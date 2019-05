Noiah, primer grupo confirmado en el boina fest 2019

Noiah, la veterana banda madrileña, será uno de los grupos que conformará el cartel de la quinta edición de Boina Fest, certamen musical que se celebrará en la localidad de Arenillas el próximo 10 de agosto. La formación presentará su último trabajo discográfico, Pulsos, en este evento musical, en el que será el broche final a una gira por la provincia soriana que también llevará al grupo a Soria capital (25 de mayo), Covaleda (13 de julio) y Almazán (27 de julio).

Será su segunda actuación ante los boinafesteros, pues Noiah, un grupo de rock que ha evolucionado hacia la fusión de estilos, desde el rap, al funk e incluso el ragga, ya hizo disfrutar con su música en la edición del año 2016.

Muy contentos con poder volver a contar con una formación de tan larga y exitosa trayectoria (su último disco ha contado con la producción de Dani Alcover, conocido por sus trabajos anteriores con Héroes del Silencio, Dover o La Cabra Mecánica), poco a poco el Boina Fest va desgranando una programación ya prácticamente ultimada con la que aspira convertirse no sólo en un referente musical en la provincia, también en un acicate contra la despoblación y otros males que aquejan a la España Vaciada.

Este año, con el ánimo de incidir en esta idea se ha incorporado una nueva sección reservada a dar voz a grupos musicales de la sierra celtibérica, la más afectada por esta problemática. El próximo 31 de mayo no expira el plazo para que bandas nacidas o radicadas en estas zonas puedan inscribirse para participar, pero la gran acogida ha rebasado todas las expectativas. Ya son más de 50, señala Rodrigo Gismera, portavoz del Boina Fest, los grupos que ya se han apuntado para participar. «Una locura», comenta con emoción Gismera, la constatación del importante eco que ha tenido esta iniciativa que nació con un cariz reivindicativo.

En principio serán dos los grupos seleccionados, aunque desde la organización se va a intentar, dentro de las posibilidades presupuestarias, poder abrir su escenario también a una tercera formación.

La respuesta de grupos ha sido masiva en Soria (de donde procede el 20,5% de los grupos ya inscritos), junto a la que recibida en provincias limítrofes como Guadalajara o incluso Cuenca, ambas con un 18,2% de la procedencia recibida hasta la fecha. Además, el llamamiento del Boina Fest también ha tenido mucho éxito en la provincia de Zaragoza, de donde procede el 11,4% de las solicitudes, así como en La Rioja, con el 6,8% de las inscritos, según los datos facilitados por la organización del Boina Fest. Interesantes grupos y música festiva para todos los públicos es la esencia de este certamen que crece cada año y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y de la Asociación Sociocultural de la localidad, que presta su albergue para el hospedaje de los grupos participantes.

Cuatro exitosas ediciones han puesto a Arenillas en el mapa musical provincial dando a conocer en Soria a grupos como La Regadera.

Público muy heterogéneo, que va rotando, desde familias con niños a jóvenes, todos ellos bajo el denominador común del gusto por la buena música, constituye el variado perfil de este festival que cuenta con servicio de acampada para quien lo desee y que este año se ha retrasado al segundo sábado de agosto su celebración para atraer más espectadores.

Con 40 habitantes habituales, la población de Arenillas se multiplica gracias a este evento musical que emerge de forma ascendente, aunque sostenible. Pon 1 Kachi, Spice must flow, El roce de Platero o DJ Unexpected formaron parte del cartel del Boina Fest 2018. Tras la primera confirmación de la edición de este año, la de Noiah, no habrá que esperar mucho para conocer más detalles de la que será la programación de su quinta edición.