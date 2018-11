Caye Casas y Albert Pintó vuelven a Soria con su primer largometraje

No lo oculta. Soria es especial para él. «Es uno de mis festivales favoritos, donde mejor me lo he pasado y donde mejor me han tratado», así que Caye Casas está feliz de estrenar hoy en la capital soriana (a las 20.30 horas en el Palacio de la Audiencia; entrada, cinco euros) su primer largometraje, Matar a dios, que ha codirigido con Albert Pintó. Juega en casa. Regresa al Certamen Internacional de Cortometrajes Ciudad de Soria sólo un año después de que R.I.P., también protagonizado por Itziar Castro, compitiera en la sección oficial a concurso y tras conseguir con Nada S.A. el Premio del Público en 2015 en el concurso soriano. Está especialmente orgulloso de poder enseñar en el marco del festival, «donde tengo grandes amigos», desde el equipo de organización a los voluntarios del certamen, su «deseado salto al largo»; una película que es, en sí misma, una proeza. Porque Matar a dios, «una comedia negra surrealista», es un raro ejemplo de cine español «100% independiente» que ha conseguido estrenarse y llegar a las salas de cine apenas sin presupuesto, sin subvenciones y sin el hoy imprescindible apoyo de las grandes televisiones para poder acceder al mercado de distribución cinematográfica. «Ha sido un esfuerzo tremendo», asegura Casas. «Nos hemos ido haciendo un nombre, picando mucha piedra, festival a festival», apunta, y ahora recogen los frutos de su esfuerzo.