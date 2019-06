Almazán Suena crece este año y oferta 19 bandas

El Festival Almazán Suena cerró ayer, a falta de «algún sorpresón» que se pueda incorporar a última hora, el que será su cartel para este año. Será una edición, apunta uno de los organizadores del certamen musical, Roberto Andrés, que marcará un salto cualitativo «a lo grande», no sólo en cuanto al nivel de los grupos que tocarán entre los próximos días 11, 12 y 13 de julio, sino también por la incorporación de sesiones vermut (viernes y sábado) y porque el evento irá acompañado también de una zona de restauración con food tracks (incluido un puesto de comida vegana y vegetariana) e incluso con la posibilidad de que los espectadores disfruten, a su vez, de las instalaciones de las piscinas municipales de la villa adnamantina.

«En 2018 tuvimos a Sidonie, pero este año ha sido un salto en todo», insiste Andrés, junto a David Méndez uno de los organizadores de este festival que lleva preparándose desde hace casi un año. Marea, que regresa a los escenarios después de un paréntesis musical de siete años, es la estrella de cartel del sábado 13 de julio, una «buena fecha» que pudieron negociar con el grupo antes incluso de que hicieran pública su vuelta musical. Los Zigarros, el viernes 12, será el otro gran atractivo de este certamen que contará con otras 17 bandas. Las últimas incorporaciones son Playa Cuberris, Vítor Bacalhau, Daniel Guantes, Her Little Donkey, Los Trócolos, The Estupendos, Ovejas Negras Unidas (ONU), Solofende, Skalone ska-jazz y Los de la guitarra y el copón. Aunque el rock tiene una carga potente este año con Marea y Los Zigarros, entre otros, Almazán Suena huye de las etiquetas musicales. «El festival nunca se ha dejado influir por uno u otro estilo», insiste Andrés. El objetivo es ofrecer un elenco de artistas lo suficientemente heterogéneo para atraer a un abanico amplio de público. Y, en este sentido, la quinta edición del certamen contará con rock, pero también con otras muchas propuestas, desde el ska al blues pasando por la música indie. Es difícil que la gente no encuentre en Almazán Suena un tipo de música que le guste, considera Andrés. De hecho, desde que comenzaron a venderse hace alrededor de mes y medio las entradas y abonos para los tres días de certamen (se pueden adquirir en la plataforma Entradium o en establecimientos oficiales de Almazán, Soria, El Burgo de Osma, Covaleda, Ólvega, Berlanga de Duero y Arcos de Jalón) se ha registrado un buen nivel de aceptación. Ya van vendidas alrededor de 1.500 localidades. «Estamos muy contentos», añade el coorganizador de este certamen al que este año ha incrementado su ayuda el Ayuntamiento de Almazán.

Cuentan con reunir en el campo de fútbol de La Arboleda, donde tendrán lugar las actuaciones de Marea, Los Zigarros, Nadye, Whisky Caravan, Pipol, Salida Nula, Cuatro Madres Rock y Desvariados, a cerca de 5.000 personas. No oculta Andrés que uno de los objetivos es tratar de atraer público venido de otras provincias y que el certamen se convierta en un gran revulsivo económico para la localidad. Y, al parecer, el cartel está despertando interés. «Nos ha llamado gente del País Vasco, Madrid o Valencia», asegura el coorganizador del evento, un buen punto de partida.