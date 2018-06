Un libro (sin páginas) para divulgar y sentir Numancia

De alguna manera es el libro que todo lector sueña, el que sacia su curiosidad, el que responde a todas sus dudas aportando información complementaria al momento con un sólo click, el que le permite jugar e interactuar con los elementos, verlos y casi tocarlos (si se dispone de gafas o pantalla 3D), como si emergieran del dispositivo electrónico. No es un libro físico, en papel. Es una nueva concepción multimedia de publicación concebida ex profeso para divulgar el Yacimiento Arqueológico de Numancia, un proyecto auspiciado por la Comisión Nacional de Nvmancia 2017 que ha desarrollado Acción Cultural Española y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando bajo la coordinación de José María Luzón. Numancia: arqueología e historia es el título de este volumen que plantea una nueva forma de lectura, amena, caprichosa, variable en función de gustos o preferencias e incluso tiempo disponible, con el objetivo de satisfacer por igual al lector sin conocimientos previos sobre la historia de Numancia o al experto e investigador, gracias a la incorporación de recursos que, como un mapa del yacimiento soriano en tres dimensiones de gran precisión, puede servir de herramienta de trabajo a profesionales.

Numanciamultimedia.com. Para leer (y disfrutar) este libro multimedia sólo es necesario disponer de conexión a internet y teclear esta referencia. Su lectura es apta para toda clase de dispositivos: ordenadores, tabletas o teléfonos móviles.

A medio caballo entre lo tradicional (está concebido como una publicación estructurada en ocho capítulos y un epílogo que se leen de forma lineal), el texto elaborado por el director de las excavaciones de Numancia, Alfredo Jimeno, se presenta enriquecido y completado por la incorporación de fotografías, vídeos, audios, recreaciones infográficas interactivas, documentos antiguos, recreaciones en 3D, e incluso una hemeroteca con referencias a Numancia en la prensa española desde la primera aparición en El eco del Comercio, el 16 de abril de 1835, al Mono azul, de 9 de diciembre de 1937, en el que se realiza una crónica de la adaptación de la Numancia de Miguel de Cervantes realizada por Rafael Alberti en plena la Guerra Civil española.

Editado también en versión inglesa y alemana, Numancia: arqueología e historia ha supuesto todo «un desafío» para el equipo de más de 15 personas que ha trabajado en la confección de un formato inédito, un proceso que comenzó el pasado mes de diciembre y que, tras su presentación a finales de mayo, ya ha computado más de 5.000 usuarios y 23.000 páginas abiertas. Estados Unidos, Reino Unido y Francia ocupan, después de España, el segundo, tercer y cuarto puesto, respectivamente, en cuanto a número de lecturas. Es, sin duda, una nueva manera de editar que evita que un buen número de ejemplares duerma en un almacén a la espera de su venta o distribución y que permite, de forma sencilla, traspasar fronteras. «De esta manera está garantizada la difusión masiva y rápida», explica José María Luzón, que se ha encargado de la edición de este libro de lectura fácil y amena.

Otro de los objetivos, recalca Manuel Mortari, coordinador de Acción Cultural Española, es llegar a lectores jóvenes, de ahí que el formato tenga, a la vez, un cariz divulgativo potenciado por las posibilidades que otorgan las nuevas tecnologías. La idea es ofrecer «un enfoque novedoso buscando ofrecer una visión más moderna» de Numancia, explica la propia publicación.

Entre las páginas virtuales de este libro se encuentra la recreación en 3D del cerro de La Muela que atesora las ruinas de la antigua ciudad, la de las termas o la curia de la Numancia ya romana que pueden observarse con todo lujo de detalles, con la ayuda del ratón o la manipulación táctil de la pantalla. También pueden contemplarse desde todos sus ángulos (incluso, con la ayuda de gafas 3D, en relieve) cinco objetos arqueológicos seleccionados por el Museo Numantino de Soria entre sus fondos, desde la famosa copa de la Abubilla, al vaso de los Toros o de los Peces. Entre otros recursos más impactantes se encuentra, asimismo, un breve vídeo de apenas un par de minutos de duración que, de forma muy gráfica, explica con sencillez las particularidades del cerco de asedio de Escipión Emiliano que consiguió vencer, tras 11 meses de bloqueo y hambre, a la población numantina. La publicación también permite conocer, a través de una infografía interactiva, las principales características de construcción de las casas celtibéricas en Numancia, así como las estructuras de cerco que construyeron los romanos o el lecho de balsas de pinchos y espadas con el que las tropas comandadas por Escipión bloquearon el río Duero.

Entre las posibilidades que ofrece esta publicación se encuentra, igualmente, una nutrida parte gráfica de Numancia desde el aire, empezando por la primera fotografía que realizaron en el año 1919 los aviadores militares Gallarza y Victoria, pasando por la que el propio director de las excavaciones de Numancia, Alfredo Jimeno, tomó en globo aerostático en el año 1994 o las últimas que han sido obtenidas gracias a cinco vuelos de dron entre febrero y marzo de este año. Asimismo, se pueden leer, página a página, los diarios de excavación que Adolf Schulten escribió durante sus campañas en Numancia y los campamentos romanos entre los años 1905 y 1909.

El Instituto Arqueológico Alemán, así como la Real Academia de la Historia y la Biblioteca Nacional han colaborado en este proyecto que ha supuesto una nueva forma de divulgar la antigua Numancia.

Tras el éxito del formato, la Academia de Bellas Artes de San Fernando ha desarrollado un modelo para que pueda ser aplicado a la divulgación de otros enclaves arqueológicos. Ya se está trabajando en un libro similar que tendrá como protagonista al monte Testaccio de la ciudad de Roma.

Realmente, indica José María Luzón, la tecnología multimedia ofrece unas posibilidades enormes de cara a la divulgación del conocimiento sobre Numancia y ha dado pie a que puedan incluirse algunos trabajos científicos realizados que no encajaban exactamente en una edición en papel.

En este caso, son especialmente interesantes las reproducciones estratigráficas, una de las grandes aportaciones de Numancia: arqueología e historia. «Lo que hemos fabricado va a tener una repercusión importante para la difusión del mundo celtibérico y, sobre todo, de Numancia», destaca Alfredo Jimeno, que subrayó que esta publicación es, sobre todo, fruto del trabajo en equipo.

Miguel Ángel Alonso se ha encargado del proceso de fotogrametría y topografía 3D para el que se ha contado con más de 2.930 imágenes georreferenciadas de las 90 hectáreas que comprenden el recinto amurallado de la antigua ciudad celtíbera hasta los ríos Duero y Merdancho.

Estíbaliz Morales se ha ocupado de la recopilación biográfica, desde las referencias a Numancia escritas por Cicerón a los últimos estudios sobre el yacimiento. José Luis Gómez ha desarrollado las recreaciones en 3D de las casas numantinas, mientras que María Ángeles Orejudo se ha encargado de las animaciones interactivas y Juan Víctor Mejías del diseño y la programación del libro multimedia, aunque también ha sido vital el trabajo de traductores, diseñadores gráficos o pilotos de dron, entre otras facetas.