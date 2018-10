Los locales de ensayo musical esperan proyecto

La sobrecarga de trabajo en el departamento municipal de Servicios Técnicos y la nueva ley de contratación, que ha complicado la parte de licitación de obras, está motivando el retraso en la insonorización y mejora de las instalaciones de la Contrarrecta de Los Pajaritos, en la capital soriana, para la creación de varias salas de ensayo para grupos musicales. El concejal del área de Cultura en el Ayuntamiento de Soria, Jesús Bárez, reconoce que el tema va «más lento» de lo que le gustaría. No obstante, confía en que en breve pueda retomarse el proyecto que contempla la compartimentación de parte del espacio disponible en entre tres y cuatro salas de ensayo individual debidamente acondicionadas para que puedan ser utilizadas por grupos musicales a la vez.

Mientras tanto, el Consistorio sigue mejorando las instalaciones que buscan ser una importante cantera para las artes escénicas y musicales de la capital. Así, la semana pasada se tomaron medidas para la instalación de un panel de espejos en una de las estancias para habilitarlo como espacio de ensayo de grupos de danza o teatro. «Mientras tanto, vamos realizando alguna actuación de carácter menor», confirma Jesús Bárez, concejal del departamento de Cultura en el Ayuntamiento de Soria. Aunque no es una intervención especialmente complicada, sí que requiere de una buena planificación, especialmente en el apartado del sonido, dado que la idea es que las diferentes salas puedan ser utilizadas de forma simultáneas por varios grupos o intérpretes.

Bárez apuesta por que, finalmente, sean los propios servicios técnicos los que se encarguen de llevar a cabo la intervención que cuenta con un presupuesto de 100.000 euros. Pero no se atreve a dar fechas de cuándo podrá empezarse a abordar este proyecto con el que se busca potenciar el uso de este espacio vinculado a la creación artística y dar respuesta a la demanda de locales de ensayo para grupos musicales.

El objetivo es dar más rentabilidad a unas instalaciones que el Consistorio proyectó ya con uso cultural en el año 2006 y, sobre todo, vendrá a hacer frente a la carencia de locales de ensayo para grupos musicales en la capital. Y es que, aunque en el barrio de Las Casas existe un local privado acondicionado para este fin, la fuerte demanda hace que no sea suficiente para atender todas las peticiones de uso.