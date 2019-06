Boina Fest 2019 recibe la inscripción de 65 grupos de la sierra Celtibérica

Un total de 65 grupos de las provincias de la serranía celtibérica, «una barbaridad», comenta entusiasmado Rodrigo Gismera, coordinador del evento, se han inscrito para participar este año en la quinta edición del Boina Fest. La apertura a otras provincias de la España Vaciada con la misma problemática de Soria ha elevado el número de grupos aspirantes a formar parte del cartel de este festival contra la despoblación.

No obstante, la mayor parte de las inscripciones, cuyo plazo quedó cerrado ayer viernes, tienen como origen mayoritario la provincia soriana (11 en total), seguida de Cuenca (con 10 grupos candidatos), Guadalajara y Burgos (ambas con nueve), Valencia (ocho), Zaragoza (cinco), Teruel y La Rioja (cuatro en ambos casos), Segovia (tres) y Castellón (con dos formaciones musicales inscritas). Ahora la organización del certamen deberá elegir entre todas las propuestas recibidas las bandas que se unirán al elenco de este evento musical que tendrá lugar el próximo 10 de agosto en la localidad de Arenillas. Este año, haciendo un gran esfuerzo y ante la avalancha de peticiones recibidas, en lugar de seleccionarse dos grupos, serán tres los que pasen a formar parte del cartel del Boina Fest 2019.

Será la próxima semana cuando se anuncien los elegidos.

Ya sólo las expectativas generadas entre las formaciones musicales parecen confirmar que esta quinta edición, apunta Gismera, será un punto de inflexión en la historia del certamen. Crece el número de actuaciones (habrá un total de ocho) y también la calidad, conservándose intacta, eso sí, la ilusión con la que esta pequeña población soriana inició la andadura de este certamen hace ahora un lustro. «Se ha dado un paso más», asegura.

A los ya confirmados Noiah, banda madrileña de rock enérgico, y Versionalia, que harán en Arenillas un tributo al rock y a la música indie, se sumará también este año el grupo de malabares y clown NoNo. Porque, asegura Gismera, Boina Fest busca ofrecer una programación variada y heterogénea para un público que también es variado y heterogéneo. Primará, sobre todo, avanza, el estilo «festivo», esa música capaz de gustar y hacer disfrutar a muy diferentes tipos de espectadores. «El festival está abierto a todos los estilos. Intentamos que sean bandas de calidad que tengan una trayectoria, aunque sea humilde», insiste el coordinador del evento que hace que la localidad soriana se multiplique.

El público, en este sentido, es también variado y suele rotar según avanza el certamen y la noche. El año pasado disfrutaron de su buena música 500 personas, pero la organización espera que a una cuidada programación y otros atractivos (zona de acampada y parking gratuitos) ayuden este año a que el certamen bata su propio récord de participación siguiendo la tendencia de crecimiento continuado, pero sostenible, registrado en los últimos años. De hecho, con esa idea se ha retrasado la fecha de celebración hasta el 10 de agosto.

«El año pasado, una hora antes de que acabaran los conciertos, nos quedamos sin comida y sin bebida. Pero nos pudimos apañar con lo que teníamos para las fiestas», destaca Gismera. En una jornada que reivindica la música como altavoz para dar a conocer el problema de la despoblación que aqueja a la mayoría de los pueblos de Soria (Arenillas sólo tiene 40 habitantes), todos los espectadores serán bienvenidos. Como también es bienvenido todo apoyo para hacer que este festival, que se autogestiona económicamente, sea una realidad y siga creciendo. Para ello, se ha lanzado ya en redes sociales una campaña para la reserva de camisetas y otros productos de merchandising que ayudarán no sólo a recabar fondos, sino también a difundir el mensaje de este certamen, el primero dedicado a conjurar con música la despoblación.

«No hacemos Boina Fest por dinero», asegura Gismera. Reivindicar el medio rural, poner en el mapa cultural Arenillas y apoyar a los grupos musicales, dándoles la oportunidad que no siempre tienen de actuar en Soria, son los objetivos principales que se persiguen con este festival dedicado a la música.

Poco a poco, los tres se van consiguiendo. «Para nosotros es un auténtico placer que La Regadera, que tocó en el Boina Fest hace dos años, participe éste en el Soria Rock», señala Gismera.

La implicación del Ayuntamiento de Arenillas y de todo el municipio en este evento es absoluta. Los músicos se hospedan en el albergue de la localidad, gracias a la cesión de las instalaciones de la Asociación Cultural de la localidad que lo gestiona. Y el pueblo pone a disposición de los espectadores venidos de fuera una zona gratuita de acampada. Ésta, además, apunta Gismera, se acondiciona todo lo que se puede para asegurar la comodidad de los usuarios.

El año pasado se habilitó una zona de sombra, por ejemplo. Los preparativos logísticos comenzarán días antes de la celebración de la nueva entrega de Boina Fest, que busca ofrecer un espacio cultural diferente en el que, aunque sólo sea por un día, el gentío abarrote las calles de Arenillas.