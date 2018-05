Machado pidió su traslado a Barcelona en 1910, durante su estancia en Soria

sonia almoguera soria

«La emoción es tremenda cuando tienes en tus manos el documento escrito de su puño y letra», cuando se le ve preocupado por cuestiones menos literarias, más mundanas, de la vida burocrática. Y, aunque, en realidad, no dejan de ser papeles administrativos, asegura Antonio Bueno, comisario de la exposición Antonio Machado en el Archivo General de la Administración, vinculados a la solicitud o expedición de títulos académicos oficiales, a concurso de cátedra o la petición de traslados, son, sin embargo, documentos que aportan mucha información sobre la propia vida del autor de Campos de Castilla. Mañana lunes 28 de mayo concluye el plazo de apertura de esta muestra, vinculada a la celebración de la II Semana Francesa, en el Archivo Histórico Provincial de Soria, e inmediatamente después comenzará su periplo por la ciudades que componen la Red de Ciudades Machadianas: Sevilla, Segovia, Baeza, Rocafort y la francesa Collioure, donde falleció el poeta en 1939.

En total, 67 documentos, prensa, fotografías del autor y otros objetos que retratan, desde otra perspectiva, su periplo vital y que incluyen hasta la invitación de su boda con la joven soriana Leonor Izquierdo el 30 de julio de 1909. Es sólo una de las muchas sorpresas que encierra una exposición que, destaca su comisario, Antonio Bueno, ha desvelado dos importantes datos hasta ahora desconocidos sobre Machado.

El primero de ellos tiene que ver, además, con su estancia en Soria. El 24 de septiembre de 1910, un año y dos meses después de contraer matrimonio, Antonio Machado solicita su traslado a Barcelona, donde se había producido una vacante. El propio poeta ruega de su puño y letra «que se incluya al que suscribe en la lista de opositores a la cátedra de Lengua Francesa del Instituto» de esta localidad, para lo que el director y el secretario del centro de Secundaria soriano, Agustín Santodomingo, dan fe de su Hoja de Servicios como profesor. El documento confirma el 1 de mayo de 1907, una fecha que ha generado, en ocasiones, distintas versiones, como la fecha de toma de posesión de su puesto en el Instituto General y Técnica de Soria.

¿Cuáles serían las causas que llevarían a Machado a optar por este traslado? Los datos objetivos que ofrecen los papeles que custodia el Archivo General de la Administración con sede en Alcalá de Henares (Madrid) no lo desvelan. Pero sí se intuye un fuerte interés del matrimonio por marcharse de la provincia. En Soria, las clases y la vida hogareña centraban la vida del autor de Soledades, galerías y otros poemas. «Apenas si hace un verso desde que se casó...», se lamenta el también poeta Juan Ramón Jiménez. Machado, a su vez, no olvidaba el espectáculo con el que un grupo de sorianos le increpó después de su boda en la iglesia de La Mayor por casarse con una joven de la localidad. El poeta recordaría aquel día como «un verdadero martirio». ¿Se debía a alguna de estas cuestiones ese deseo de marchar de Soria? Lo cierto es que, de haber logrado el anhelado traslado a la Ciudad Condal, quizá la literatura universal se hubiera privado de una de las grandes obras vinculadas a su estancia en la provincia: La tierra de Alvargonzález. «Que se quedara en Soria puede que haya sido importante desde el punto de vista literario», destaca Bueno.

El viaje a Urbión y a la Laguna Negra que le sirvieron de documentación e inspiración se produjo ya en el mes de octubre de 1910, así como otro de los hitos, en este caso educativos, que dejó gran impronta entre el alumnado y profesorado del instituto que hoy lleva su nombre: el discurso que el autor de Proverbios y cantares ofreció en los actos de homenaje al filósofo y humanista Antonio Pérez de la Mata. Algunas de aquellas frases presiden hoy pasillos y estancias del centro educativo. Asimismo, a finales de 1910 Machado entregó a la editorial Renacimiento el primer borrador de su poemario Campos de Castilla, que aparecería, no obstante, dos años después.

Tras no obtener el traslado a Barcelona, la oportunidad de salir de Soria llegaría a través de una Real Orden de 15 de diciembre de 1910 por la que se concedía al catedrático de francés del Instituto de Soria una beca de la Junta de Ampliación de Estudios que también había solicitado para proseguir su formación en París.

Para Antonio Bueno la figura de Leonor Izquierdo es clave en estas decisiones académicas de Antonio Machado. Su impronta, lejos de la imagen de niña dulce que ha quedado ella, bien merece un estudio exhaustivo, conmina. «Leonor está por descubrir», destaca el comisario de esta exposición.

Otro de los documentos inéditos que ofrece la muestra es el expediente de depuración que el Ministerio de Educación del Gobierno de la autoproclamada España Nacional, la del ganador bando franquista, realizó a Antonio Machado, una vez fallecido, para apartarle de forma «definitiva del servicio» y que acarrearía la «pérdida de todos sus derechos pasivos» de forma simbólica.

Los papeles que se conservan en el Archivo General de la Administración revelan un dato singular. La persona que se encargó de coordinar dicho expediente de depuración, cerrado en julio de 1941, fue, en realidad, un antiguo alumno del hoy Instituto Antonio Machado. «Los papeles de este Archivo», insiste Bueno, permitieron seguirle la pista. Juan del Álamo, aunque nacido en Silos, había estudiado en el General y Técnico de Soria en torno a 1920, apenas unos años después de la marcha definitiva del poeta de la capital soriana, tras la muerte de su esposa el 1 de agosto de 1912. Las pesquisas han permitido conocer al comisario de esta muestra que Del Álamo, que también fue catedrático de Secundaria de francés, fue el encargado de represaliar y depurar a gran parte de la intelectualidad literaria republicana.

El último informe, como ya lo hiciera antes Enrique Montenegro, director del Instituto Cervantes de Madrid, en el que daba clases el poeta cuando se produjo el golpe de Estado que desembocó en la Guerra Civil (1936-1939), se hizo eco de una información llena de imprecisiones y datos falsos en la que Bueno observa incluso algunas dosis de infamia. El documento declara que Machado falleció en un campo de concentración en Francia «donde había huido ante el avance de las tropas nacionales en Cataluña». El primer informe que se solicita al propio Instituto Cervantes se alude (con faltas de ortografía) al campo de Argèles y al 10 de febrero como la fecha de su fallecimiento «según referencia de los periódicos». Evidentemente, uno de los que dicho informe no había consultado era El avisador numantino, que ya en su edición del 25 de febrero de 1939, tres días después de su muerte, informaba en Soria del fallecimiento «en el extranjero del poeta y literario don Antonio Machado».

Con el dictamen de su separación definitiva del servicio público, fechado el 7 de julio de 1941, culmina la documentación que el Archivo General de la Administración, «uno de los más importantes del mundo en cuanto a documentación conservada», asegura Bueno, posee en torno a la figura de Machado. En total, son 39 legajos. Pero faltan muchos más, los correspondientes a su etapa en Baeza, que muy probablemente pudieron perderse durante el incendio que sufrió dicho Archivo en 1939.

No obstante, los que quedan, reunidos por primera vez en esta exposición, permiten hacerse una idea aproximada de Antonio Machado, de su humildad y sencillez que no daba importancia a su carrera literaria en sus primeros tiempos de solicitudes de cátedra. No la hacía constar en la hojas de servicio (sí lo hizo para Segovia, cátedra que le otorgaron por antigüedad en la enseñanza). También de su poco entusiasmo con asignaturas como la gimnasia, que estuvo a punto de costarle la graduación del Bachillerato.