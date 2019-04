El camino del viento logra calzado para 540 niños bolivianos

«Zulma coloca en dos filas los nueve cueros de las ovejas, uno para cada uno, y arrima también el suyo al fuego para que no regañen, porque mamá sigue sin entender que las estrellas son las encargadas de velar y hacer cumplir los sueños...». Así comienza El camino del viento, el cuento escrito por la escritora soriana Lucía Santamaría para ayudar a los niños del municipio de Poroma, en el Altiplano boliviano. Su sueño, poder comprar zapatillas deportivas a los 540 niños de esta comunidad que tanto le impresionó durante el voluntariado social que realizó en esta población el año pasado, está muy cerca de cumplirse gracias a la solidaridad de un buen número de lectores sorianos y de otras provincias que ha colaborado con su proyecto solidario con la compra de esta pequeña historia. La venta del cuento (en puntos colaboradores, al precio de cinco euros) ya ha reportado los primeros 5.000 euros a la autora soriana, una cantidad con la que, próximamente, abordará la compra de los pares de deportivas (con sus correspondientes calcetines) para los escolares de esta población. Ya ha pedido la medida de pie de cada uno de los pequeños beneficiarios para efectuar el pedido con el que, además, Santamaría también tratará de incentivar el comercio local encargando el pedido en la zona.

Una de las cosas que más le impresionó de su estancia de un mes en esta localidad boliviana fue el deterioro que niños muy pequeños tenían en sus pies debido a la precariedad de los caminos y, sobre todo, a la falta de calzado adecuado. Otro de los objetivos del proyecto solidario de la escritora soriana, la creación de una vallas protectoras para la peligrosa carretera que comunica el pueblo, sin embargo, no podrá llevarse a cabo. Técnicamente, la operación es compleja y no puede abordarse con los otros 5.000 euros que espera recaudar con la venta de los 2.000 ejemplares de la primera edición de El camino del viento.

Por ello, Santamaría ha sustituido esta acción por otra que también espera que beneficiará a los niños de la zona y, posteriormente, también a sus familias. Una idea que, apunta con sentido del humor, puede parecer en un primer momento un tanto loca, pero que podría ayudar a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Poroma. «Allí apenas comen proteínas y, como no hay gallinas, se me ha ocurrido crear una pequeña explotación de estas aves», explica Santamaría. Estaría ubicada en la escuela de la localidad, donde los huevos serían cocidos y repartidos entre los propios alumnos. La iniciativa, además, se completaría con una especial colaboración con los alumnos de centros escolares sorianos que serían los encargados de «enseñar a cuidarlas», con consejos prácticos y explicaciones que les harían llegar a través de vídeos.

Los niños de Poroma serían los encargados de cuidarlas y, una vez incrementado el número de aves, se entregarían algunos ejemplares a los propios niños para que las cuidasen en casa y pudiesen beneficiarse en sus hogares de los huevos. Ilusionada con poder aportar su particular granito de arena para que los habitantes de Poroma puedan prosperar y mejorar su calidad de vida, Santamaría está a punto, además, de publicar su nueva obra literaria que tras tocar muy diversos géneros, en esta ocasión, será una novela negra a caballo entre España e Italia y que tendrá como protagonista a un personaje, que espera la autora soriana, sea de largo recorrido en posteriores entregas: el inspector Peralta