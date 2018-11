El iraní Retouch, elegido Mejor Cortometraje; 'Baghead' del soriano Alberto Corredor se alza con el Premio del Público y dos más

El XX Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria ya tiene ganadores. El Jurado oficial, formado por Alec Von Bargen, Carlos Madrid, Marie-Élaine Riou, Shoko Takegasa y Takashi Homma, todos ellos directores de algunos de los festivales de cortos más importantes del mundo ha decidido que ‘Retouch’, del iraní Kaveh Mazaheri, es el Mejor Cortometraje de esta edición. El premio al Mejor Corto de Animación ha sido para la producción belga ‘Simbiosis carnal’, de Rocío Álvarez, que además era su ópera prima. El premio Mejor Documental ha sido para el cortometraje español ‘Desheredados’, de Lucía Ferrés. Estos tres galardones están dotados con 2.000 euros y Caballo de Soria cada uno.

El resto de premios otorgados por el Jurado Oficial:

- Premio al Mejor Guion, financiado por la Fundación Científica Caja Rural y dotado con 1.500 euros y Caballo de Soria para: ‘All These Creatures’ de Charles Williams (Australia).

-Premio Especial del Jurado, dotado con 1.000 euros y Caballo de Soria para: ‘The Burden’ de Niki Lindroth von Bahr (Suecia).

-Premio al Mejor Cortometraje con compromiso social, financiado por el Ateneo Jesús Pereda de Comisiones Obreras y dotado con 600 euros y Caballo de Soria para: ‘Caroline’ de Logan George&Celine Held (EE.UU.).

- Premio a la Mejor Interpretación Nacional Torrezno de Soria, dotado con 500 euros y Caballo de Soria para: Laura Galán, por su interpretación en ‘Cerdita’, de Carlota Martínez Pereda (España).

-Premio a la Mejor Interpretación Internacional Torrezno de Soria, dotado con 500 euros y Caballo de Soria para: Sonia Sanjari, por su papel en ‘Retouch’, de Kaveh Mazaheri (Irán).

-Mejor Cortometraje de producción nacional, dotado con 1.000 euros y Caballo de Soria para: ‘Matria’ de Álvaro Gago.

- Premio RC Service a la Mejor Dirección de Fotografía, dotado con 1.500 euros y Caballo de Soria (como descuento en material de alquiler de rodaje) para: ‘A gentle night’ de Qui Yang (China).

-El Premio del Público: ‘Baghead’, del soriano Alberto Corredor (Reino Unido), dotado con 1.000 euros y Caballo de Soria.

Premios ‘Dieta Mediterránea’ otorgados por la Fundación Científica Caja Rural

-Primer premio categoría Adultos, dotado con 1.000 euros para:

‘Octubre otra vez’ de Sofía Auza (Mexico).

-Primer premio categoría Escolares, dotado con 1.000 euros para:

‘Cazatalentos’ de José Herrera (España).

-Segundo premio categoría Adultos, dotado con 500 euros para:

‘Lingo, lilingo, baile que baile’ Jorge Saim y Miguel Salguero (Mexico).

-Segundo premio categoría Escolares, dotado con 500 euros para:

‘To me you are beautiful’ de Bouwine Pool (Países Bajos).

-Premio ‘Ciudad de Soria Ángel Mayor’, otorgado por el Comité de Selección: ‘Fauve’, de Jeremy Comte (Canadá). Sin dotación económica.



-Premio ‘Uno de los nuestros’ elegido entre los cortometrajistas: ‘El redil de los cobardes’ de Xabier Alconero (España), dotado con 1.000 euros y Caballo de Soria.



-Premio ‘El silencio bien cortao’, otorgado por Café Teatro Avalon: ‘Exile’, de Sylvia Borges (Alemania), dotado con 300 euros.



-Premio ‘Memoria Histórica’, otorgado por la Asociación Recuerdo y Dignidad: ‘Cunetas’, de Pau Teixidor (España), dotado con 200 euros y Caballo de Soria.



-Premio ‘Ópera prima’, otorgado por la Plataforma de Nuevos Realizadores (PNR): ‘El escarabajo al final de la calle’, de Joan Vives (España), dotado con un año gratuito como socio de la PNR y Caballo de Soria.



Premios otorgados por el Jurado Infantil

Premio ‘Lleva a tus padres al cine’, categoría de 4 a 8 años (Ex Aequo) para:

‘La caja’ de Aloïs Mathé, Eliott Belrose, Carole Favier, Loïcia Lagillier, Juliette Perrey y Joran Rivet.

‘Quiero vivir en el zoo’, de Eugenia Golubeva (Rusia).

Premio ‘Lleva a tus padres al cine’, categoría de 9 a 12 años (compartido) para:

‘Brisa de Brooklyn’ de Alex Budovski (Estados Unidos).

‘Mi abuelo se escondió’ de Anne Huynh (Francia).

‘La teoría del atardecer’ de Roman Sokolov. (Rusia).

Premios otorgados por el Jurado Mayor

Premio Mejor Corto Nacional para:

‘El escarabajo al final de la calle, de Joan Vives.

Premio Mejor Corto Internacional para:

‘Him & Her’, de Nathalie Lamb (Alemania).

Premios otorgados por el Jurado Joven

Premio Mejor Corto Nacional para:

‘Cerdita’, de Carlota Martínez Pereda.

Premio Mejor Corto Internacional para:

‘Baghead’, de Alberto Corredor (Reino Unido).

Premio ‘Jurado en la sombra’, en colaboración con la Prisión Provincial de Soria

Premio al Mejor Cortometraje para:

‘Baghead’, de Alberto Corredor (Reino Unido).

Premios Soria Imagina

Primer Premio al Mejor Cortometraje categoría Arqueológica para:

‘Epona’, de Elise Gâté, dotado con 500 euros o un curso de introducción al vuelo sin motor (10 vuelos) en el Aeródromo de Garray.

Primer Premio al Mejor Cortometraje categoría Experimental para:

‘7 pecados’, de Miguel Ángel Muñoz, dotado con 500 euros o un curso de introducción al vuelo sin motor (10 vuelos) en el Aeródromo de Garray.

Primer Premio al Mejor Cortometraje categoría Libre para:

‘Soria West’, de Álvaro Martínez Marco, dotado con 500 euros o un curso de introducción al vuelo sin motor (10 vuelos) en el Aeródromo de Garray.

Segundo Premio al Mejor Cortometraje categoría Libre para:

‘Wanted WiFi’, de Juli Angelou, dotado con un bautismo de vuelo en ultraligero en el Aeródromo de Garray + bautismo en velero.

Tercer Premio al Mejor Cortometraje categoría Libre para:

‘Cruce de caminos’, de Miguel Ángel Muñoz, dotado con un bautismo de vuelo en ultraligero en el Aeródromo de Garray + bautismo en velero.

Mención especial a Elise Gâté por su interpretación en ‘Epona’, dotada con un bautismo en velero en el Aeródromo de Garray.



Mención especial a Luismi de Miguel por su interpretación en ‘7 pecados’, dotada con un bautismo en velero en el Aeródromo de Garray.



El Jurado de Soria Imagina sugiere la proyección pública del cortometraje ‘Soria West’.