Lleno total de la Orquesta de la Universidad Politécnica de Madrid

Si tuviera que elegir una obra de toda la historia de la música, el joven director de orquesta soriano Alejandro Puerta lo tiene claro: La heroica de Ludwing van Beethoven. Y justo fue esta sinfonía la que eligió para abrir el concierto que de nuevo le trajo al auditorio del Centro Cultural Palacio de la Audiencia de la capital soriana con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Politécnica de Madrid, una de las tres que conduce en la actualidad.

Con lleno total en el teatro municipal soriano, la actuación llevaba como hilo conductor temático los héroes. «Y qué mejor que Heroica de Beethoven», destacó. Aunque en el programa también se incorporaron otras piezas de bandas sonoras muy conocidas, de La terminal, de John Williams, a Piratas del Caribe y Gladiator.

En total, alrededor de 80 jóvenes músicos, estudiantes de distintas facultades de la universidad madrileña, componen esta agrupación musical que ya ofreció una primera actuación en La Audiencia hace año y medio. Fue su primer concierto fuera de Madrid. Es por eso por lo que Soria es muy especial para la formación y, sobre todo, para su director titular. En este mismo escenario ha escuchado no pocos conciertos como espectador. Para Puerta, Soria es un referente nacional en la música, algo en el que ha sido decisivo el buen hacer del Conservatorio Profesional de Música Oreste Camarca, «donde hay un ambiente magnífico y grandes profesores», y donde el Consistorio soriano apuesta por la música a través de iniciativas tan importantes como el Festival Otoño Musical Soriano. Con estos ingredientes, añade el músico, no es extraño que haya tan buenos jóvenes sorianos profesionales de la música, desde el director de orquesta Carlos Garcés, a Laura Asensio o Carlos Tarancón, «un crack», sostiene Puerta. Tras su nueva actuación en Soria son muchos los retos que tiene por delante la Orquesta Sinfónica de la Universidad Politécnica de Madrid trabaja actualmente. El más inmediato, su debut en el Auditorio Nacional. Ya hay fecha: el próximo 18 de mayo. Será la segunda orquesta a la que Alejandro Puerta dirigirá en esta gran sala de conciertos madrileña, todo un logro para un joven director.

Además, la agrupación musical pergeña la que sería su primera gira internacional a partir de este verano. Aún no hay nada confirmado pero se trabaja en ello desde que el año pasado la formación musical participó en el Festival Internacional de Jóvenes Orquestas de Alicante.

La de la Universidad Politécnica de Madrid no es la única orquesta que dirige Alejandro Puerta. A sus 24 años también conduce a la Joven Orquesta de Estudiantes y Colegios Mayores (Joecom), así como a la formación Iberia. En mente, no obstante, tiene crear dos nuevas orquestas, una integrada por médicos de cabecera y otra con niños del poblado de la Cañada Real, en Madrid,