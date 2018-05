Un club en el que no son presos; sólo lectores

En el Club de Lectura del centro penitenciario de Soria no hay ni presos, ni celdas, ni barrotes. Allí todos sus participantes son libres. La literatura y la imaginación de cada cual lo hace posible. Todos sus participantes son, simplemente, lectores (y muy entusiastas). Lo demás, apunta Gloria Gonzalo, responsable de Formación y Comunicación de Cruz Roja Soria, coordinadora de este programa que la entidad lleva a cabo en colaboración con la Biblioteca Pública de la capital, «da igual».

Hace dos años comenzó la andadura de esta iniciativa que esta semana concluirá su segunda temporada y que, contra todo pronóstico y prejuicios varios, se ha convertido en todo un éxito. Tanto por la participación, como por la entrega de los internos que habitualmente forman parte de este club que se reúne y debate sus lecturas comunes cada 15 días. Fue la periodicidad, que marcaron los propios usuarios, una de las primeras sorpresas. Tanto Cruz Roja como la Biblioteca Pública de Soria pensaron que las reuniones podrían celebrarse una vez al mes. Pero, no. «Ellos apostaron por dos libros al mes», explica Gonzalo.

La otra sorpresa es, en realidad, una constatación. «Leemos de todo», señala la coordinadora de la entidad. Desde teatro a los últimos éxitos editoriales e incluso novedades como Batallador, la novela histórica escrita a cuatro manos por Alejandro y José Luis Corral que sigue los pasos de Alfonso I de Aragón, rey también de Pamplona, de Castilla y conquistador y repoblador de la ciudad de Soria. El libro, asegura Gonzalo, ha sido uno de los grandes éxitos de la temporada. Tanto que algunos miembros del Club lo leyeron dos veces antes de que Alejandro Corral fuese a compartir con ellos una actividad que sirvió como antesala a los actos de las II Jornadas de la Novela Histórica.

Fue, añade la coordinadora del Club de Lectura, una bonita forma de integrar a este grupo de lectores vocacionales por parte del Ayuntamiento de Soria. De hecho, asegura, ya son fans de los Corral. El número de integrantes de las reuniones del Club varía por múltiples factores (permisos penitenciarios o puesta en libertad, traslados...), aunque han llegado a tener 13 personas, incluso algunas más en el caso de la sesión especial celebrada con motivo de la charla que impartió el coautor de Batallador. No todos los participantes tienen las mismas competencias lectoras, pero absolutamente todas ellas tienen cabida en esta iniciativa. «Hay quien no tiene muy desarrollados los hábitos de lectura y necesita más tiempo para leer las obras», explica Gonzalo. Pero, en este sentido, todo son facilidades por parte de la Biblioteca Pública de Soria, que, al igual que en el resto de sus Club de Lectura activos, presta el material bibliográfico para cada sesión. Hay más o menos una dinámica establecida para cada reunión. Se comienza con «una ronda rápida». Un «me ha gustado o no; por qué», puntualiza Gonzalo, en la que todos, hayan o no acabado la obra, participan y donde se exponen todas las opiniones. Después, toma la palabra la persona que haya concluido la lectura. Es el momento de analizar el argumento, los personajes «y aquello que nos haya llamado la atención», una fase en la que, comenta la coordinadora de este Club de Lectura, a veces hay interpretaciones insólitas. Pero, de eso se trata, de compartir y, por supuesto, de expresarse.

En este sentido, uno de los objetivos de este programa es, precisamente, trabajar cuestiones como las habilidades sociales, aunque no la única. «Con el Club de Lectura se pueden mejorar cuestiones como el trabajo en grupo, el vocabulario, el respeto al otro y muchísimas cosas más», añade Gonzalo.

Desde Cruz Roja llevaban tiempo tratando de auspiciar un programa de intervención en la prisión de Soria que fuera más allá de la formación. Cuando desde la Biblioteca Pública les llegó esta propuesta pensaron que se ajustaba perfectamente a la línea de lo que querían hacer.

Pero no las tenían todas consigo. ¿Y si no funcionaba? Dos años después, confiesa Gonzalo, está encantada de reconocer que estaba muy equivocada y que al Club de Lectura de la cárcel le quedan aún muchas sesiones y libros por leer.

Pero será a la vuelta de vacaciones de verano, un paréntesis, un período que, no obstante, sus miembros podrán aprovechar para seguir leyendo.