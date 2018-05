La banda se pone hoy ranchera... por primera vez

Allá en el rancho grande, En el México lindo y querido, el de Ay, Jalisco, La Banda Municipal de Soria no pegará hoy viernes La media vuelta en el auditorio Odón Alonso del Centro Cultural Palacio de la Audiencia y dirá a su público, Si nos dejan: Me gustas mucho; Todavía. Éstos y muchos otros éxitos del cancionero popular mexicano serán los protagonistas de un nuevo concierto de la formación musical que dirige José Manuel Aceña que, bajo el título de Corazón ranchero, tocará por fin este género, uno de los pocos que aún no había interpretado en sus conciertos. La Banda se ha atrevido con el pop, el heavy-metal, la zarzuela, el pasodoble, pero por primera vez lo hará con corridos y temas mariachis.

Es, asegura Aceña, un tipo de música «muy conocida» y, sobre todo muy querida por los espectadores, algo que, desde luego, ha quedado demostrado. Las entradas en venta anticipada para disfrutar de esta nueva actuación de la Banda que cierra la temporada musical invierno-primavera del teatro municipal de Soria están agotadas desde hace días. Sólo quedan disponibles 50 adicionales que saldrán a la venta hoy mismo, dos horas antes del concierto. Los intérpretes Marieta y Felipe Garpe, con el que la Banda ya ha colaborado en dos conciertos de homenaje a Nino Bravo y Manolo Escobar, participarán en esta actuación que tendrá lugar a partir de las 20.30 horas y en la que Aceña avisa: no sólo está permitido dar palmas o incluso corear los estribillos. Es muy posible que el público no pueda evitarlo. «Son conciertos muy a medida para que pueda participar la gente», declara el director de la formación musical.

Para ello se han elegido los temas más conocidos (aunque algunos de los miembros más jóvenes de la Banda los han escuchado por primera vez) entre los que no falta, por supuesto, Volver, volver, La Bikina o ese título elevado a la categoría de himno, El rey. El de hoy es un concierto que la formación musical llevaba planificado mucho tiempo, pero que, en cambio, no ha supuesto mucho esfuerzo para sus intérpretes. En este sentido, ha sido básico poder ensayar con los cantantes que acompañarán a la Banda en este concierto. «Marieta tiene una voz preciosa y Felipe es un gran cantante», afirma Aceña. A ellos se unirán también un coro de mariachis para hacer de esta actuación un auténtico Corazón ranchero.

Lo de embarcarse en el mundo de las rancheras tiene una fácil explicación para la formación musical soriana: «Hacemos diferentes cosas y la gente lo valora. Lo hacemos por eso. Nos debemos a los gustos de toda la gente», añade Aceña. Y, las rancheras, señala, «le gustan a todo el mundo».

Con este concierto la Banda de Música cierra su programa musical en la programación cultural de Invierno-Primavera del Palacio de la Audiencia, pero inicia, igualmente, una temporada estival intensa que comienza el próximo lunes 28 de mayo, también en el teatro municipal, acompañando al coro de las Aulas de la Tercera Edad en su fiesta de clausura de curso. «Da gusto ensayar con gente con tantas ganas de hacer cosas», destaca Aceña.

Asimismo, el próximo miércoles la Banda de Música actuará en la Residencia de la Tercera Edad de Los Royales. Y, aderezado de citas sanjuaneras (la primera será El Lavalenguas), los músicos que dirige Aceña iniciarán el próximo viernes 15 de junio su gira veraniega en los parques de la capital soriana. La Barriada será la primera parada de esta ronda de conciertos en los que la lluvia lleva haciendo acto de presencia dos años seguidos. Este año, no obstante, el director de la Banda espera que no tenga que suspenderse por las precipitaciones.

El 21 de junio la gira veraniega por los parques se trasladará al barrio de Santa Bárbara, aprovechando la celebración de la fiesta de convivencia vecinal. Los sanjuanes impondrán un paréntesis en este ciclo musical que volverá a retomarse en julio, agosto y septiembre en citas ya tan esperadas como la que tiene lugar en el Soto Playa, La Dehesa o el parque del Castillo, uno de los lugares favoritos de Aceña en esta gira.

La apretada agenda no agobia, sin embargo, a los músicos de la Banda. Todo lo contrario. «Para eso estamos. Mientras que tengamos público...», subraya su director. Y es que, asegura, una de las cosas más bonitas que tiene esta formación es, precisamente, la gran cantidad de seguidores que dan sentido a su música. Es por ellos por los que siempre continúan preparando con mucho cariño sus actuaciones y por los que siguen intentando hacer cosas nuevas, como el concierto de rancheras que se podrá disfrutar esta tarde en La Audiencia. Serán, en total, 15 temas muy significativos de la música popular mexicana. Las últimas entradas para disfrutar de la actuación se podrán adquirir al precio de 10 euros.