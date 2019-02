El amor a Leonor, a su familia y a la enseñanza de Antonio Machado

«Su pobre corazón no ha podido soportar tantas penas como en estos tiempos pesan sobre nuestra desdichada España», explica José Machado a sus hijas, Eulalia, María y Carmen, evacuadas durante la Guerra Civil (1936-1939) a la Unión Soviética, en una carta remitida el 28 de febrero de 1939. En ella les comunica la muerte de su querido tío Antonio. Es una de las misivas familiares que junto a fotografías, manuscritos inéditos y documentos, fundamentalmente, de Antonio Machado y su hermano Manuel, puede verse, desde ayer y hasta el próximo 24 de mayo, en el nuevo centro cultural de la Fundación Unicaja en la ciudad de Sevilla. Son más de 100 las piezas que conforman esta muestra de título más que ilustrativo, Los Machado vuelven a Sevilla, en la que quedan claras muchas de las constantes de la personalidad del autor de Campos de Castilla.

Principalmente su amor a la familia, ya desde aquella carta que escribe con 17 años a su padre, emigrado por razones económicas a Puerto Rico, en 1892, el primer documento manuscrito que se conserva del poeta. «Tanto Manuel como yo desde el día que tú te fuiste nos dedicamos a estudiar con el doble interés para aprobar en septiembre. Manuel las matemáticas y yo éstas asignaturas más el francés y la historia universal», escribe el joven Machado. Pero también su carácter familiar mezclado con su didactismo queda patente en muchas otras misivas que dirige a sus «queridísimas» sobrinas: «Hemos recibido vuestras encantadoras cartitas que esperamos siempre con impaciencia», escribe a Eulalia, María y Carmen, ya en los últimos años de la guerra. «Sabemos que estáis trabajando en vuestros estudios con aprovechamiento y que vuestros profesores no están descontentos de vosotras... Esto nos llena de satisfacción. No olvidéis repasar las papeletas para no olvidar jamás lo que tenéis aprendido», escribe con mucho cariño.

Pero en la muestra también hay pruebas de otros amores, a Leonor, de la que no falta el retrato de boda; breve reflejo de la felicidad del poeta durante su etapa en Soria; la enseñanza y también la literatura. Entre las piezas más curiosas se puede contemplar los tres borradores de Poema de un día («Heme aquí ya, profesor/ de lenguas vivas ayer/ maestro de gay-saber,/ aprendiz de ruiseñor en un pueblo húmedo y frío, destartalado y sombrío,/ entre andaluz y manchego...») que Machado escribió en Baeza en 1913 y el minucioso trabajo de corrección antes de su versión definitiva para Campos de Castilla.

«Vuestro tío Antonio, que era un padre para todos y que os profesaba un inmenso cariño, hasta el punto de que no ha dejado un momento de preocuparse por vosotras, ha muerto», escribe con dolor su hermano José en la desgarrada carta que dirigió a sus hijas. «Yo no sé cómo deciros lo que acaso ya habéis sabido por la prensa o por amigos. Me refiero a la inmensa desgracia que en estos momentos nos aflige», apuntaba unas líneas más arriba.

La nueva exposición que acoge el centro Fundación Unicaja de Sevilla reúne una selección de piezas del fondo documental de los hermanos Machado (unas 4.570 páginas) recientemente adquirido a su herederos y que se unen al otros fondos (unos 800 escritos) que la entidad ya había adquirido en subasta pública en el año 2003. La muestra se divide en cuatro espacios que se reparten a lo largo de dos de las plantas del edificio. En la planta baja el visitante puede ver manuscritos de los dos poetas y correspondencia familiar, mientras que la primera planta está reservada al teatro que los dos autores escribían al alimón, una parte de su obra con la que ambos disfrutaban mucho.

En este apartado se muestra uno de los grandes atractivos de la exposición: los manuscritos de obra inédita La Diosa Razón, sobre la figura histórica de Teresa Cabarrús, así como varias obras teatrales inéditas de los Machado en distinto grado de elaboración en las que trabajaban antes del estallido de la guerra: Las tardes de la Moncloa, Las brujas de don Francisco o Adriana Lecouvreur. Igualmente forman parte de este último lote de teatro tres adaptaciones inéditas: El príncipe constante, de Calderón de la Barca, y Hay verdades que en amor y La viuda valenciana de Lope de Vega.

Soria, hoy con su poeta

La muestra, por la que el Ayuntamiento de Soria ya se ha interesado, se inauguró ayer en víspera de los actos que hoy conmemoran en la capital soriana el 80º aniversario de la muerte de su Hijo Adoptivo más ilustre, el autor de Soledades.

A partir de las 11.30 horas, los alumnos de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria del Instituto que hoy lleva su nombre y donde impartió clases de francés entre 1907 y 1912 volverán a cumplir con el encargo que el poeta hiciera en Campos de Castilla a «Palacio, buen amigo». Ante la tumba de Leonor Izquierdo en el «alto Espino donde está su tierra», los estudiantes y profesores harán una ofrenda floral y recitarán algunos de los poemas más significativos del autor. Continuarán así la tradición que el centro educativo inició en el año1967. Un poco antes, a las 10.30 horas, será el concejal del departamento de Cultura en el Ayuntamiento de Soria, Jesús Bárez, el que visite la sepultura de Leonor para rendir homenaje al Hijo Adoptivo de la ciudad.

Las actividades conmemorativas, que se iniciaron en la ciudad el pasado viernes con la representación del recital poético La maleta de Machado, de Pipirijaina Teatro, proseguirán hoy viernes desde la Asociación de Amigos del Instituto Antonio Machado. Por segundo año consecutivo celebrará Hoy leemos a Antonio Machado, un maratón de lectura de la obra del autor de Proverbios y cantares que se desarrollará en el Aula del Poeta, en el Instituto Antonio Machado, entre las 19.00 y las 20.00 horas. El recital estará acompañado a la guitarra por Ainhoa Miguel Iglesias.