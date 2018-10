El Premio Leonor se va a Argentina; el Gerardo Diego, a Gijón

El XXXVII Premio Leonor de Poesía se va este año a Rosario de la Frontera, Argentina, y ha correspondido al laureado autor Hugo Francisco Rivella, mientras que el XXXIV galardón Gerardo Diego para autores noveles viaja a Gijón, y es para Isabel María Reyes Elena. La Diputación Provincial de Soria anunció ayer, en el Aula Magna Tirso de Molina, el fallo de sus dos galardones poéticos, «sin duda», destacó la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Soria, Esther Pérez, «el buque insignia» de la acción cultural del gobierno provincial.

El jurado conformado por los escritores Julia Otxoa, Fanny Rubio, Manuel Ruiz Amezcua, Manuel Vilas y el crítico literario José María Pozuelo Yvancos acordó conceder por mayoría el Premio Leonor de Poesía (10.000 euros y la publicación del libro) al veterano autor argentino por «las poderosas imágenes y la gran expresividad» que pueblan los versos de Oración por mi cuerpo y sus ladridos, que concurría en el concurso literario con el número 171. Fue uno de los dos manuscritos que, junto a Respirando ajedrez, se midieron en la deliberación final del jurado una vez analizadas las 25 obras finalistas.

Por su parte, Isabel María Reyes Elena se alzó por unanimidad con el Gerardo Diego (5.000 euros y la publicación de la obra) por su poemario Sinfonía otoñal, un libro del que el jurado destaca «su insólita madurez conceptual». A sus 70 años (el mes que viene cumplirá 71), Reyes Elena, que lleva toda la vida escribiendo, se ha aventurado por primera vez a participar en un certamen literario de esta envergadura. Y el resultado no ha podido ser mejor: no dejó de llorar de emoción durante toda la conversación telefónica que mantuvo con la vicepresidenta de la Diputación de Soria al ser informada de que su obra era la ganadora. Hasta la fecha, Reyes Elena es la autora más veterana en lograr este importante galardón literario. El jurado no tenía ninguna duda: «Es una mujer», «aunque el lenguaje utilizado es neutro, que no neutral», matizaba Fanny Rubio, justo antes de abrirse la plica que figuraba con el número tres de participación en el certamen. «Es una voz femenina madura en la que hay una gran experiencia de lectora y un sentido crítico de lo que va contando y me atrevería a decir que, pese a no haber publicado antes, si que debe tener una buena trayectoria literaria», agregó una vez desvelado el misterio de la autoría de la obra. «Frescura» y un lenguaje «vibrante» es justo lo que tienen en común Sinfonía otoñal y Oración por mi cuerpo y sus ladridos. Para la también escritora Julia Otxoa la obra del argentino es un gran ejemplo de «expresividad» lírica y, al mismo tiempo, de vanguardia literaria al estructurar el libro como un único poema extenso, «en el que habla del ser» y su propia experiencia vital, «sin puntos ni comas». Ganador de más de 15 premios literarios, entre ellos el VIII Certamen Internacional Jaime Gil de Biezma en 2010, cuenta con una amplia trayectoria literaria de alrededor de una veintena de libros publicados entre los que figuran Algo de mi muerte (1981), Espinas en los ojos (2014) o Endrendo de mí (2016), entre otros, aunque la mayor parte de su producción literaria (que compagina con la música) se encuentra aún inédita. Ante un viaje del autor a Chile, la imposibilidad de contactar con él telefónicamente motivó que la Diputación Provincial le comunicase a través de correo electrónico la noticia del galardón.