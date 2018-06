Numancia 'habla' a través de los Clásicos

No es lo mismo vencer a un enemigo grande que pequeño. El tamaño y la ferocidad del contrincante (4.000 numantinos frente a 30.000 legionarios romanos), engrandece al vencedor. De esto sabían mucho ya los antiguos romanos, una sutil propaganda vertida en números textos clásicos. Apiano, Polibio, Marco Tulio Cicerón, Tito Livio, o Valerio Máximo entre otras grandes firmas de la República y el Imperio Romano, mencionaron en sus obras a la pequeña localidad celtibérica que puso en jaque a la todopoderosa Roma. 2.151 años después de su derrota, una exposición, Los clásicos hablan de Numancia, que hasta el próximo 11 de septiembre se podrá ver en las instalaciones del Archivo Histórico Provincial, recupera todas estas referencias y, de paso, permite contemplar algunas de las joyas bibliográficas que atesora y custodia la Biblioteca Pública de Soria.

Un total de 32 libros (tres de ellos incunables de gran valor) impresos entre los siglos XV y XIX dan forma a esta exposición articulada en siete capítulos distintos que permite comprobar no sólo la importancia que tuvo en la práctica en la vida y la política romana la lucha de Numancia por su libertad. Quinto Horario Flaco escribiría años después que «no querrás que ni las largas guerras de la feroz Numancia, ni el duro Aníbal, ni el mar de Sicilia teñido por la sangre púnica se acople a los blandos sones de la cítara...». «Sea digno de recuerdo el célebre Escipión, por cuya habilidad y valentía Aníbal se vio forzado a regresar a África y abandonar Italia, ensálcese con elogios especial al otro, al Africano, quien destruyó Cartago y Numancia, las dos ciudades más hostiles a este imperio», señalaba en sus famosas Catilinarias Cicerón.

En la balanza los autores latinos confrontaban su admiración por el «amor a la libertad» y «espíritu salvaje» de los numantinos a su incomprensión por una resistencia que lo era, en su opinión, a la (su) civilización. Las biografías de destacados personajes de la política romana, desde Escipión Emiliano, Mancino, Cayo Mario o Tiberio, entre otros, están trufados de referencias a Numancia. Pero no sólo en este apartado, también en libros de geografía e incluso de naturaleza autores como Estrabón, Pomponio Mela y Plinio retrataron la economía, la cultura o el paisaje de la antigua Numancia.

Por eso esta muestra se estructura en torno a distintos géneros de la literatura latina que, tras la época clásica, volvieron a la vida de forma masiva gracias a la imprenta de Gutenberg. Muchas de estas ediciones, algunas como el incunable en dos volúmenes elaborado en 1491 a instancias de los Reyes Católicos por los Cuatro Compañeros Alemanes, renombrados impresores, es la primera edición de las Vidas paralelas de Plutarco publicada en lengua castellana. Aunque también son muchas las obras en latín que pueden contemplarse en esta muestra con la que el Archivo Histórico Provincial, en colaboración con la Consejería de Cultura y Turismo, conmemora el Día de los Archivos que tuvo lugar el pasado 9 de junio.

Los fondos bibliográficos del monasterio de Santa María de Huerta (tras la Desamortización de Mendizábal en el siglo XIX), del antiguo Colegio de la Compañía de Jesús de Soria (que se ubicaba en el edificio del hoy Instituto Antonio Machado), de la antigua Universidad de El Burgo de Osma (clausurada por la regencia de Baldomero Espartero también en el siglo XIX) y el Fondo Cosme Barrio Ayuso conforman la gran colección de libros antiguos de la Biblioteca Pública de Soria que han servido para componer esta muestra que se inserta dentro de la conmemoración de Nvmancia 2017.

Además, la muestra incluye un ejemplar de La Numancia de Miguel de Cervantes, así como de Sobre los lugares del mundo, una edición del año 1543 de la obra de Pomponio Mela en la que, en una nota al margen, Pedro Juan Oliver, comentarista de la misma, corrige al autor latino con un contundente «Numantia nunc Soria» [Numancia ahora Soria], al haber situado erróneamente aquel la ciudad celtíbera en Tarragona.

Para el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, Manuel López Represa, esta muestra pone en valor no sólo Numancia, sino el legado clásico y los fondos bibliográficos que custodia y cuida la Biblioteca Pública de la capital soriana. «Invito a todo el mundo a que venga a verla», señaló Teresa de la Fuente, directora de este centro.