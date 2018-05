'A la gala de la buena novia', repaso a la moda nupcial

Siempre es el secreto mejor guardado, aunque, no siempre fuera blanco como en la actualidad. Antaño, en los tiempos en los que las sorianas llevaban saya en lugar de falda y en los que el justillo raramente se dejaba ver salvo algunos retazos de su rico estampado en seda, el vestido nupcial no sólo era el que se lucía ante el altar para dar el sí quiero. Tras el gran día se reutilizaba como traje de ceremonia para todos los grandes eventos familiares y sociales. A la gala de la buena novia es el título que llevará la nueva exposición que prepara sobre este tema de cara al próximo año la Diputación de Soria para el Museo Provincial del Traje. En ella se hará un repaso por los pormenores del atavío nupcial, un atractivo con el que se quiere seguir potenciando las visitas a este centro museístico ubicado en la localidad de Morón de Almazán.

Saya de gala, llena de colorido, y justillo de seda valenciana sobre el que se colocaba una entalladísima y finísima chaqueta de paño fino, en ocasiones, ribeteada en terciopelo. Mantón de manila o del ramo; mantillo, para la ceremonia religiosa, y medias caladas. Así era el traje de novia tipo de una piñorra soriana, una de las variedades que se podrá contemplar en esta exposición.

La muestra no sólo se centrará en el traje de novia del atavío popular propio de las distintas comarcas sorianas, también hará un repaso por la moda tradicional nupcial de Castilla y León, provincia por provincia, lo que permitirá poder realizar una comparativa entre diferentes formas de entender la moda nupcial tradicional, avanza el responsable del departamento de Cultura, Juventud y Deportes en la Diputación Provincial de Soria, Amancio Martínez. Asimismo, también se contará con la presencia de otras vestimentas populares como la del valle de Ansó, en la provincia de Huesca, de cuya vestimenta tradicional ya se pudo ver una muestra en este mismo recinto museístico.

El evento se prepara con cariño desde la Diputación Provincial y su responsable de Cultura está convencido de que «llamará la atención», por su temática y por la gran cantidad de curiosidades que se derivan de esta tipología de atavío de ceremonia. La moda popular da para mucho y la Diputación Provincial se ha propuesto desgranar todos sus pormenores.

Se busca, sobre todo, que la muestra, que abrirá sus puertas el próximo mes de marzo, pueda servir sumando atractivos y visitantes a un museo que recoge en diferentes salas la forma de vestir tradicional de las distintas zonas de la provincia.

El objetivo es revalidar las buenas cifras de asistencia de visitas registradas el año pasado con la exposición La indumentaria celtíbera en las cerámicas numantinas, actualmente de gira en Langa de Duero y, posteriormente, se podrá ver también en otras localidades de la provincia.

El Museo Provincial del Traje de Morón de Almazán consiguió aumentar el año pasado «en un 20%» su registro de visitantes gracias a esta muestra que se puso en marcha coincidiendo con los actos de conmemoración de Nvmancia 2017. De ahí que para el año próximo se esté preparando ya una exposición de líneas muy similares y con un tema que puede despertar mucha curiosidad.