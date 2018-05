Javier Sierra: "En Soria se gestó la génesis de 'El fuego invisible'"

Javier Sierra cerró ayer en Soria, en el marco de las II Jornadas de la Novela Histórica, el «círculo virtuoso» de su novela El fuego invisible, porque fue en Soria donde el ganador del último premio Planeta empezó a gestar «su génesis». En el año 2014, cuando había comenzado la investigación del Santo Grial (nadie sabía aún que estaba empezando a sopesar escribir sobre este tema), recibió la invitación del también escritor Fernando Sánchez Dragó para participar en unas jornadas sobre el Grial en Castilfrío. Allí tuvo ocasión de conocer a Victoria Cirlot, gran medievalista, «que me habló no tanto del Grial como objeto arqueológico, como de su vertiente mítica», explicó ante una sala C del Centro Cultural Palacio de la Audiencia completamente abarrotada de público.

«Aquella charla con ella fue la guinda que me puso en el sendero de esta novela», confesó. Aunque, siendo sincero, aseguró, el primer detonante de esta historia pudo surgir muchos años antes, cuando era niño, sentado en la butaca de un cine, «el nuevo lenguaje de los mitos», viendo Indiana Jones y la última cruzada, de Steven Spielberg.

De mitología, historia y leyendas hablaron ayer en la última sesión de estas Jornadas de la Novela Histórica coordinadas por José Luis Corral, «es una pena que se vaya acabando esta actividad», apuntó, no sólo Javier Sierra, también José Calvo Poyato, que siguió la pista del Grial hace unos años en La orden negra, una novela que comienza con un arranque que no tiene nada de ficción: el robo de la cartera al jefe de las SS nazi, Heinrich Himmler, durante su visita oficial a Barcelona en octubre de 1940.

Y es que los mitos tienen también el poder de «ir revitalizándose en distintas épocas históricas», destacó Sierra, al que le unen lazos afectivos con la provincia de Soria. Porque entre la última cena de Jesús con sus discípulos y la primera referencia del Santo Grial en la historia, según la tradición, el cáliz en el que Cristo bebió aquella noche y a la que se atribuye un gran poder, pasó nada más y nada menos que un milenio, «muchos años para tratar de reconstruir» un hecho histórico, relató Calvo Poyato.

Si Excalibur, la espada del rey Arturo, existe, «pero tiene una historia que no es la que nos han contado», añadió Sierra, en el caso del Santo Grial la dificultad entraña en que nadie sabe cuál es su forma e incluso qué clase de objeto es. En el mítico cuadro de la Última cena que Leonardo da Vinci pintó para el convento de Santa María delle Grazie de Milán no aparece. «Es una obra muy meditada en la que Leonardo trabajo tres años, pero el Grial no está», algo que, confesó, le desconcertó. Sierra, cuya novela La cena secreta está inspirada en este cuadro renacentista, comenzó a indagar y el análisis del texto de la primera referencia escrita al cáliz sagrado, El poema del grial, que el trovador francés Chrétien de Troyes comenzó a escribir hacia el año 1180, le llevó directamente a España y, más en concreto, a la zona aragonesa-catalana de los Pirineos.

Allí, en la iglesia de San Clemente de Tahull, aparece por primera vez en el año 1123 una pintura que se repetirá en otros siete templos religiosos de esta zona pirenaica, construidos en un intervalo de 50 años, que representa a la virgen María sosteniendo en su mano un cuenco que irradia luz. «Ésta era ya una pista definitiva para rastrear este mito», destacó Sierra. Descubrió así que muchas localidades del entorno evocan en su etimología la palabra cáliz. «Los orígenes del reino de Aragón están indisolublemente ligados al origen del Grial», indicó el escritor, el único desde Blasco Ibáñez que ha aparecido en la lista de los autores más vendidos del prestigioso rotativo The New York Times. Como recordó con cierto humor José Luis Corral, hay alrededor de 300 localidades que reclaman ser custodiadoras del Santo Grial. «Cuando Margarita Torres, que tuvimos el año pasado en las primeras Jornadas, anunció que el Santo Grial podría estar en san Isidoro de León. Al día siguiente la catedral de Valencia colocó una pancarta que ponía: "el verdadero Santo Grial está aquí"», señaló con humor.

Y es que, han sido muchos los que, por una u otra motivación, han buscado este símbolo de la Cristiandad, desde la corte del rey Arturo (otro mito, otro personaje mítico en la novela histórica) al mismísimo Adolf Hitler. «Los nazis, efectivamente, buscaban cosas extrañísimas. Mientras se dedicaba a matar judíos, estaban buscando el arca de la alianza, la lanza de Longinos y también el Grial», añadió José Calvo Poyato. Precisamente, esta fijación nazi por lo sobrenatural y los mitos ligados al Cristianismo y otras culturas le daría pie al autor de Hipatia o El Gran Capitán para uno de sus libros. «Imagínense ustedes el momento, 1940, los nazis han entrado en junio en París... Hitler se entrevista con Franco... y le roban la cartera a Himmler en Barcelona». Es, aseguró, oro puro para un escritor. «Imagínense, al jefe de policía, al gobernador civil como locos», comentó con sentido del humor. Lo cierto es que nunca se averiguó quién le robo la cartera al jefe de las SS, «lo cual es muy bueno para un novelista histórico», agregó. También la estampa gráfica que recogía en sus páginas La vanguardia, «miles de catalanes saludando», entusiasmados, «a Himmler... los andaluces aún no habíamos emigrado a Cataluña, por cierto», subrayó con humor. Basándose en estos hechos históricos, Calvo Poyato construyó una novela en la que sigue la pista del Grial en la sierra de Montserrat, en la que la obra Parzival del alemán Wolfram von Eschenbach situaba la custodia del Grial. Para Toti Martínez de Lezea, la cultura, las creencias, están recubiertas de mitos. «Ahora creemos que la mitología son cuentos para niños. Pero, no», apuntó. Y ella se encuentra especialmente cómoda sumergiéndose en ellos, enlazando éstos con la propia historia, propiciando conexiones, «interacción», entre hechos históricos y mitos de distintas procedencias.

La autora de Ittum o Veneno para la corona confesó ante los lectores sorianos que comenzó a escribir novela histórica por una razón. «Quería leer lo que nadie escribía», un pasado en el que habitan personajes olvidados. Pero, cuando aceptó la apuesta con un amigo para escribir un libro «no se me ocurrió escribir novela romántica o negra, no: hice novela histórica», afirmó. La misma que, de pequeña, la había seducido en sus primeras lecturas y la que le hizo siempre interesarse, a su vez, por la historia. «Porque leí Los tres mosqueteros, quería saber si el cardenal Richelieu era tan malo o qué paso con el escándalo del collar. Leer novelas me llevó a la historia», destacó. Escribirlas la devolvió a ella.

En su caso es muy consciente de que, a diferencia de otros autores, no es historiadora. Tampoco lo pretende. «La novela histórica permite meter todo lo que al escritor se le ocurra: intriga, amor, asesinatos..., pero con un límite, que he leído novelas ambientadas en el siglo X en las que aparece un personaje comiendo tomates, cuando a Europa no llegaron hasta el siglo XVI... y he dejado de leer», comentó con humor. Y es que, aseguró, si hay unos lectores exigentes, éstos son los de novela histórica. En su caso, prefiere no centrarse en personajes muy documentados, «puedes meter la pata y se nota. Por ejemplo, entre Isabel La Católica y su criada, yo me interesaría por ésta ultima», señaló.

Enamorada de la mitología en general y, en particular de la vasca, «tenemos siete tipos distintos de gigantes y seis de enanos», comentó metiéndose al público en el bolsillo con su desparpajo y sentido del humor, Martínez de Leaza está embarcada actualmente en un proyecto que la llevará a aunar historia y mitos antiguos en torno a la época visigoda.

Míticos fueron también los 30 años en los que «una pandilla de españoles» consiguieron desafiar 350.000 años al unir, por primera vez, Europa y América, descubrir que «nuestro planeta era completamente distinto». Eso fue lo que le llevó al soriano Israel del Santo a abordar Conquistadores, una serie de televisión que recientemente ha sido adquirida por el canal de televisión británico Sky. Si un novelista del género debe tener un compromiso con la historia, este cineasta soriano de Torrearévalo confiesa que lo que sabe de historia es gracias al séptimo arte. Filmes como Doctor Zhivago, Quo Vadis, Ivanhoe... «El cine no es un mal camino para saber de historia», explicó en la última ponencia de las Jornadas de la Novela Histórica en la que habló sobre la dificultad de adaptarla a la pantalla. Responsable de otra destaca serie documental, Templarios, Del Santo destacó que el método de trabajo de un novelista histórica «y el nuestro es el mismo. Ambientar cada película para que sea verosímil lo hacemos siempre», aunque, con sentido del humor, añadió que los escritores pueden suplir con algo de imaginación algunas de las dificultades que se presenten.

José Luis Corral dio por cerradas las II Jornadas de la Novela Histórica del Ayuntamiento de Soria dando gracias al público, «por lo que nos han dicho, tienen intención de venir a unas terceras jornadas. Aunque va a ser muy difícil que sean mejores que éstas», argumentó.