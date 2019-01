El Grupo Municipal Popular (PP) en el Ayuntamiento de Soria y la formación Ciudadanos (C’s) se abstuvieron ayer en la comisión de Participación y Desarrollo Ciudadano donde se abordó el dictamen de la programación cultural de invierno-primavera. El motivo: la inclusión del cantautor catalán Albert Pla, para la concejala del PP, María José Fuentes, «un personaje», «un pseudoartista» que ha realizado unas «manifestaciones absolutamente insultantes» sobre España. Por ello, conminó, «por favor», al Consistorio a que le elimine de la oferta cultural del teatro municipal. «Nos parece que frente al derecho a la libertad de expresión del citado pretendido intelectual, está el derecho, y me atrevería a decir, la obligación de las administraciones de esa España de mierda, según sus propias palabras, a no contratarlo. Si a Albert Pla le gusta vivir de la provocación me parece correcto, pero en su casa, con su dinero. No con el de los sorianos», añadió la edil. La abstención y las declaraciones causaron el asombro del concejal del departamento municipal de Cultura, Jesús Bárez, que cree que Fuentes y también Ciudadanos sólo conocen de oídas y mal, descontextualizadas, las manifiestaciones de Pla. «Me sorprende la superficialidad de esta crítica», insistió Bárez. «No se han escuchado atentamente las letras de sus canciones. No conocen, desde luego, la carta que Pla escribió antes del referéndum ilegal del 1 de octubre. Del libro España de mierda, sólo se han leído el título», apuntó el edil.

Para Bárez la presencia de Albert Pla está más que justificada por la aparición de su nuevo trabajo discográfico, Miedo, y por el tiempo que hacía que no se podía disfrutar en Soria de su música (la última actuación fue en el año 2014), dentro de una «programación abierta y plural» en la que se encuadra, indicó el responsable de Cultura que subrayó que Pla, como muchos otros artistas y compañías que pasarán por La Audiencia, viene a taquilla. Asimismo, insistió el concejal, durante las otras dos actuaciones que Pla ha realizado en Soria, en 2011 y 2014, no hubo ningún problema. «El público salió entusiasmado», recordó. Pla tiene su público, algo que deja patente también las felicitaciones que Bárez recibió ayer mismo en la puerta del Consistorio de un ciudadano al enterarse de que podría verlo en concierto en la capital. En Valladolid, donde también actuará, las entradas ya se han agotado. Para Bárez la abstención de PP y Ciudadanos, al margen de la política, sólo puede obedecer a un desconocimiento total de su figura y a una interpretación errónea de la ironía y las contradicciones humorísticas que jalonan sus canciones y escritos. «También los escritores de la Generación del 98, también Machado, criticaban España», apuntó. Albert Pla pidió ayuda a «todos los catalanes y españoles sensatos» para frenar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Con su ironía habitual ha declarado en múltiples ocasiones que «depende de qué sardanas oigas da asco ser catalán» o que «me gustaría que Cataluña fuera independiente, pero no moveré un dedo para ello».