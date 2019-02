Alberto del Campo; "El Goya va para mi tierra, a Espejo y a Soria entera"

«No doy crédito. No me lo acabo de creer», comenta aún emocionado mientras contempla de cerca, ya en casa, el popular cabezón del cine español que logró el pasado sábado en la 33º edición de los Premios Goya otorgados por la Academia de las Ciencias y Artes Cinematográficas de España. De hecho, la cara de asombro de Alberto del Campo, la forma en la que se llevó la mano a la cabeza cuando la actriz Leonor Watling leyó su nombre como ganador al Goya al Mejor Montaje por su trabajo en el filme de Rodrigo Sorogoyen El reino dan fe de que, a pesar de que las quinielas lo daban como favorito, no acababa de creérselo del todo.

Al soriano le ha bastado una segunda nominación (la primera fue hace dos años por Quien dios nos perdone, también de Sorogoyen) para hacerse con la máxima distinción del cine español, un premio que, en su discurso, dedicó especialmente a su «tierra», a Espejo, su pueblo, y «a Soria entera». Le salió del corazón. «Quería aportar mi granito de arena a que se dé visibilidad a la provincia», reflexiona. Conscientemente, un poco por superstición, no había querido preparar unas breves palabras y le sorprende que, pese a los nervios, («yo sólo veía a todos los compañeros de la peli levantados y gritando contentos», recuerda), hubiera podido articular un discurso sin grandes olvidos («sólo a mis compañeros de nominación», comenta un poco apesadumbrado). Dos fueron los agradecimientos principales. El primero de ellos, para Rodrigo Sorogoyen.