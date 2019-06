La obra Isla del rey gana el VI Avelino Hernández

Remedios Solano Rodríguez (Cádiez, 1969) es la ganadora de la VI edición del premio Avelino Hernández de novela juvenil con su obra Isla del Rey. Una obra que presentó bajo el pseudónimo Carlota Jiménez y que, tal y como destacó ayer el portavoz del jurado, Andrés Martín, «es una novela de corte realista con un argumento de cierta dureza». De hecho, continuó, «no está pensada para la evasión. No es una obra de aventuras, ni de humor, ni fantástica. Es una novela adulta que trata al lector como una persona con capacidad suficiente para enfrentarse a los problemas de la realidad».

La autora nació en la sierra gaditana y reside hoy en día en Alemania, a orillas del Rin. Ha publicado varios estudios sobre propaganda y medios de comunicación. Licenciada y Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, en la actualidad da clases de lengua española en dos universidades alemanas y colabora en un proyecto científico de la Universidad de Oviedo. Precisamente su actual lugar de residencia es importante en la novela ya que está ambientada en una hipotética ciudad a orillas del Rin. En medio del río hay una isla que se convierte en el escenario del argumento.

El fallo fue por mayoría pero no por unanimidad. En este sentido, Martín destacó la satisfacción del jurado por el número de novelas presentadas -59 en total- y, también, por la calidad de las obras. En una primera selección el jurado, compuesto por Susana Gómez, José María Martínez, Miguel Ángel Pérez, Pilar Herránz, Inmaculada Cordobilla, César Millán, Carmen Martínez y Andrés Martín, se quedó con nueve obras que, en una ronda final «con descartes dolorosos» se redujeron a tres «dejando fuera obras de bastante mérito», destacó Martín. Al final, Isla del Rey fue la ganadora «tras un debate bastante amplio y animado de los miembros del jurado». Su autora recibirá 6.000 euros y la publicación de la novela. En este punto, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Soria, Jesús Bárez, destacó que es deseo del Consistorio y de los ocho miembros del jurado, que la autora tuviera posibilidad de viajar a Soria en la próxima Feria del Libro, que se celebrará en el mes de agosto, para presentar su obra y recoger su premio.

Aunque sin querer desgranar su contenido, evidentemente, el portavoz del jurado, Andrés Martín, apuntó que «la trama de la novela trata sobre un conjunto de problemas que son bastante frecuentes en la realidad actual. Las protagonistas son dos chicas que cuentan con una situación familiar conflictiva y que, a los problemas típicos de la adolescencia, añaden otros ya que no cuentan con referentes familiares claros». De hecho, añadió, «realmente la familia es más un problema que una solución. Todo ello lo presenta con un lenguaje muy cuidado, estructurado y dosifica la información de forma acertada para hacérselos llegar al lector que está deseando llegar al final» para conocer el desenlace.

Andrés Martín, catedrático de literatura del IES Antonio Machado y premio Gerardo Diego de poesía así como finalista al premio de la Crítica de Castilla y León con su novela Boreal, aseguró que la mayoría del jurado valoró Isla del Rey por su «ambición compromiso y calidad y aunque el fallo no ha sido por unanimidad todos los miembros del jurado consideran la obra merecedora del premio. En este sentido, el portavoz valoró la gran cantidad de temáticas, estilos y ambientación de las obras presentadas y reconoció que les habría gustado premiar más novelas.

El Ayuntamiento de Soria volvió a convocar el Premio de Novela Juvenil Avelino Hernández con el afán de potenciar y apoyar un género literario tan importante como la novela dirigida al público joven y como homenaje al escritor soriano que tanto aportó en dicho campo. El certamen está dirigido a escritores de cualquier nacionalidad que deben presentar novelas originales e inéditas en castellano que no hayan sido premiadas en otro concurso. El tema es libre y dirigido al público juvenil. Cada autor podrá presentar cuantos originales desee y no podrán ser modificados una vez presentados. El autor es plenamente responsable de su obra, tanto en el ámbito civil, como en el penal. Las obras estarán compuestas por un mínimo de 80 páginas y un máximo de 120 páginas DIN A4, escritas en letra Arial o Times New Roman, a una sola cara, mecanografiadas a doble espacio, en tamaño de 12 puntos, encuadernadas y paginadas en su margen superior derecho.

El Ayuntamiento de Soria publicará la novela ganadora, por lo que el plazo máximo para la presentación de la misma será la fecha del concurso siguiente. El autor será siempre el responsable directo de la inscripción en el registro de Propiedad Intelectual y en cualquiera otro registro público nacional o internacional, siendo suya la responsabilidad frente a terceros. Se otorga el premio por mayoría de votos. Las votaciones serán secretas y eliminatorias. No existirán accésit, ni se compartirá el premio y las votaciones y deliberaciones serán secretas y no se harán públicas.

Los originales solo podrán ser retirados una vez fallado el premio y en los dos meses posteriores a la resolución del concurso.