Innova-action dance crew logra el Premio Unicornio

Innov-Action Dance Crew, un grupo de danza urbana que componen actualmente 35 miembros, se alzó ayer con el Premio Unicornio 2018, la cuarta convocatoria de esta especial distinción del departamento de Juventud del Ayuntamiento de Soria que busca resaltar la aportación de los jóvenes sorianos a la sociedad. Nacida en el año 2009, la entidad ha logrado infundir y transmitir el amor por la danza urbana en la capital soriana aumentando poco a poco el número de aficionados a esta disciplina artística. La formación suma el Premio Unicornio al galardón Jóvenes Talentos que obtuvo este año en el Showdance de Madrid y festejó el premio con lo que más les gusta: bailar. El grupo interpretó una serie de pequeñas coreografías con las que dio comienzo a esta gala de entrega de premios del Festival de Creación Joven que tuvo lugar, por primera vez, en las márgenes del Duero en un ambiente muy veraniego y de fiesta.

Pero no fue el único galardón de la jornada ni el único vinculado a este grupo de danza urbana. También recibió su acreditación correspondiente por participar en la muestra de Artes Escénicas y una de sus integrantes, Naima Lubias Ovejero, consiguió el primer premio en Pintura (categoría A) y uno de los 10 Versos Callejeros.

El departamento municipal de Juventud del Ayuntamiento de Soria repartió en total 35 premios distribuidos en ocho categorías (Poesía, Relato, Versos Callejeros, Pintura, Escultura, Fotografía, Interpretación de Música Clásica y la novedad este año, Instagram) para promocionar el talento y la creatividad en una gala que presidió el monologuista Sergio de Miguel. «Dani Rovira presentó los Goya y yo estoy aquí... y me encanta», comentó con sentido del humor, proponiendo, con mucha ironía, aumentar la edad de participación del certamen hasta, por lo menos, los 76 años, «la edad media» en la provincia, refirió.

«En Soria los jóvenes tienen mucho que decir y contar», insistió la concejala del área de Juventud en el Ayuntamiento de Soria, Inés Andrés, y por eso dio las gracias a los 147 artistas que concurrieron este año al certamen. «La creación es la expresión desde lo más hondo y lo habéis hecho», indicó.

En este sentido, Andrés se mostró muy satisfecha de la edición de este año. «La participación ha sido alta» y el espacio que el Festival deja siempre en cada convocatoria a la innovación ha tenido buena acogida, como la propia gala de clausura y entrega de premios, destacó la concejala. «Queríamos hacer algo más ameno y que no fuera tan serio como en el Palacio de la Audiencia», comentó Andrés. El buen tiempo acompañó en un paraje «precioso» en el que la gala y la actuación de los grupos musicales se retroalimentaron mutuamente de espectadores. El ambiente, como apuntaba la edil del área de Juventud, ya barruntaba San Juan en un entorno que la gente asocia ya a música y al Festival de Música Afroamericana Enclave de Agua.

Aunque en un principio la idea era organizar este fin de fiesta del Festival en la calle Real, el número de participantes en la Muestra de Música apuntado este año no era suficiente para instalar distintos escenarios en distintos puntos de esta vía. Aún así, Inés Andrés espera que el año próximo pueda retomarse esta idea con el ánimo de poner en marcha una experiencia similar a la que logró concitar tanta expectación en el año 2017.

Julián Sainz Martínez con distinciones en Poesía, Relato (se llevó el primer y segundo premio en esta misma modalidad de los jóvenes más jóvenes) y Versos Callejeros fue el que más premios acumuló: cuatro. Aunque Eduardo Asensio Lesmes, Iris Rangil Escribano (que fue la primera ganadora de la nueva sección de contar historias a través de Instagram) y Elena Díaz-Roncero obtuvieron también otros dos galardones. Entre las curiosidades de este certamen se encuentra el segundo premio en Interpretación de Música Clásica concedido ex-aequo por el jurado a Alejandro Arias Martínez y Belén de la Sagra Lafuente.

La entrega de trofeos, tras un resumen de lo que ha dado de sí esta 23º edición del Festival de Creación Joven, comenzó por la categoría de Escultura, aunque una fuerte alergia impidió que David Guisande Barrios recogiera el primer galardón de la tarde. Lo hizo, en su nombre, su padre Valentín.

Y es que entre el público se encontraban muchos progenitores orgullosos de estos jóvenes artistas.

*Consulte la lista de todos los premiados en la edición de HERALDO-DIARIO DE SORIA en papel.