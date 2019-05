Enclave de Agua apuesta este año por las estrellas emergentes

«Frescura», concentración de «estrellas emergentes», intérpretes «muy jóvenes» y una programación «variada y ecléctica» (muy diferente a otros certámenes y, en muchos casos, pionera), definen la que este año será la duodécima edición del Festival de Música Afroamericana Enclave de Agua, un evento organizado por el Ayuntamiento de Soria en colaboración con Globo Ingeniería de Espectáculos que, los días 25, 26 y 27 de julio reunirá lo más destacado y novedoso del soul, el Rhythm&blues, el reggae y, particularmente este año, del funky.

Judith Hill, una gran cantante estadounidense que ha trabajado con grandes músicos como Stevie Wonder, Prince (produjo su primer disco) y Michael Jackson (que la eligió entre otros 1.000 aspirantes para su proyecto músico-cinematográfico This is it), será cabeza de cartel de una programación, subraya el director artístico del certamen, Víctor Frutos, «muy trabajada», que este año está muy enfocada en dar a conocer nuevos talentos de la música negra que, pese a su juventud, ya tienen detrás «proyectos musicales muy solventes», agrega el director técnico de Enclave, Alfredo Cañas.

Si Judith Hill aportará esa ruptura «de barreras entre el soul y el funk», Alexis Evans, desde Francia, mostrará su particular revisitación del soul más vintage en torno al Rhythm&blues más actual. Pero también habrá espacio para el funk de The Main Squeeze, una banda a la que las revistas especializadas Rolling stone y Billboard destacan por su particular potencia en el escenario y su sonido único, entre el soul, el funk y el rock. En este terreno se moverá otra de las grandes figuras de esta edición, Steffen Morrison, que, desde Holanda, presentará su disco debut Movin’ On. Habrá, asimismo, espacio para ritmos étnicos, de la mano de Ogun Afrobeat, que hace de la fusión de géneros y el folclore musical nigeriano un producto musical muy seductor sobre el escenario.

12 años después de aquella primera edición en el lavadero de lanas de las márgenes del Duero, es innegable, asegura Alfredo Cañas, que Enclave de Agua «es un festival consolidado» y que, de alguna manera, se ha convertido no sólo en una referencia para la ciudad; también lo es ya en el mundo de la música de raíz negra. De ahí que este año haya dos intérpretes que hayan escogido el festival soriano para llevar a cabo su presentación oficial en el gran circuito. Uno de ellos será Rober Sua, que llegará con su primer trabajo en solitario, Bizarro, bajo el brazo. Aunque para escuchar el álbum de SumeRR, Old School, aún habrá que esperar unos meses, el público de Enclave podrá disfrutarlo y bailarlo mucho antes. «Creo que va a ser el mejor concierto de reggae de la historia de Enclave», puntualiza el director artístico del Festival que, como señala Alfredo Cañas, es el único de España en el que se puede acampar sobre hierba.