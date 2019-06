Aladdin se alza como la película más vista en la VIII Fiesta del Cine

La tendencia de las anteriores ediciones hacía prever, en parte, el resultado de la última convocatoria de la Fiesta del Cine que se celebró en los cines Lara del Centro Comercial Camaretas entre el lunes 3 y el miércoles 5 de junio. No ha habido grandes sorpresas. La octava celebración de esta iniciativa en Soria que, durante tres días ofrecía entradas de cine a 2,90 euros, ha sido la de menor afluencia de público de su historia. Un total de 2.433 personas se acreditaron y disfrutaron de esta oferta especial en la que ha habido una gran triunfadora: Aladdin, el remake en carne y hueso del ya clásico título de animación de Disney, con Guy Ritchie (Snatch, Sherlock Holmes) en la dirección y el actor Will Smith como el popular Genio. A lo largo de los tres días de la Fiesta de Cine en los Lara, la película reunió a 1.164 espectadores, el 47,8% del total de personas que pasó en esos tres días por las salas comerciales de Camaretas. El segundo filme más visto durante esta oferta, John Wick 3. Parabellum, la última entrega de esta saga de acción protagonizada por Keanu Reeves, registró unas cifras, comparativamente, muy inferiores a Aladdin. En total la vieron 218 espectadores.

Aunque lo verdaderamente significativo, según la gerente de los cines Lara, Mercedes Silva, es que la comedia española Lo dejo cuando quiera se haya alzado, con dos únicas sesiones diarias y en su octava semana en cartelera, con el puesto tres en el ranking de las más vistas y, por poco (seis espectadores) en el número dos. Disfrutaron de esta comedia protagonizada por David Verdaguer, Ernesto Sevilla y Carlos Santos un total de 212 espectadores. «Qué ganas tienen los sorianos de comedia española», comenta con sentido del humor Silva. No en vano, es el género que mejor funciona. Tras varios fiascos en taquilla, Lo dejo cuando quiera, la historia de un grupo de profesores de química que se embarcan en su particular Breaking bad, es la única comedia que ha logrado conectar con el público y continúa firme en la cartelera soriana tras el impulso logrado en esta Fiesta del Cine. Los más pequeños dejaron claro que ellos son uno de los públicos más importantes de los Lara y lograron que, con una única sesión diaria, Pokemon detective Pikachu se colase como la cuarta película con mayor recaudación en esta octava cita de la Fiesta del Cine. Cerrando los cinco primeros, también se posicionó una comedia, en este caso estadounidense, con dos grandes actrices: Anne Hathaway y Rebel Wilson, Timadoras compulsivas.

La menos vista de las 13 películas entre las que se pudo elegir en este evento fue el thriller español La estrategia del pequinés, adaptación cinematográfica de la novela homónima de Alexis Ravelo, que sólo vieron (en una única proyección diaria) 18 personas.

La octava edición de la Fiesta del Cine en Soria (en el resto de España celebraba su décima convocatoria) es la que menor afluencia de público ha registrado hasta la fecha. Es ligeramente inferior a las cifras computadas en las dos citas organizadas el año pasado. En mayo de 2018 se registraron durante los tres días de celebración 2.669 personas, mientras que en la convocada en octubre, el número se elevó a 2.543 personas.

La Fiesta del Cine surgió en un momento muy duro para las salas de explotación cinematográfica (en plena crisis económica y tras aplicarse al sector el 21% de IVA) como promoción para incentivar que el público volviese a disfrutar de las películas en las salas de exhibición, medio para el que son concebidas. El éxito hizo que los organizadores, la Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine), la Federación de Cines de España y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Visuales (ICAA), mantuvieran de forma estable esta iniciativa para la que ahora, al parecer, se va intentar incorporar nuevos atractivos. Replantear la Fiesta del Cine era la idea previa. De hecho, no hay fechas para la segunda jornada que suele tener lugar en el mes de octubre.