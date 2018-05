El numantino Aivus habla ya en cinco idiomas

Aivs habla ya en chino, ruso, alemán, inglés y francés, cinco lenguas en las que el cómic creado por Numanguerrix, Rubén García y Eduardo Torres, aspira a editarse en breve. La II Semana Francesa fue ayer el marco donde tuvo lugar la presentación de la adaptación de esta publicación a otros idiomas, un proyecto en el que la colaboración de la Facultad de Traducción e Interpretación del Campus Duques de Soria ha sido vital para materializar el gran sueño de Numanguerrix: que la historia de Numancia trascienda las fronteras y sea conocida en el resto del mundo.

Un equipo de 10 traductores coordinados por Antonio Bueno, quien se ha hecho cargo también de la versión al francés en colaboración del profesor de la Universidad de Bruselas, Hugo Marquant, ha tenido que hacer frente a un buen número de problemas lingüísticos y culturales. En el caso del francés, lengua romance, ha sido más sencillo «el trasvase de nombres propios o expresiones latinas». La dificultad, aquí, puntualizó Bueno, ha estado precisamente «en el mantenimiento del latinismo».

Aunque para Eduardo Torres la versión china la que más le ha impresionado. «En chino las escenas me recordaban a batallas de samurais. Estéticamente ha quedado muy bonita», apuntó.

Pero para Fu Xiaoqiang y Zhao Zhili, traductores al chino, la primera versión en la que comenzó a trabajarse, lo más difícil ha sido adaptar dos culturas, la celtibérica y la romana, que nada tienen que ver con China ni su historia milenaria. Traducir Aivs. El destino de Nvmancia fue un reto no sólo por la ausencia de equivalencias con los nombres propios, también por términos aparentemente banales o simples como las onomatopeyas, que son muy distintas en cada lengua. «¿Cómo traducir un texto tan diferente al chino? ¿Cómo traducir una cultura tan distinta a la nuestra? Hay que hacer que los receptores lo entiendan perfecto», añadió Fu Xiaoquiang. En su caso, todo lo vinculado a la cultura romana y celtíbera ha quedado explicado a través de notas a pie de página y está contento porque, destacó, gracias a esta traducción van a poder conocerse en China los sucesos que tuvieron lugar entorno al cerro de la Muela hace 2.151 años.

Y, de hecho, destacó Xiaoquiang, hay buenas perspectivas de que una editorial china se lance a publicar el cómic de Numanguerrix en esta lengua. «Justo esta mañana [la de ayer] me ha contestado una editorial que está muy interesada en la historia. Ahora habrá un proceso de negociación», apuntó.

Y es que el compromiso de la Facultad de Traducción e Interpretación de Soria con el proyecto se extiende, asimismo, a tratar de encontrar posibles sellos editoriales dispuestos a emprender la publicación de Aivs. El destino de Nvmancia en sus respectivos idiomas, destacó Bueno.

La traductora rusa Anna Khodorenko también se enfrentó a los mismos problemas que sus compañeros de la versión china, aunque con otros matices. Pese a que el alfabeto y la cultura eslava son completamente distintas, partía con la ventaja de que los ruso parlantes sí que conocen la historia de Roma. Por ello, no fue necesario incluir explicaciones adicionales al texto original, pero sí una importante labor de investigación sobre la traducción de los nombres latinos o celtíberos «propios y geográficos». En algunos casos, precisó, ha tenido que realizar una adaptación aproximada, dado que «algunos sonidos en castellano no existen en ruso». Pese a esta dificultad, para ella (y para todo el equipo de traductores) ha sido una «experiencia muy interesante» que espera pueda contribuir a que la historia de la gesta numantina contra Roma pueda ser conocida no sólo por la población rusa, sino también por todas aquellas personas que hablan este idioma. «Salvo Aivs, el resto de los personajes son históricos. Era muy importante que no se perdiera el hilo de la historia, que un lector en China o en Rusia pudiera comprobar» que existieron de verdad, que lo que se narra pasó de verdad, señaló Rubén García.

Numanguerrix se mostró muy satisfecho con el resultado del trabajo realizado desde la Facultad de Traducción e Interpretación, un proyecto que surgió, además, recordó García, en la primera edición de la Semana Francesa. La versión al alemán ha sido realizada por Carmen Cuéllar, Sabine Albrecht y Sandy Román, mientras que la inglesa ha corrido a cargo de Sergio Adrada y Margaret E. Smitth. En todos los casos la metodología ha sido la misma. Tras las labores de traducción, el trabajo ha sido revisado por nativos en cada una de estas lenguas. «Esto nos asegura que el cómic en los diferentes idiomas saldrá a la calle con un proceso de traducción óptima», añadió Bueno. En este sentido, agregó, el objetivo de toda traducción es que el lector crea que no está ante una obra traducida «sino ante un trabajo original».

El cómic cuenta con 84 páginas a todo color, narra las guerras numantinas desde un punto de vista especial, el de su protagonista: Aius, un numantino con sus dudas, sus fortalezas, pero también con sus debilidades. Y son, precisamente, esas luchas internas en el contexto de la lucha numantina lo que convierte el cómic en una narración cargada de intensidad.

Ya trabajando en el que será el segundo volumen de la saga, el objetivo de Numanguerrix es contar gráficamente la historia de los 20 años de lucha de Numancia contra la todopoderosa Roma desde distintas perspectivas (numantina y romana), así como diferentes personajes y múltiples enfoques. Planteado como un proyecto gráfico-literario unitario, los distintos capítulos contarán con constantes referencias a otras entregas de la saga y con la aparición de los mismos personajes en distintos momentos. Retógenes, el caudillo numantino, es el protagonista de esta segunda obra de la que ya tienen dibujadas alrededor de ocho páginas. No obstante, el proyecto, más ambicioso editorialmente que Aius, contará con más de 200.