Un paso para referenciar Soria con la Historia

De nuevo aforo a rebosar (la sala C del Centro Cultural Palacio de la Audiencia de la capital soriana se quedó pequeña para acoger a más de 200 personas), pero esta vez sin lluvia, precisó con sentido del humor el escritor José Luis Corral, coordinador de estas II Jornadas de la Novela Histórica. Al igual que el año pasado, reseñó, se nota el interés y el cariño del público, «y ya me han parado por la calle», comentaba entre risas. El alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez fue el encargado de inaugurar ayer la segunda edición de una iniciativa que, aseguró, es «una puerta» para conseguir referenciar Soria con la historia y la novela histórica «y que nos ha abierto José Luis». Las jornadas nacieron el año pasado como un atractivo más de la programación de Nvmancia 2017 en torno al 2150º aniversario de la derrota de la ciudad celtíbera, pero su éxito las abocó irremediablemente a su continuidad y su ampliación. Porque, aseguró su coordinador, el objetivo es que vayan creciendo. El primer paso, ha comenzado este año con dos actividades complementarias en el centro penitenciario de Soria, donde Alejandro Corral presentó Batallador en el club de lectura de la cárcel y el autor de Nvmancia hizo lo propio ante alumnos del Instituto Antonio Machado. La idea, aseguró Corral padre es que, siempre «desde la novela histórica» se ayude «a entender la historia» de la mano de distintas propuestas. Aún no ha acabado esta segunda edición y el coordinador del evento ya confirma que hay mucho perfilado de la que será la tercera, en la que la presencia de la mujer, personajes y autoras, será la protagonista. «En España hay un grupo fantástico de escritoras de novela histórica. Desde la propia Toti Martínez a Almudena de Arteaga, entre otras», destacó. Aunque no es de extrañar, porque España puede presumir, según Corral, de contar con los mejores escritores del género en Europa. Muchos de ellos ya han pasado, pasarán o volverán a estas jornadas. «Se está haciendo una magnífica novela histórica», insistió el escritor muy orgulloso de recalar de nuevo en Soria que, no por casualidad, añadió, es el centro de muchas de las novelas del Premio de las Letras Aragonesas 2018.

En una edición centrada en los grandes personajes y los mitos de la historia no podía faltar Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid, un personaje al que en el año 2000 dedicó uno de sus exitosos libros. «No quiero dorar la píldora», reseñó con humor, «pero Soria ha estado y sigue estando muy presente en mis obras». La última Batallador, la historia del rey Alfonso I de Aragón, rey también de Castilla y de Pamplona, que ha escrito con su hijo Alejandro, el segundo ponente del primer día de conferencias en La Audiencia. «Me he permitido esa cacicada al estilo de los alcaldes de hace un siglo», comentó ante las risas del público. «Escribir un novela a cuatro manos con un hijo es algo extraordinario. Lo volvería a hacer otra vez», concluyó provocando aún más risas de los espectadores.

Soria fue a lo largo de la historia un lugar estratégico. Fue frontera entre el mundo celtibérico y el romano y lo fue después en la Reconquista entre la España cristiana y la musulmana. La red radial de carreteras nacionales que convergen en la capital soriana atestiguan esa importancia, frente, denunció el escritor, el actual olvido institucional en materia de autovías e infraestructuras modernas. Esa importancia dentro de la Península Ibérica «quiere decir que durante mucho tiempo esta ciudad ha tenido un efecto de centralidad muy importante», explicó. «Soria era un punto de cruce de comunicaciones y por eso está tan presente en la historia», destacó.

Aunque, aseguró, ésta siempre se ha manipulado a conveniencia y, en este sentido, ni el Cid y el rey Alfonso I de Aragón, personajes que vivieron en la misma época y cuyos destinos estarían ligados a las tierras de Soria, fueron ajenos a este hecho. De Rodrigo Díaz de Vivar, indicó Corral, han quedado casi en el imaginario colectivo dos hechos que lo catapultaron, a través de romances, coplas e incluso la iconografía artística, a categoría de mito. «Que obligó a Alfonso VI a jurar que no había tenido nada que ver con la muerte de su hermano [antecesor en el trono] y que ganó una batalla [a los almorávides] después de su muerte». Ambos hechos, no obstante, aclaró, «son totalmente inventados». Probablemente, añadió el autor e historiador, por un juglar en torno a la segunda mitad del siglo XII. Pero, ¿cómo resistirse, ya entonces, a crear un gran personaje? Los poetas y juglares de la época necesitaban un «héroe trufado de elementos sobrenaturales», subrayó.

Tampoco es real que, como muchos piensan, El Cid echase de la Península Ibérica a los musulmanes. Un hecho que, por cierto, señaló en su ponencia le reportó hace unos años una divertida anécdota en Berlanga de Duero, donde José Luis Corral se había desplazado con el equipo de El camino del Cid, una producción de Televisión Española dirigida por Paco Rodríguez. «¿Ustedes son los del Cid?», les espetó visiblemente enfadado un lugareño de unos 60 años. «El Cid, menudo... cabrón. Porque echó de España a los moros yo no tengo ahora cuatro mujeres». En realidad, señaló Corral, «ni echó a los moros», de hecho, durante sus dos destierros de Castilla trabajó para ellos comandando sus tropas, ni la poligamia en el Islam era tan frecuente, señaló entre las risas del público.

Otro personaje sobre el que José Luis y Alejandro Corral han tenido que investigar despojándolo de las manipulaciones de muchos siglos es Alfonso I, el Batallador, el conquistador y repoblador de la ciudad de Soria. Un rey polémico en Castilla, porque para consolidar la toma de Soria y otros territorios recurrió a métodos poco ortodoxos en su momento: la eliminación del sistema feudal. Fue, asegura Alejandro, un método revolucionario en su día que sirvió para atraer población a través de la exención de impuestos, los llamados «ingenuos» y proporcionando derechos gracias a «fueros de libertades». De hecho, estos documentos, como el que estuvo vigente en Soria desde 1119 y hasta su muerte en 1134, proporcionaron a padre e hijo una importante fuente de conocimiento sobre este rey que fue eliminado de la historia por los cronistas castellanos. «Son unos documentos espléndidos», destacó Corral.

Escribir una novela histórica con su padre ha sido un reto, pero también todo un placer, asegura. «Entre familiares y entre amigos, cuando se hace un proyecto, siempre hay mejor confianza para la crítica», confesó con humor. Pero ambos se fueron sorprendiendo poco a poco de lo bien que encajaban sus respectivas partes y correcciones y no descartan volver a escribir juntos. José Luis tuteló la parte histórica, mientras que Alejandro hizo lo propio con la narración y la tensión dramática, algunas de cuyas escenas importantes discurren en el castillo de Soria, a muy pocos metros de donde ayer comenzaron las conferencias de estas Jornadas de la Novela Histórica.