Un "brutal" Leonor Festival crece en público

En la Junta Directiva de la Asociación de Amigos de Almenar siempre hay nervios. «En el Leonor Festival te juegas en un fin de semana, en día y medio, todo un año de trabajo», insiste Gerardo Navarro, presidente de la entidad. Pero este año ha cerrado la VII edición de este certamen de las artes escénicas «en una nube». Porque, un año más, el Leonor Festival ha vuelto a ser un éxito de público (con más de 1.500 personas congregadas), pero, sobre todo, porque la calidad ha sido extraordinaria y los espectadores han salido encantados con las propuetas. Porque, destaca Navarro, ha sido una edición «brutal» de buena.

La compañía circense Bot Project puso ayer con Collage, el broche de oro a una edición que para los vecinos de Almenar y personas venidas desde distintos puntos de España como Barcelona, País Vasco o Madrid será difícil olvidar y que ha logrado concitar mucho interés. «Hemos vendido más entradas que el año pasado» con dos llenos absolutos del teatro: Comedy Band, espectáculo de humor que puso en escena Chumichangs, y, por supuesto, Leo Bassi, que ha dejado el listón muy alto y, sin duda, una actuación antológica.

Y hasta la meteorología, casi siempre poco benévola con este certamen que reivindica la cultura en el medio rural, ha tenido este año un papel menos severo que en ediciones anteriores. Aunque la obra Bocadillos y viñetas, teatro de improvisación de la mano de la compañía Impronenas, sí tuvo que trasladarse finalmente al interior del Ayuntamiento de la localidad por lluvia, respetó el resto de los espectáculos programados y, sobre todo, los números circenses de Bot Project que, por su espectacularidad a siete metros de altura, requerían realizarse al aire libre. Precisamente, ante la posibilidad de que la lluvia obligara a suspender de la actuación la Asociación de Amigos de Almenar, organizadora del evento, decidió no cobrar la entrada al montaje Collage. El tiempo aguantó, «con fresquito», pero sin precipitaciones. El bonito gesto del público vino después cuando, al término de la obra, los espectadores «nos vinieron a pagar. Nos quedamos flipados», comentó Navarro. Al margen de esta anécdota que subraya el valor que el Leonor Festival tiene ya en la localidad, para el presidente de la Asociación de Amigos de Almenar supone también la constatación de que el evento, por encima del estado del tiempo, se ha convertido en un referente. La lluvia o el frío ya no intimidan a los espectadores del Leonor Festival. «Es un barco muy potente al que no le tumba cualquier marejadilla», añadió Navarro.