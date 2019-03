El Casino de Soria solicitará de nuevo ser BIC tras las próximas elecciones

El Casino Círculo Amistad Numancia de la capital soriana no va a rendirse. Volverá a solicitar a la Junta de Castilla y León ser declarado Bien de Interés Turístico (BIC) pasadas las próximas elecciones autonómicas del 26 de mayo. Así lo confirmó ayer el presidente de la entidad, Adolfo Sainz, tras la celebración de la Asamblea Anual de Socios. «Creo que tenemos méritos suficientes», consideró Sainz, que lleva siete años peleando por conseguir esta distinción para una institución que cumple este año su 171º aniversario y que en 2018 celebró más de 200 actividades culturales.

Tras el archivo de la primera solicitud realizada en el año 2013 como Lugar Histórico (que no obtuvo en su día el plácet de la Comisión Territorial de Patrimonio de Soria), el Casino volverá pedir la apertura de un nuevo expediente una vez constituido el próximo Gobierno regional. Mientras tanto, la más que centenaria entidad buscará que su declaración como BIC sea también un «compromiso político» de las distintas formaciones. Para ello, será propuesta por la entidad como una de las medidas y necesidades de la provincia que se harán llegar a través de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES).

No es un capricho personal, insistió Sainz, es la necesidad de preservar un legado que los sorianos, a través de sus socios, han sabido mantener generación tras generación desde el año 1848 siendo, además, un importante actor de la vida social, cultural e incluso política de la historia de la ciudad.

Hace un tiempo, confesó Sainz, recibió la oferta de un empresario para instalar en la planta baja donde el poeta Antonio Machado participó en las tertulias del Círculo de la Amistad un bazar tipo chino. «A mí no se me ocurrió aceptar... pero, ¿podemos garantizar que eso no ocurrirá en el futuro?», destacó Sainz. Preservar y proteger esta parte de la historia intangible de capital soriana, pero también el valioso patrimonio (las pinturas sobre la caída de Numancia de Julio del Val datadas en 1901 o la singularidad de algunos de sus elementos arquitectónicos art-decó) que atesora es necesario, en su opinión. «Por eso voy a seguir insistiendo», declaró el presidente de la entidad que actualmente conforman 855 socios. Dentro del balance presentado ayer ante la asamblea de miembros, Sainz destacó que más de la mitad de la masa social actual (600) se ha renovado desde el año 2009. Aún así, la entidad debe seguir luchando contra las bajas especialmente producidas por el fallecimiento de sus socios más veteranos.