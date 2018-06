El Festival Nuane podría celebrar su primera edición en octubre

Octubre, en torno a las fiestas de San Saturio, podría ser la fecha de celebración del primer Festival de Arte Urbano Nuane, una iniciativa que resultó ganadora dentro de los I Presupuestos Juveniles celebrados por el Ayuntamiento de Soria. Los detalles, apunta la concejala del departamento municipal de Juventud, Inés Andrés, aún deben perfilarse, algo que quieren hacer en colaboración con el equipo que propuso la idea. Las primeras conversaciones informales que ya han tenido lugar apuntan a principios de octubre como posible fecha para celebrar este concurso que, por un lado aunará lo artístico y, por otro, tratará de seguir revalorizando el Casco Viejo de la capital soriana a través del arte.

Con un presupuesto de 50.000 euros disponible para llevarse a cabo, Nuane propone cambiar la faz de este barrio a través de la pintura urbana siguiendo el ejemplo de otras ciudades que han hecho de esta disciplina artística una de sus señas de identidad. Por eso, confiesa Andrés, uno de los deseos del departamento de Juventud es que Nuane se consolide como una cita estable dentro de las actividades culturales del municipio y, sobre todo, que Soria pueda convertirse en referente en este campo. «Que para los artistas sea un lujo venir a pintar aquí», explica. Y, asimismo, que este Festival de Arte Urbano «siga creciendo».

Para la edil, Soria se asocia mayoritariamente a la poesía. ¿Por qué no, también, al arte urbano? De Bansky a Felipe Pantone, en los años 90 comenzó a surgir un nuevo concepto de arte surgido del grafitti. Pintura en spray, paredes de edificios como lienzo y un marcado espíritu de crítica social en muchas ocasiones son las bases de este arte urbano del que ya existen en España varias citas importantes, como el Festival de Cultura Urbana Asalto 4 que se celebra en Zaragoza al que acuden a artistas de todo el mundo, y que, en los últimos años, se ha convertido también en un reclamo turístico añadido para muchas ciudades.

En el caso de Nuane, aunque también busca aportar atractivos en este terreno, éste no es su elemento definitorio. Sí lo es la participación, porque, asegura Andrés, este certamen se ha concebido, especialmente, como una forma de intercambio artístico, pero también vecinal y de convivencia. En este sentido, se busca de nuevo la implicación de los vecinos del Casco Viejo, un barrio ya «muy sensibilizado con el tema», destaca la concejal, gracias a las iniciativas del programa de rehabilitación Soria intramuros y Transforming Soria. «El Ayuntamiento no tiene edificios en esa zona, por lo que tendrán que ser los vecinos los que cedan las paredes de sus inmuebles» para que puedan servir de soporte a los trabajos pictóricos. A nivel municipal, añade Andrés, Nuane también es un «proyecto transversal» que busca la colaboración entre las distintas áreas que integran el Consistorio.

Pero, sobre todo, insiste, el Ayuntamiento quiera que el equipo auspiciador de este evento colabore activamente en la puesta en marcha del mismo. «Han trabajado mucho en proyecto», asegura la edil. Inés Andrés espera mantener en breve una reunión para perfilar los detalles de la primera convocatoria de Nuane.

Una de las cosas que más convenció del proyecto en el debate de votación de los 10 proyectos finalistas de la primera edición de los Presupuestos Juveniles fue, precisamente, esa combinación entre la rehabilitación de un espacio degradado con otra parte participativa «con la música y la gente que venga a pintar», pero también con una vertiente educativa que busca desestigmatizar el arte urbano. A ello ha ayudado en parte, asegura la edil, otros programas que desarrolla el departamento de Juventud del Ayuntamiento de Soria como el proyecto de Arte Mural que se incluye desde hace seis años en el Festival de Creación Joven.

En el caso de Nuane, si el objetivo es que a su primera edición pueda añadir muchas más en años posteriores, otra de las posibilidades es que no sólo se circunscriba al ámbito territorial del Casco Viejo, sino que también pueda extenderse a otros puntos de la ciudad tejiendo una red de recorridos artísticos en torno a estas creaciones pictóricas urbanas.