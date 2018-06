'Héroes de Numancia' rodará en agosto su episodio cero

Serán, en total, entre «seis o siete semanas» de rodaje cuyo inicio podría tener lugar, tras formalizarse la contratación del director que se hará cargo del episodio cero y del reparto que lo interpretará, el próximo mes de agosto. El episodio piloto de la serie Héroes de Numancia, un gancho de 45 minutos de duración con el que FIL Productions Numantium y la Agencia 3lemon buscan firmar un acuerdo de venta del proyecto con plataformas de contenidos audiovisuales (entre ellas Netflix, con la que ya están avanzados los contactos), tiene previsto iniciar su fase de postproducción a finales de octubre con el objetivo de quedar ultimado en enero, coincidiendo con la Feria Napte de Miami, el mayor foro televisivo a nivel mundial.

En este primer episodio, no queda más remedio, señala Iván Laseca, uno de los productores de Héroes de Numancia, que «echar toda la carne en el asador» y, en este sentido, tendrá que valorarse si, en aras a la espectacularidad y la calidad del producto, el rodaje se realizará de forma íntegra en un estudio de Los Ángeles (Estados Unidos) en el que ya está confirmada la filmación de las principales escenas que requieran la intervención de efectos especiales y que tendrán en el reputado Óscar Monzón, Oscar por El señor de los anillos, a su máximo responsable. El objetivo inicial, no obstante, es rodar exteriores en diversas localizaciones de Soria (la Junta de los Ríos, el propio Yacimiento Arqueológico de Numancia y Duruelo, entre otras), aunque dependiendo del presupuesto que se consiga para este episodio piloto, las cerca de siete semanas de rodaje previsto podrían concentrarse en Los Ángeles de forma excepcional. Las instalaciones, muy cerca de los estudios Universal, destaca Laseca, cuentan con unos medios excepcionales, lo que facilitaría, en buena medida, el trabajo del equipo técnico y artístico.

No obstante, no hay nada decidido de momento. El primer paso será la contratación del director de la que será la tarjeta de presentación en la Feria Napte del próximo año. Laseca confiesa que la primera opción, «un director muy reputado en el ámbito documental y del cortometraje» declinó sumarse al proyecto. «No se sentía capacitado para una serie de esta envergadura», explica el productor soriano. Pero ya está muy próxima la firma del contrato con el profesional que, finalmente, se encargará de dirigir el episodio cero de Héroes de Numancia. El objetivo es comenzar los preparativos a partir de mediados del mes de julio. Una vez confirmado el realizador que, precisa Laseca, no tiene por qué ser el que, finalmente, se encargue de dirigir todos los episodios de la futura primera temporada, se continuará con la contratación del elenco de actores. «La idea es buscar un elenco con proyección, pero la clave será el dinero», confiesa el productor soriano.

Dado que Héroes de Numancia tiene ya, desde su origen, un marcado perfil enfocado al mercado americano, no se descarta que el piloto cuente con actores internacionales «muy conocidos». Tampoco que el director pueda ser también extranjero. De momento, son varias las opciones que barajan para el reparto, pero será el director el que «tenga la última palabra» en su selección. La idea sigue siendo hacer un producto de calidad en la línea de grandes sagas televisivas que, de forma paralela, ayude a difundir la historia de Numancia y su enfrentamiento con la todopoderosa Roma.

De hecho, todo lo que se narrará en este proyecto televisivo reflejará fielmente a nivel histórico lo que sucedió hace alrededor de 2.151 años cuando Roma no conseguía someter a la pequeña ciudad celtíbera. El proyecto televisivo contará la historia, además, desde una perspectiva diferente, la femenina, de la mano de su protagonista, Aunia, una guerrera numantina.

Tras la presentación del proyecto televisivo el pasado 6 de junio en el auditorio Odón Alonso del Centro Cultural Palacio de la Audiencia de la capital soriana, han sido muchas las entidades que se han puesto en contacto con FIL Productium Numantium y 3Lemon para sumarse al proyecto o para expresar su apoyo al mismo. A lo largo de esta gala se pudieron ver las primeras imágenes del proyecto, un teaser o borrador que permitieron ver las texturas y atmósferas que se buscan para este proyecto con el que se espera promocionar también Soria como destino dentro de las rutas turísticas vinculadas a grandes proyectos televisivos.