Pablo López y La pegatina, estrellas de las fiestas de San Saturio

Aún no ha llegado San Juan, ni el verano y su programación estival de conciertos, pero el Ayuntamiento de Soria ya está trabajando en la programación de las fiestas de San Saturio, festejos patronales que contarán con dos actuaciones musicales estelares: las de Pablo López y el grupo La Pegatina. Los conciertos, confirmó ayer el Consistorio de la capital soriana, tendrán lugar el 5 de octubre en el pabellón polideportivo de San Andrés y el 1 de octubre, respectivamente.

Son los dos primeros eventos anunciados que formarán parte de las actividades festivas de San Saturio que, además de tradición, aúnan un amplio abanico de propuestas de ocio para distintas franjas de edad.

Enfocados especialmente a los más jóvenes se sitúan estos dos conciertos. Para asistir al de Pablo López será preciso adquirir entrada (de momento, no se ha cuantificado el precio, según el Ayuntamiento). Será la primera ocasión en la que se pueda escuchar en directo a este artista malagueño que se dio a conocer hace años en Operación triunfo y que en Soria presentará su último disco, Camino, fuego y libertad, que incluye uno de sus temas más exitosos, El patio, que combina la música comercial con la composición de autor. Con su primer disco, editado en 2013, Once historias y un piano ya logró una nominación a los Premios Grammy Latinos como Mejor Nuevo Artista y alcanzó el éxito internacional con Tu enemigo, una canción en la que contó con la colaboración del cantante colombiano Juanes. Se había dado a conocer cinco años antes en el formato televisivo Operación triunfo, en el que quedó en segundo puesto de su edición. Será el viernes 5 de octubre cuando se pueda disfrutar de la música de Pablo López, cuatro días después de que la plaza Mayor de la capital soriana vibre con la energía y diversión de La Pegatina, una banda que el año pasado recibió un premio a la Mejor Gira Internacional del año. Y es que con más de 1.000 conciertos ofrecidos en 24 países (de Canadá a Argentina, de España a Japón) a lo largo de una carrera que se inició hace 14 años, este grupo se ha convertido en el mejor exponente de la nueva rumba catalana conectada con nuevos sonidos, del ska al punk.

La Pegatina actuará ante el público soriano el lunes 1 de octubre, abriendo las actuaciones musicales que este año se incorporarán a las fiestas de San Saturio. En este caso, será en la plaza Mayor y con carácter gratuito.

Estas dos actuaciones se suman a las recientemente anunciadas de Gran Cañón, que contará con la presencia de los intérpretes Leiva o Carlos Tarque (M-Clan), entre otros, el próximo 4 de agosto, y las que integrarán este año el Stardust Festival, con Jaime Urrutia, Desvariados, Los Gallos, La M.O.D.A y flamingos Bite, los días 24 y 25 de dicho mes, además de los que, antes, en julio, conformarán Soria Rock y Enclave de Agua.