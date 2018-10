Ed Harris: 'Todavía hoy sigo aprendiendo a actuar'

Desde su revelador papel, al lado de Charles Bronson, en 'A veinte millas de la justicia', el actor y ocasional director Ed Harris ha sido un valor seguro del cine estadounidense. Lo hemos visto brillar en clásicos ('Elegidos para la gloria', 'Abyss', 'El show de Truman') y mejorar infinitas películas con su mera presencia. El ahora también ídolo televisivo (encarna al personaje quizá más magnético de 'Westworld', el Hombre de Negro) ha visitado Sitges para recoger un Gran Premio Honorífico.

Jeffrey Wright rodó toda la primera temporada de 'Westworld' sin conocer la verdadera naturaleza de su personaje. Conocía usted todo el arco del suyo?

No, no. Durante el primer año, hubo muchas sorpresas a lo largo del camino. Había información que no sabíamos. Si la conocían y no nos la pasaron, o es que seguían trabajando en el guion y desarrollándolo De eso no estoy seguro. El segundo año fui mucho más consciente de lo que iba a pasar. En cuanto al tercero, no tengo ni idea. Creo que Jonathan Nolan y su esposa Lisa Joy; cocreadores de la serie pensaron que era buena idea que los actores no supieran lo que iba a pasar. Yo les dije: "A ver, chicos, hago teatro Es la misma obra cada noche durante meses. Sé lo que va a pasar. Es parte de mi trabajo!". Pero no pasa nada, da igual (sonríe).

Debe ser frustrante trabajar así para un actor como usted, al que le gusta prepararse los papeles a fondo. Tiene algún método habitual?

Depende del trabajo, del papel que sea. Es diferente prepararse para ser John Glenn el primer astronauta estadounidense en orbitar la Tierra, al que dio vida en 'Elegidos para la gloria' o el general Patton en la futura 'Resistance', sobre los días del famoso mimo Marcel Marceau en la Resistencia Francesa. Siempre trato de investigar. Pero, en realidad, el guion es la Biblia y has de meterte en él y captar su ritmo. Empiezas a pensar si el personaje es muy físico, dónde está a nivel emocional, qué le sucede. Tratas de reunir todo el conocimiento que sea posible sobre él. Puedes lograrlo leyendo o a través de tu imaginación.

Qué le llevó a convertirse en actor?

Iba para deportista, pero en mi primer año de universidad dejé ese camino. Mientras visitaba a mis padres en Oklahoma, vi a un actor hacer dos papeles en una obra y fue revelador. Todo el mundo se puso en pie para aplaudirle; yo también. Al principio me atrajo, entre otras cosas, la posibilidad de recibir esa clase de atención. "Quizá yo pueda hacer esto", me dije. Cuando me lancé a ello, fue una gran experiencia para mí. Me llevó a estar en el mundo de otro modo, a observarlo de otro modo. Empecé a aprender, y todavía hoy sigo aprendiendo.

Ha aparecido en tres películas basadas en argumentos de Stephen King: 'Creepshow', 'La tienda' y la miniserie 'Apocalipsis'. No le han propuesto participar en 'Castle Rock', la nueva serie basada en el universo del autor?

La verdad es que no sé nada de ella. Me gusta Stephen King; leo sus libros para pasarlo bien. Pero no conozco esta serie.

Otra constante en su carrera es el viaje espacial: 'Elegidos para la gloria', 'Apolo 13', 'Gravity' Por qué le atrae esta temática?

Es solo una coincidencia. Creo que la exploración espacial es fascinante y espero que se siga haciendo, pero no es algo que forme parte de mi vida. Simplemente he salido en esas tres películas.

Cuál es esa pequeña o poco conocida película por la que querría ser preguntado más a menudo?

Hice una película el año pasado llamada 'Kodachrome', sobre un fotógrafo, que no ha visto mucha gente. Quedé muy contento con mi trabajo en esa película. También está 'Frontera', una película independiente que se desarrolla en la frontera de Estados Unidos con México. Era bastante buena. Podría citar más, pero estas dos son las que me vienen a la mente ahora.

Yo citaría 'El clan de los irlandeses'

Sí, cierto. Esa era una buena película también.

Qué clase de personaje no ha interpretado todavía y le gustaría hacer?

Me gusta mucho un libro de William Styron, 'Tendidos en la oscuridad' a partir del cual otro gran escritor, Richard Yates, escribió un guion en 1962. Pero quizá ya sea demasiado mayor para hacer del padre de la historia. Si en 15 o 20 años sigo vivo, me gustaría poder hacer de Rey Lear.

Hace una década que no dirige una película las dos primeras fueron el biopic 'Pollock', del 2000, y el noble wéstern 'Appaloosa', del 2008. Para cuándo la siguiente?

Quiero empezar a rodarla en primavera. Es de lo que más ganas tengo. Es una adaptación de la novela 'The ploughmen' de Kim Zupan. Saldrán Robert Duvall, Garrett Hedlund, mi esposa Amy Madigan. He escrito el guion. Tengo ganas de ponerla en marcha.

Antes rodará 'Top Gun: Maverick', un proyecto que parece excitante. Gran director, Joseph Kosinski, y gran reparto

Tengo ganas de empezar, sí. El rodaje ya ha arrancado, pero yo no rodaré mi parte hasta noviembre. Son solo dos escenas al principio con Tom Cruise. No he trabajado con él desde 'La tapadera' y tengo ganas de volver a hacerlo. Será divertido, seguramente.