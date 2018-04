Almenar, una apuesta "maravillosa" por las artes escénicas

Es mediodía y la plaza de Almenar bulle vida. Más de 150 niños, grandes y mayores aprender los secretos de malabaristas y funambulistas en un taller de circo que la compañía Kicirke desarrolla como aperitivo a su espectáculo de teatro gestual El comediante. La cosa no ha hecho más que empezar... Hay muchas ganas de disfrutar de los eventos programados. Hay por delante dos días de teatro, circo, magia y humor. El Leonor Festival arrancó ayer su séptima edición convertido ya en un certamen consolidado y esperado por un público fiel y, sobre todo, entregado.

A esta nueva convocatoria no faltaron los habitantes de Almenar y pueblos de alrededor, pero tampoco gente venida expresamente desde Barcelona, el País Vasco o Madrid, entre otros lugares, para los que el Leonor Festival se ha convertido ya no sólo en una cita imprescindible en lo cultural, sino también en la excusa perfecta e ineludible para que los amigos, hijos del pueblo, se reencuentren en esta localidad, como muchas otras de la zona, amenazada por el envejecimiento poblacional y la despoblación. La animación de estos días lo conjura. Al margen de las actividades propuestas es, asegura Raquel Campos, secretaria de la Asociación de Amigos de Almenar que organiza el evento, «una fecha emotiva».

La edición de este año cuenta con sobrados atractivos para los espectadores. La actuación de Leo Bassi con su espectáculo The best of Bassi ayer noche en el teatro de la localidad y la presencia de otra gran compañía escénica, Bot Project, con dos espectáculos Ámbar, «una obra que es bombón», destacó Gerardo Navarro, presidente de Amigos de Almenar, y Collage, es singular en lo mediático y la cantidad de expectación que ha generado, pero lo cierto es que los siete espectáculos que conforman la programación y a los que se suman otros eventos como talleres y exposiciones, tienen como base y denominador común la calidad. Porque el festival entiende la cultura como un derecho, el derecho a que su público pueda disfrutar de grandes espectáculos y que no deba conformarse con menos sólo por vivir en el medio rural donde «escasea» la oferta escénica, destacó Navarro.

La Junta Directiva de la Asociación Amigos de Almenar selecciona con mimo a lo largo de todo el año y programa con antelación las propuestas que configuran el Leonor Festival. Es inevitable, comentó con sentido del humor Navarro, «que se nos vea el plumero de nuestros gustos», pero siempre se confecciona el cartel de la programación pensando en que las obras puedan gustar a un amplio abanico de espectadores. Todo ello se hace «con ilusión» y buscando, además, un marcado carácter intergeneracional. Todos los espectáculos, excepto la actuación de Leo Bassi, son aptos para toda la familia y, de hecho, aseguraron la secretaria y el presidente de la Asociación de Amigos de Almenar, lo bonito es ver disfrutar juntos a niños, padres y abuelos, como en el taller de circo que abrió ayer por la mañana el festival y en el que diábolos, pelotas, platos chinos y demás utillería de las artes circenses divirtieron por igual a varias generaciones.

«Que se apueste por la cultura de calle es maravilloso», destacó Quique Sebastián, de Kicirke, una compañía que el Leonor Festival llevaba tres años deseando traer. Quizás por ello, insistió Sebastián, la respuesta del público sólo puede ser de «mucha gratitud». Desde luego, el gran interés de los espectadores no tiene nada que ver con el que se demuestra en festivales de ciudades más grandes.

Precisamente porque no hay muchas oportunidades de contemplar este tipo de actuaciones en la localidad o porque el público de fuera es gente que viene ex profeso para disfrutar de estos espectáculos, una de las señas de identidad de este festival es un público de 10. «Es sensible, muy respetuoso», añadió Navarro, y los aplausos son siempre «largos».

El boca a boca entre la propias compañías ayuda, además, a que el Leonor Festival sea también conocido en el mundillo artístico. De hecho, gracias a que muchos de estos grupos acceden a bajar su caché es posible seguir ofreciendo una programación que aspira a seguir creciendo en el futuro.

Creciendo

Leonor Festival es un certamen, en lo económico, modesto. Gran parte de la programación se financia a través de las cuotas de los socios, con lotería de Navidad y del Niño, rifas de jamones y el apoyo de un buen número de entidades colaboradoras, que «poco a poco», van creciendo.

Los recursos económicos son los que son, pero la Asociación de Amigos de Almenar lo suplen con otros atractivos, como el pronto pago. «Las compañías prefieren cobrar un poquito menos, pero rápido. Aquí actúan el fin de semana y el lunes ya tienen el ingreso», añadió Campos. Aunque, subrayó el presidente de la agrupación, «los comienzos fueron duros», en las dos últimas ediciones se ha dado un salto cualitativo y el festival, consolidado ya como un referente de ocio en la provincia entorno al puente festivo del 1 de mayo, se ha convertido casi en el único lugar en el que se pueden ver números circenses aéreos de gran espectacularidad. Los de este año, a una altura de siete metros y una gran vistosidad. Leo Bassi, sin duda, ha generado una gran expectación. Llegó a Almenar en torno al mediodía de ayer y, tras su actuación, hizo noche en la localidad antes de partir esta mañana. Además, el Leonor Festival será la única oportunidad de ver el espectáculo Collage, con el que el grupo Bot Project cerrará hoy el certamen a partir de las 13.15 horas. Con opciones para todos los públicos, gustos y muy diversos estilos.

Pero no sólo hay teatro, circo y humor y magia en este certamen.