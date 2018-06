El Casino aboga por potenciar el museo dándole "más vida"

Desde que abriera sus puertas en abril del año 2012, el Museo Casa de los Poetas que se ubica en la última planta del Casino Círculo Amistad Numancia de la capital soriana ha acumulado ya 14.476 visitantes. Sin embargo, para el presidente de la entidad, Adolfo Sainz, se le puede dar mucha más utilidad. «Es un recurso que está desaprovechado», insiste. Dependiente del Ayuntamiento de Soria que (en colaboración con la Junta de Castilla y León, lo creó en el marco del Plan de Dinamización del Producto turístico de la capital), del Casino y la Fundación Antonio Machado, Sainz reclama para este centro museístico un papel protagonista y activo en la vida cultural de la ciudad, especialmente, en todo lo que tenga vinculación con Antonio Machado o los también poetas Gustavo Adolfo Bécquer y Gerardo Diego, a quienes está dedicado el centro.

Para el presidente del Casino, quien tuvo la idea de crear en sus instalaciones este museo que luego apadrinó el Consistorio soriano, lo ideal sería que, al margen de la recepción de visitantes, la Casa de los Poetas también ofreciera otras actividades complementarias como exposiciones, conferencias o presentaciones. «Darle más vida», insistió.

«Hemos podido disfrutar de una exposición magnífica en Soria, Antonio Machado en el Archivo General de la Administración y hubiera estado muy bien que se hubiera podido exponer en la Casa de los Poetas», añade el presidente del Círculo Amistad Numancia. Tampoco la Fundación Antonio Machado, que tiene su sede oficial en este recinto museístico, organiza actividades en este museo que trata de trasladar al visitante la inspiración poética. Nadie, subraya Sainz, piensa en este recinto museístico dedicado a poetas y escritores que vivieron y se inspiraron en la capital soriana y que, a día de hoy, sigue siendo un gran desconocido para gran parte de sus habitantes.

De ahí que para el responsable del Círculo Amistad Numancia sea importante que las instituciones potencien este recurso cultural. «El Ayuntamiento de Soria o la propia Fundación Antonio Machado son quienes tienen que liderar esto», considera Sainz. La Casa de los Poetas tiene, asegura, mucho potencial en este sentido para convertirse en un referente cultural de la ciudad.

El presidente del Casino destaca como un buen ejemplo de dinamización museística en cuanto a organización de actividades paralelas la que se practica en el Museo Magna Mater de Las Cuevas o el del Traje en Morón de Almazán, dependientes de la Diputación Provincial aunque gestionados por una empresa, Soria Museum. Desde el Casino, que dentro del acuerdo de colaboración suscrito entre el Consistorio soriano y la Fundación Antonio Machado se encarga de la apertura y manteniendo del centro museístico, ofrecen, asegura, todas las facilidades, como han hecho desde que la Casa de los Poetas comenzó su andadura. «Nosotros lo abrimos a demanda a todo el mundo que desea verlo. Nos da igual que sean grupos o personas individuales», asegura.

Para la concejala del departamento de Turismo y Comercio del Consistorio soriano, Ana Calvo, está claro que «hay que darle una vuelta» a este recurso museístico con las tres entidades que pusieron que pusieron en marcha esta iniciativa yendo de la mano. En su opinión, uno de los principales problemas para captar público es, precisamente, que no haya personal permanente y específico in situ para atender y cobrar la entrada. «Una de las cosas que echa para atrás a la gente es que haya que buscar a los conserjes del Casino para que abran», insiste. La espera y que el cobro tenga que realizarse en otras dependencias del museo hacen que muchos potenciales visitantes desistan. De hecho, asegura la concejala del área de Turismo y Comercio, los mejores registros de afluencia en los últimos años siempre han correspondido a fechas en las que la Casa de los Poetas se encontraba atendida por los alumnos en prácticas de los talleres de empleo municipales. No obstante, añade Calvo, poner solución a este cuestión es algo que deben abordar en conjunto el Ayuntamiento, el Casino y la Fundación Antonio Machado.

Al igual que las campañas de promoción. El Casino realiza labores de difusión entre centros escolares de toda España, al igual que el Consistorio de la capital. «Además de en el Tren Campos de Castilla, también hemos introducido la visita a la Casa de los Poetas en nuestras rutas guiadas», explica Calvo. Tanto la edil como Adolfo Sainz coinciden en considerar que toda campaña promocional es poca para mejorar difusión este recurso museístico. «Sólo hay que echar un vistazo al libro de visitas. La gente sale encantada de este museo», explica Sainz.

En la actualidad, el Tren Campos de Castilla, operativo de mayo a noviembre, ha conseguido recabar entre 2017 y lo que va del presente año esta iniciativa turística a 407 visitantes.

«Nosotros realizamos campañas en institutos de Soria y también de fuera. Con las excursiones de fin de curso que nos solicitan información tenemos siempre en mente el Museo», insiste Calvo.

Para el presidente del Casino, merece la pena apostar por este recurso museístico, el único en la capital dedicado a esa especial vinculación que Soria, desde Gustavo Adolfo Bécquer, ha mantenido con la poesía y la literatura en general.