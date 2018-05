Montando un Pollock

¿Qué se necesita para pintar un cuadro? Para el artista estadounidense Jackson Pollock (1912-1956) de todo menos un caballete y un pincel. Por eso fregonas, espátulas, escobas, cucharas y utensilios de cocina, esponjas, trapillo, esparto e incluso difusores en spray formaron ayer parte del material para aplicar, sobre un lienzo de madera, alrededor de 50 kilos de pintura acrílica de diversos colores. Se trataba de Bailando con Pollock, un taller creativo incluido este año dentro del Festival de Creación Joven que organiza el departamento de Juventud del Ayuntamiento de Soria. «Continúo alejándome de las herramientas tradicionales de los pintores como los caballetes, las paletas y pinceles, etc. Prefiero varitas, palas de jardinero, cuchillos y pintura diluida o impasto con arena, vidrios rotos o cualquier otro material añadido», explicaba sobre su arte el propio artista estadounidense Jackson Pollock.

La segunda planta del mercado municipal de la plaza de Bernardo Robles se convirtió en el estudio donde un grupo de 10 jóvenes junto a miembros de la Fundación de Ayuda al Discapacitado y Enfermo Psíquico de Soria (Fadess) dieron rienda suelta a su creatividad y, sobre todo, indicó Julia Romera, se hicieron «niños otra vez».

No había ni boceto previo, ni reglas; nada preconcebido. Sólo talento creador y muchas ganas de pasar un rato divertido. «El arte colectivo es fabuloso», destacó Romera. Primero, añadió, porque «se comparte un momento muy bonito» y, especialmente, porque el resultado siempre depara «cosas maravillosas». Pero antes de comenzar a pintar, aseveró, lo primero era encontrar el estado más propicio para la inspiración, una tarea de la que se ocupó Amalia Gómez a través de la danza y la expresión corporal. «Necesitamos que la gente se desinhiba», explicó. Música tranquila, más movida, «e incluso actual que ellos conocen» hizo las veces de banda sonora preparatoria para la segunda parte del taller: la pintura. Julia Romera es una enamorada del arte de Jackson Pollock, uno de los artistas estadounidenses más renombrados del denominado Expresionismo abstracto.

Fue un pintor atormentado por «sus vicios y su locura», pero, en el ámbito artístico, propugnó un nuevo estilo de pintar, en el suelo, usando muy diversos y alternativos utensilios al pincel que revolucionó el mundo del arte contemporáneo. Investigando sobre su obra, Romera llegó a la conclusión de que organizar un taller creativo tomando prestada su célebre técnica podía ser especialmente gratificante. Primero se pensó en una actividad para niños. Después, la coincidencia del 25º aniversario de la creación de la Asociación Virgen del Camino (Asovica) hizo orientar esta actividad al colectivo joven de la capital y la integración social de las personas con enfermedad mental que propugnan Asovica y Fundación Fadess. La experiencia, aseguró Romera merecía la pena. Su único temor era no tener pintura suficiente.

En este sentido, pensaron mucho el material. Y teniendo en cuenta que todavía no se sabe dónde se colocarán las dos obras resultantes, Romera se decantó por la pintura acrílica, apta para exterior, para propiciar una mejor conservación. «Mis pinturas no vienen de un caballete. Prefiero fijar el lienzo nuevo a una pared o en el suelo. Necesito la resistencia de una superficie dura. En el suelo me siento más tranquilo. Me siento más cerca, más parte de la pintura, ya que de esta manera puedo caminar alrededor de ella, trabajar desde cuatro lados y literalmente estar en la pintura». Así explicaba el propio Pollock su forma de trabajar, un modelo que repetieron los participantes de este taller. «Se trata de dejarse expresar de otra forma», indicó Amelia Gómez, quien tenía entre sus objetivos que los participantes se «sientan bien» y «especiales». Una de las obras de arte, en principio, será para Asovica. Nora Vergara, responsable de Comunicación de Fadess, adelantó que uno de sus destinos podría ser la residencia que la entidad gestiona en el barrio de Los Royales.

Para el otro cuadro, de momento, aún habrá que estudiar ubicación, algo que corresponderá al departamento de Juventud del Consistorio soriano. Eso sí, habrá que esperar al menos una semana para que los lienzos se sequen completamente antes de su traslado. Así, indicó Romera, se impedirá que la pintura resbale y la obra se emborrone. La experiencia de este Bailando con Pollock ha sabido a poco y a esta artista soriana le gustaría muchísimo repetir. «Ojalá podamos hacerlo con todos los Ayuntamientos» de la provincia.

Aunque, en Soria le gustaría poder llevar a cabo una nueva sesión, tal vez para niños, en un escenario muy concreto, el parque de la Alameda de Cervantes, la popular Dehesa. Y con un atuendo muy particular: «En bañador», señaló con sentido del humor, deseó.

La iniciativa se ha incluido este año dentro de las actividades del Festival de Creación Joven donde también tiene lugar desde hace ya cuatro años un proyecto de arte urbano mural en el que jóvenes de la capital utilizan su creatividad y habilidad con la pintura en spray para embellecer zonas o rincones de la ciudad. Este año, de nuevo bajo la coordinación de Javier Arribas, la acción se concentrará en la pared de acceso del nuevo mercado municipal.

Las labores de diseño de la obra y realización comenzarán a principios de junio y se irá completando en sucesivos fines de semana.