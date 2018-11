El festival prepara las maletas para Buenos Aires

La vigésima edición del Certamen Internacional de Cortometrajes Ciudad de Soria ha sido intensa, «mucho trabajo», insiste su director, Javier Muñiz, que se compensa viendo «la cara de felicidad con la que se han ido» los miembros del jurado, los invitados, y con la que se han quedado también el equipo de organización o los voluntarios tras una labor bien hecha. «Fallos siempre hay», confiesa con modestia Muñiz, pero se toma nota con la idea de no repetirlos en el futuro y, sobre todo, de no dejar de aprender.

Concluye esta XX edición del festival, pero el trabajo continúa ya desde hoy de cara a la que será la siguiente convocatoria de un certamen que este año ha destacado por una programación «valiente», variada, y, sobre todo, «de calidad». El objetivo, al menos, insiste su director, es seguir en esa línea. Así, el Ciudad de Soria hará en pocos días las maletas rumbo a Argentina. En su capital, del 6 al 11 de diciembre próximos tendrá lugar la séptima edición de la Semana de Soria en Buenos Aires, la sección de ultramar del certamen que este año no ha podido celebrarse en su fecha habitual, el mes de agosto. La dura crisis económica que azota el país y, más concretamente al sector cinematográfico, motivó que el Centro Soriano en Buenos Aires no pudiera seguir apoyando esta iniciativa que, hasta la fecha, propiciaba el pase directo a la sección oficial a concurso, viaje y visita al Certamen cinematográfico soriano a sus dos ganadores.