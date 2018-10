Pablo López: "'Santa Libertad' es como una resaca emocional de las que duelen"

Enamorado de la música, enamorado de compartir con los demás, de seguir aprendiendo día a día en el escenario... El amor a la música preside la vida de Pablo López y hoy viernes, a las 21.00 horas en el pabellón polideportivo de San Andrés de la capital soriana, presentará lo que, además de un trabajo de amor, ha sido también una catarsis, canciones escritas casi «en éxtasis», a las que, declara, se abandonó por completo. Si su último trabajo Camino, fuego y libertad fue, sobre todo, una ruptura con lo que había hecho hasta entonces (es, hasta la fecha, su disco más personal), la gira que lo presenta, Santa libertad, le está haciendo vivir una «resaca emocional de las que duelen», pero en bonito. Muy emocionado con el éxito de este tour que a finales de año dará el salto a América, no lo está menos con su primera visita a la capital soriana, una ciudad que ya tenía ganas de visitar y por la que espera poder pasear.

Pregunta.– Creo que ésta es su primera actuación en Soria. ¿Tenía ganas de tocar en esta ciudad? ¿Cuáles son sus expectativas?

Respuesta.– Es mi primera actuación en Soria y mi primera vez en la ciudad y me apetece mucho, la verdad. Es una localidad que me apetecía visitar de Castilla y de toda España. A ver si llego con tiempo y me da tiempo a pasear un poco. En cuanto a las expectativas... la nuestra siempre es tocar. Somos un grupo de amigos locos por la música, pero de manera sana.

P.– Desde que comenzó la gira Santa Libertad lleva ya alrededor de 70 conciertos por toda España y en diciembre creo que empieza gira también en América. ¿Cuál es el balance?

R.– El balance está siendo tan espectacular que nos está tocando la cabeza. Es tal cúmulo de sensaciones que cuando llego a casa es como una resaca emocional de las que duelen. El balance es positivo.

P.– ¿Qué le aporta la música en directo?

R.– Es el motor de todo. Todo lo que hago, escribir, mi vida incluso, promocionar un disco... es el principio de todo.

P.– ¿Es cada actuación diferente a otra? ¿Hay algo siempre que la hace ser la primera o la única hasta ese momento?

R.– Amor es una palabra que a veces parece trillada porque se asocia generalmente a una relación de pareja. Pero es el amor que le tengo a un piano... yo sólo odio el silencio. Hay días que todo es más fácil, otros que no tanto, pero es ese amor a la música, un amor absoluto, indefinible, lo que me hace disfrutar.

P.– Ha comentado en alguna ocasión que Camino, fuego y libertad es su disco más sincero y personal. Cuando compone, ¿lo hace pensando en un público, en que le pueda gustar, o simplemente en expresar algo que tiene dentro?

R.– La peculiaridad de este álbum... en este caso me abandoné a las canciones que compuse casi en éxtasis, casi como si no fueran mías, sino las canciones de otro artista.

P.– ¿Qué siente cada vez que toca esas canciones que, imagino, significan mucho para usted en el plano personal?

R.– Siento muchísimo, pero no aquello que sentía cuando compuse. Es como si hubiera dado un giro de 180º y a la vez lo viera. Es como un recuerdo. Cuando compuse el disco estaba como enajenado.

P.– ¿Qué le lleva a componer una canción? ¿Una idea, una imagen, un sentimiento…?

R.– Depende del momento, pero sobre todo, es una forma de expresar todo lo que no soy capaz de expresar a través del idioma, a veces, lo que no tengo la valentía de decir.

P.– ¿Sigue aprendiendo cada día en el escenario?

R.– Sí, de alguna manera aprendes de todo. De los músicos, de la gente que monta los escenarios... ¡Qué bonito es compartir, poner al servicio de alguien algo que pueda aprender! Respeto a la gente que le gusta vivir aislada, pero yo no concibo la vida sin compartir.

P.– ¿Qué tipo de música escucha cuando se baja del escenario?

R.– [Ríe] Lo último que escucharía sería lo mío. Mi playlist está repleta de muchos artistas... Vetusta Morla, Alejandro Sanz, Tony Bennett, Frank Sinatra, Rozalén, Pablo Alborán... Hay de todo.

P.– En sus conciertos se nota que disfruta en el escenario...

R.– Me cuesta mucho dejarme llevar, pero lo consigo al 100% en el escenario. Soy adicto.

P.– No sé si es pronto aún pero, ¿Está componiendo algo nuevo ya? ¿Cuáles son sus próximos proyectos?

R.– Ahora estoy muy inspirado. Sé que, en principio, no me tocaría, pero...

P.– ¿Tal vez no habrá que esperar mucho para poder escuchar entonces un nuevo trabajo suyo?

R.– Puede que os sorprenda o puede que a lo mejor esté ya grabando algo nuevo [ríe].