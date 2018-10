'La guerra de los mundos' o cómo jugar a "creer lo imposible"

Será hoy, justo el mismo día, aunque 80 años después, al otro lado del Atlántico, en el auditorio del Centro Cultural Palacio de la Audiencia de la capital soriana, y con media de hora de retraso sobre la emisión original, aunque se espera desatar entre el público el mismo pánico que aquella noche del 30 de octubre de 1938 se propagó en la sociedad americana a través de las ondas de la emisora de radio la CBS de la mano de Orson Welles y su Mercure Theatre. El Festival de las Ánimas quiere homenajear esta célebre adaptación teatral radiofónica de La guerra de los mundos de H.G. Welles que marcó un hito en la comunicación de masas y que, a día de hoy, sigue siendo uno de los grandes misterios de la sugestión social.

Ocho décadas después y, aunque la situación mundial es muy diferente (no tanto si se analiza con cierto pesimismo la información internacional diaria), el objetivo del homenaje de hoy es que «juguemos a creernos algo que es increíble», señala Lucas Caraba, director y realizador de esta Guerra de los mundos: una violenta invasión extraterreste.

Las armas serán las mismas que manejó en el año 1938 el genial actor y director Orson Welles: grandes voces y una estructura teatral radiofónica basada en la veracidad informativa. «La historia de las fake news empezó hace muchos años», comenta con sentido del humor Caraba. El director, que estará a los mandos del control de la emisión en directo en escenario de La Audiencia, se ha rodeado para la ocasión, como Welles, de un amplísimo abanico de grandes intérpretes. Comenzando por Ramón Langa (la voz en español de Bruce Willis) que interpretará un doble papel: el doctor Pierson y el propio Orson Welles (advirtiendo antes y después de la emisión que se trataba de una dramatización radiofónica y no de la realidad). La actriz Joël Mulachs (la voz de Scarlett Johansson, entre otras muchas actrices) dará vida a varios personajes, una aguerrida reportera principal y un teniente del ejército. La suma de voces femeninas es la única diferencia con la retransmisión original. La incorporación de la mujer a las fuerzas armadas y a la vida laboral ha propiciado esta actualización, explica el responsable de este montaje que lleva dos meses de preparación. José Ángel Mayor, Susana Gómez Redondo, Ernesto López (que ejerce también de productor del espectáculo) y Begoña y Nicasio Martínez completan el reparto. Incluso Caraba se ha reservado un pequeño papel, un guiño «a lo locos que podemos estar todos» ante situaciones críticas, explica. En total, serán 10 actores en escena y otros seis más (incluyendo los locutores de la Cadena Ser Soria y Alfonso Andrés, que realizan una pequeña colaboración en la obra) y la recreación de multitudes de las que se ha encargado el Grupo de Teatro La Boe-me. Por lo demás, la versión que podrá contemplar hoy el público soriano a partir de las 20.30 horas (las entradas cuestan ocho euros), es de «una fidelidad absoluta» a la pieza original de Welles, aunque con algunos guiños «al ir y venir del tiempo». Por eso, ni en la emisión/representación habrá deficiencias de calidad sonora (algo relativamente habitual en aquellos años de tecnología analógica) ni los efectos especiales tendrán sabor añejo, «estarán a la altura de hoy», avanza Caraba.

Y dentro de ellos, jugará un papel muy destacado Rubén Romero que, junto al piano, pondrá la banda sonora en directo. ¿Qué sonidos emitiría un extraterreste? Pues bajo esa premisa, «todo un reto», el pianista y compositor se ha encargado de componer una envolvente sonorización.

Recuperar esos Días de radio que tan de moda han vuelto a ponerse de moda de la mano los nuevos podcats es uno de los objetivos. El otro, por supuesto, disfrutar. «Nos lo estamos pasando muy bien», apunta Caraba, y aunque tanto Ramón Langa como Joël Mulachs (ambos ya fueron los lectores de la leyenda becqueriana en anteriores ediciones del Festival de las Ánimas) no han podido desplazarse a Soria a los ensayos, han demostrado una disposición absoluta.

«La emoción de hacer este homenaje justo en el día de su aniversario es total y un gustazo poder hacerlo en el Festival de las Ánimas», añade Caraba. Terror y pánico están presentes en este montaje teatral que, como el original de Orson Welles, también quedará grabado para el recuerdo... o para su emisión. Hay conversaciones, aunque, de momento, nada confirmado, añade Caraba. Eso sí, será una representación «única» y su director anima al público a presenciarla en directo. Será la actividad previa al día grande del Festival de las Ánimas en Soria, el 1 de noviembre, tras la suspensión, ayer, por mal tiempo de la proyección cinematográfica para niños en las ruinas de San Nicolás. La proyección y la posterior chocolatada ha sido aplazada hasta el sábado 3 de noviembre a las 11.30 horas. El tiempo también ha motivado el traslado al 2 de noviembre el Samaín, otro de los eventos del Festival en Garray.