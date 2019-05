"Hemos vivido un momento mágico"

Frases como «no sé de qué va esto, pero me encanta» o «muchas gracias, he pasado un día maravilloso» ilustran, subraya Eva Caballero, coordinadora del Festival Entre Pinares, el éxito y los momentos mágicos que brindó este evento celebrado en Navaleno el pasado fin de semana. Hubo mucho arte en las calles de la localidad pinariega y, sobre todo, participación de la gente en los distintos proyectos artísticos, dos de los objetivos que se había marcado Caballero para la primera edición de este certamen que contó con18 artistas o colectivos artísticos y donde se realizaron más de 30 actividades en torno al arte, la música, el teatro, la poesía y la performance.

«Estoy muy contenta», explica la gestora cultural, que destacó varios momentos «mágicos» en la pasada edición que bien merecieron todo el esfuerzo y los preparativos de más de un año que fueron necesarios para su organización. Caballero destaca, sobre todo, la implicación de los habitantes de Navaleno y del propio Ayuntamiento de la población.

La hospitalidad y la apuesta de estos pinariegos a lo largo de los dos días de festival de las artes ha tenido también su recompensa, apunta la coordinadora de Entre Pinares, en la gran cantidad de personas de otras localidades que visitaron ex profeso la localidad. Al margen de lo encantados que han quedado todos los artistas participantes, sobre todo, los que venían de otras provincias como Tenerife, Salamanca, Madrid o Barcelona, entre otros muchos lugares. «Los artistas estaban emocionados», explica Caballero.

La lluvia deslució en parte el arranque de Entre Pinares el pasado viernes, pero el sábado la afluencia de público fue «muy buena». Uno de los momentos más destacados, apunta la coordinadora del certamen, tuvo lugar ya rozando la noche, cuando en la plaza Mayor de Navaleno coincidieron alrededor de siete acciones artísticas diferentes. Fue, asegura, «un momento mágico, era justo lo que quería», apunta.

La buena marcha de esta primera edición hace ya pensar a esta gestora cultural en una segunda convocatoria. «Por supuesto», declara. Entre Pinares ha sido la constatación de que este tipo de iniciativas culturales sí tienen cabida en los entornos rurales. De hecho, la experiencia vivida el pasado fin de semana en Navaleno se presentará el próximo día 20 de mayo en un foro de cultura y ruralidad que organiza el Ministerio de Cultura y Deporte en Asturias. «Entre Pinares ha demostrado que se puede hacer arte en los pueblos», subraya Caballero.

Y, especialmente, que en estas poblaciones se celebra este tipo de iniciativas artísticas. «Una señora se me acercó y me dijo eso de: “No sé de qué va esto, pero me encanta”. Otra, que vivía en la plaza Mayor, ya me dijo eso de: “Muchas gracias, he pasado un día maravilloso”. Un grupo de niñas hizo un dibujo para mí...». Para la coordinadora de Entre Pinares está claro que los habitantes de Navaleno han agradecido y vivido este evento como una gran «fiesta» de las artes, uno de los objetivos.

Pero tras esta primera exitosa edición y la segunda que ya se perfila, aún quedan muchas iniciativas que poner en marcha.

Entre ellas, las residencias artísticas, unas becas que tienen como objetivo el establecimiento de artistas y creadores en la provincia de Soria para la realización o la puesta en marcha de sus proyectos, un medio para buscar la inspiración en sintonía con la naturaleza.