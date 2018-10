«Programación de lujo» y muy #MeToo este año

Han pasado fugaces, casi a 24 fotogramas por segundo, y entre tan buen cine que 25 años han sabido a poco para el coordinador del Cineclub de la UNED, Carmelo García. «Estos 25 años han pasado muy rápido, la verdad», comenta con humor. Echando la vista atrás, asegura, «hay un bagaje muy grande» y, sobre todo, un público fiel que ha convertido esta iniciativa cultural en una de las más reputadas y activas de la capital soriana. Este año celebra sus bodas de plata con una programación cinematográfica «de lujo» que dará comienzo con una de las películas más destacadas de la temporada, Lady bird, de Greta Gerwig, el próximo 17 de octubre a las 20.30 horas, en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia. Los abonos salen a la venta mañana miércoles 10 de octubre, al mismo precio del año pasado, 60 euros, en la sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

557 películas después de aquella primera proyección (toda una declaración de principios: Reservoir dogs, de Quentin Tarantino), el Cineclub de la UNED se mantiene fiel a su filosofía de ofrecer cine de calidad reconocida por la crítica especializada y laureado en festivales cinematográficos, filmes no estrenados en salas comerciales sorianas y proyectados en Versión Original Subtitulada (VOS); un ciclo de películas (24 en total), seleccionadas con mimo por los programadores Roberto González, Julián de la Llana, Ángel García Romero y José María Arroyo Oliveros.

Ofrecer «variedad en cuanto a géneros y procedencias», apunta el coordinador del Cineclub de la UNED, es otra de las máximas de esta iniciativa cultural en la que este año se verán muchas películas realizadas por mujeres. Ha sido coincidencia, explica García, «pero estamos muy contentos» de que haya coincidido con el movimiento #MeToo. Además de la película de apertura, se podrá ver también Detroit, el último filme de la directora (la única que, de momento, ha conseguido el Oscar a la Mejor Dirección) Katherine Bigelow; En realidad, nunca estuviste aquí, de la escocesa Lynne Ramsay; The party, de Sally Potter, y Hacia la luz, de Naomi Kawase.

Pero entre las joyas cinematográficas de la temporada también destacarán Lumière, comienza la aventura, el filme en el que Thierry Frémaux, director del museo Lumière de Lyon, recupera y comenta algunos de los más interesantes y fascinantes filmes que rodaron los inventores del cine; Handia, el multipremiado filme en la pasada edición de los premios Goya; o dos de las trabajos más estimulantes candidatos a los Oscar: Call me by your name, de Luca Guadagnino, o de The Florida project, dirigida por Sean Baker; o incluso la ganadora de la dorada estatuilla a la Mejor Película Extranjera, Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio.

Este año, además, el Cineclub contará con una mayor calidad de imagen en el Palacio de la Audiencia gracias al nuevo proyector cinematográfico que ha sido adquirido por el Ayuntamiento de Soria. Es un «buen aparato» que permitirá una mejor definición de pantalla, pero, sobre todo, ahorrará los sustos de la pasada temporada. «Conseguimos acabar el año, pero temblando», recuerda ahora con humor García.

Pero los cinéfilos no sólo podrán disfrutar del séptimo arte de la mano del ciclo Pantalla grande. Este año el Cineclub ha aumentado de dos a tres las Miradas de cine, un ciclo retrospectivo en el que se analizarán, por una parte, de la mano de Bertrand Tavernier, el cine francés y, de otra, las filmografías de otros dos pesos pesados del cine: Otto Preminger (Laura, Ángel o diablo, Anatomía de un asesinato, Éxodo) y Paul Verhoeven (Delicias holandesas; Los señores del acero, Desafío total, Instinto Básico, El libro negro, Elle). Además, la programación se complementará con la sección Soria de cine, en la que se repasan películas rodadas en la provincia. Este año serán cuatro los filmes seleccionados, entre ellos Orgullo de estirpe, de John Frankenheimer; El milagro de P. Tinto, de Javier Fesser; 249. La noche en que una becaria encontró a Emiliano Revilla, sobre el secuestro y liberación del empresario soriano, y Spain in a day, el collage dirigido por Isabel Coixet.

Más allá de las proyecciones, sin embargo, los propios espectadores del Cineclub serán también activos actores de un importante proyecto cinematográfico con el que esta iniciativa cultural quiere rendir homenaje, tanto a su público, como a una disciplina artística que, al abrigo de la oscuridad, sigue haciendo soñar, pensar y, sobre todo, disfrutar a sus espectadores. A lo largo de todo el curso el Cineclub emprenderá la producción de un documental sobre los 25 años de cine independiente en la capital soriana. «De cada año del Cineclub se han seleccionado cinco secuencias distintas de algunas de las películas proyectadas. A esas imágenes le daremos después contexto», explica Carmelo García, a través de entrevistas con personas que han formado parte de la historia del Cineclub de la UNED. Desde aquella primera proyección de Reservoir dogs, son muchos los espectadores que siguen sin fallar un año al Cineclub y que, como destaca el coordinador con sentido del humor, se siguen sentado en el mismo sitio.