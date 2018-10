El Letrerío hace al frío 'morir' de miedo

El conde Drácula, el de Bela Lugosi e incluso otros menos elegantes, los de serie B o incluso Z, pero también Hannibal Lecter y otros malos malísimos de libro se dieron cita ayer en Soria en un Letrerío especialmente concebido para el Festival de las Ánimas. «Si no nos morimos de miedo, nos moriremos de frío», comentaba antes de salir al escenario con mucho sentido del humor Lucas Caraba, una de las voces de este trío de voz y música que completan Susana Gómez Redondo y Elena de Nicolás a la guitarra, en alusión al intenso frío (un grado centígrado con una sensación térmica aún más baja) que azotó la capital soriana en la jornada de ayer. Pero las bajas temperaturas, desde luego, no parecieron asustar al público que, un día más, volvió a abarrotar hasta casi lleno total el espacio escénico de las ruinas de San Nicolás, en el Casco Viejo. Bram Stoker y su inmortal Drácula, textos de Angela Carter o Héctor Quiroga e incluso los versos de William Butler Yeats, cuyo poema Aceite y sangre, cerró este Letrerío especial Ánimas, desfilaron espectralmente a lo largo de este espectáculo. Pero lo hicieron acompañados de diálogos de cine, algunos «buenísimos, otros «más chuscos», los de las producciones vampíricas menos refinadas del séptimo arte, y algunos más, que sin sangre de por medio, dieron incluso más miedo, como el monólogo en el que Clarice Starling, la protagonista del mítico filme El silencio de los corderos, confiesa a Hannibal Lecter, el psiquiatra caníbal, qué pasó aquella noche en la que se escapó, siendo una niña, de casa de unos parientes tras quedarse huérfana. Susana Gómez Redondo hizo de Jodie Foster en esta escena.

Elena de Nicolás, mientras tanto, aderezó la velada literario-musical con piezas musicales de filmes de terror como Drácula de Bram Stoker, entre otras, que ella misma arregló para este espectáculo en el que la máxima sigue siendo disfrutar. Y no sólo del público. También es vital para los tres integrantes de El Letrerío y lo hicieron tanto como se divertieron preparando este espectáculo especial para el Festival de las Ánimas. Aunque, asegura Lucas Caraba, ha sido muy fácil contando con textos y diálogos «tan bien escritos». Fue justo en este evento, el año pasado, cuando el trío literario-musical notó «un punto de inflexión», un «nuevo camino más interpretativo». De hecho, confían en seguir participando el año próximo en este certamen y ya tienen pensado un nuevo tema. «Del mundo draculín», señaló Caraba con humor, «pasaremos el año que viene al mundo licántropo», el del hombre lobo. La actuación de El Letrerío, no fue la única propuesta de la jornada en este Festival de las Ánimas que vivirá el próximo 1 de noviembre su día grande con la lectura de la leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer El monte de las Ánimas, junto al río Duero. Por la mañana la compañía teatral portuguesa Pía puso en escena Entremundos, un espectáculo de calle, un diálogo teatral de los espectros con los vivos que pudo disfrutarse desde el Árbol de la Música del parque de La Dehesa, donde dio comienzo el pasacalle, a la plaza de Mariano Granados y el centro de la capital soriana.