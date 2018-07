La futura Casa de las Letras podría ubicarse en el Centro Cultural Gaya Nuño

El Ayuntamiento de Soria quiere ubicar la futura Casa de las Letras, un punto de encuentro de escritores y traductores de toda España, en el Centro Cultural Gaya Nuño dentro de la nueva etapa que ligará este espacio a la cogestión municipal en colaboración con la Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos), heredera de la Obra Social de la entidad financiera España-Duero.

El proyecto, precisa el concejal del departamento de Cultura en el Consistorio de la capital, Jesús Bárez, cuenta además con el «apoyo incondicional» de la Asociación Colegial de Escritores (ACE), entidad nacida en el año 1983 e integrada por alrededor de 500 socios. «A la espera» de que se materialice el convenio con Fundos, la iniciativa «sigue adelante» y, en este sentido, avanza Bárez, ya hay «algunas propuestas» de actividades para llevar a cabo junto a la Asociación Colegial de Escritores.

Seguir vinculando Soria a la literatura, una estrecha relación que iniciaron autores como Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado y Gerardo Diego, entre otros, es uno de los objetivos de este proyecto que, insiste Bárez, no está supeditado al convenio con Fundos y se llevaría a cabo incluso si finalmente no se suscribiese la colaboración prevista con la Fundación Obra Social de Castilla y León. No obstante, el Consistorio soriano cree que el edificio Gaya Nuño sería la ubicación perfecta para la Casa de las Letras. El inmueble, construido en torno a finales del siglo XIX y principios del XX, dispone de una sala de conferencias (habilitada también para la proyección de audiovisuales) con un aforo aproximado de 120 personas, un gran espacio para exposiciones distribuido en dos plantas, varios despachos y estancias, así como una buhardilla en la que se conserva el legado bibliográfico y artístico del crítico de arte y escritor Juan Antonio Gaya Nuño y de la poeta Concha de Marco.

El fondo fue donado por ésta un año antes de su muerte, en el año 1988, a la antigua Caja de Ahorros y Préstamos de Soria, antecedente, tras diferentes procesos de fusión, de España-Duero, ahora integrada en el grupo financiero Unicaja.

Este importante legado, sin duda, supone uno de los grandes atractivos del Centro Cultural Gaya Nuño y es una parte que el Consistorio soriano no quiere desligar de la futura nueva gestión del inmueble. El departamento municipal de Cultura ya ha manifestado su intención de potenciarlo, darlo a conocer a través de exposiciones regulares y, sobre todo, fomentar la investigación de dichos fondos documentales de gran valor que ofrecen una gran panorámica del arte y la literatura española de la segunda mitad del siglo XX.

El legado de Juan Antonio Gaya Nuño y Concha de Marco incluye alrededor de 24.000 documentos, entre ellos 1.920 recortes de prensa, 5.134 cartas personales, 3.370 fotografías, 519 diapositivas y transparencias de obras artísticas, 414 postales y 247 manuscritos. En este último apartado aún hay mucha obra inédita que podría dar pie a nuevas publicaciones como la que hace dos años se llevó a cabo con el poemario de Concha de Marco Celda de castigo, editado por el Consistorio en una publicación facsímil. Entre los documentos guardados se encuentra la biblioteca personal de ambos, que incluye libros con dedicatorias de Salvador Dalí o Camilo José Cela, entre otros.