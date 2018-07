El poeta y cineasta neozelandés Charles Olsen, nueva beca SXS 2018

El poeta neozelandés Charles Olsen es el ganador de la tercera edición de la Beca SxS de Creación Literaria que convocan los Ayuntamientos de Soria y Segovia en su iniciativa por seguir divulgando el legado de Antonio Machado y su vinculación como ciudades tradicionalmente ligadas a la inspiración poética. El fallo, que fue hecho público ayer tras la reunión de un jurado presidido por Manuel Rico y compuesto por Amalia Iglesias, María Isabel Gil Sanz, César Ibáñez y Andrés Martín, destacó de Olsen su «sólida» trayectoria literaria y, sobre todo, «la calidad poética extraordinaria» de una obra ya publicada. Será «garantía», añadió Iglesias, para el poemario que deberá escribir inspirado en su estancia de un mes en cada una de estas localidades. No sólo su currículo, también un proyecto muy «interesante» de «animación poético-cultural» que el autor pondrá en marcha en ambas poblaciones, añadió César Ibáñez, ha decantado al jurado por esta propuesta, frente a las otras siete llegadas desde países como Italia, Portugal, México, Austria y Venezuela. La dimensión «multidisciplinar» de este polifacético artista, que también es pintor, cineasta y músico, vinculada especialmente a los medios digitales se considera un buen punto de partida dentro del programa social de promoción cultural. Así, Olson pondrá en marcha un blog que, bajo el título Palabras prestadas, difundirá la poesía a través de poemas de autores como Antonio Machado y un formato muy participativo. Asimismo, durante su estancia en ambas ciudades machadianas creará un videopoema. Será, apuntó Amalia Iglesias, «una de las novedades» que aportará dentro de su proyecto artístico.

El fallo, que el jurado tomó por unanimidad, también consignó la «calidad» de todas las propuestas presentadas así como la extremada juventud de gran parte de los candidatos. En este sentido, como suplente, en caso de que Charles Olsen no pueda aceptar la beca, el jurado eligió a la italiana Franca Mancinelli.

Aunque aún tienen que coordinarse fechas con el poeta neozelandés, se prevé que será en otoño cuando se haga efectiva esta beca. Asimismo, precisó ayer el concejal del área de Cultura en el Ayuntamiento de la capital, Jesús Bárez, Soria y Segovia deberán ponerse de acuerdo sobre qué ciudad visitará Olsen primero. No obstante, no habrá que esperar tanto para que conozca Soria, ya que es uno de los invitados este año a la XI Feria del Libro EXpoesía, según confirmó Bárez. Ha sido, destacó, una bonita casualidad.