo grande: compuso When you tell the world you’re mine, que acabó siendo el himno de la boda de la princesa Victoria de Suecia. En Tel Aviv defenderá Too late for love junto a cuatro coristas que aportarán el toque góspel de una pieza que crece en ritmo, intensidad y emotividad a medida que avanza.

Pero más allá de los principales candidatos a alzar el preciado Micrófono de Cristal con que se galardona al vencedor, no hay que perder de vista a la representante de Chipre, Tamta, a la griega Katerine Duska y a la maltesa Michela Pace. Son las únicas mujeres que aparecen en el Top 10 de favoritos de las casas de apuestas.

DESDE LA ALHAMBRA

TVE retransmitirá las tres galas en directo a partir de las 21.00 horas; las semis por La 2 y la final del sábado a través de la primera cadena. La modelo Nieves Álvarez dará los votos del jurado español con la imagen de la Alhambra de Granada al fondo. Julia Varela y Tony Aguilar se encargarán de comentar los shows desde Tel Aviv por segundo año consecutivo. Para ambientar la semana eurovisiva, la web de RTVE también emitirá el concierto 'Miki y amigos', que se grabó en Prado del Rey y donde el representante español compartió escenario con Alfred García,; La Pegatina; Arnau Griso; Sofía Ellar; Taburete y su grupo, Dalton Bang.

Es la tercera vez que el festival lo organiza Israel. Las dos anteriores se celebraron en Jerusalén. Este año, el certamen aterriza en Tel Aviv, ciudad abierta al mar y notoriamente gayfriendly. Además, aquí la organización del certamen no ha tenido los problemas que sí hubiera habido en Jerusalén, donde la comunidad judía ortodoxa tiene mucha influencia y no estaba dispuesta a tolerar que se rompiera el sabbat, el descanso obligatorio del judaísmo y que se extiende desde el atardecer del viernes hasta la noche del sábado. El festival es un non-stop, y esos días a esas horas hay ensayos y la gran gala final, lo que obliga a trabajar a mucha gente involucrada en la organización del show.

ACTUACIÓN DE MADONNA

En la final actuará Madonna. Cantará únicamente dos canciones. La prensa israelí asegura que ficharla ha costado ¡un millón de dólares! Pero los pagará íntegramente Sylvan Adams, filántropo judío de origen canadiense que ha financiado proyectos médicos, educacionales y hasta la primera expedición aeroespacial de Israel, que pretende llegar a la Luna.

El festival, además, será copresentado por la 'top model' Bar Refaeli. Y lo hará junto a Eraz Tal, Assi Azar y Lucy Ayoub, tres consagrados presentadores de la televisión israelí.

La gran final la abrirá Dana International, que ganó Eurovisión-98 con 'Diva'. Israel también quiere homenajear a los otros artistas que le han dado la victoria: Netta Barzilai será la encargada de abrir la primera semi con una nueva versión de Toy, que triunfó en Lisboa. También intervendrán Izhar Cohen y Gali Atari, ganadores en 1978 y 1979, respectivamente. Atari, en un final de infarto: superó en la última votación a Betty Missiego... Hace ya ¡40 años!